Примерно 40% ресторанов в Швейцарии опасаются за свое существование.

(Keystone / Laurent Gillieron)

Швейцария постепенно выходит из карантина, более двух третей ресторанов, баров, пабов и прочих заведений общественного питания вновь открылись уже с 11 мая, так что уже можно подводить первые итоги, которые пока не очень утешительны. Многие из эти предприятий общепита сейчас вынуждены бороться за выживание в условиях все еще действующих частичных карантинных ограничений.

«Примерно девять из десяти вновь открывшихся ресторанов ожидают, что столкнутся с убытками. За первую неделю в рамках начального этапа процесса выхода из карантина продажи в заведениях гастрономической отрасли оказались в среднем на 60% ниже, чем за аналогичный период в прошлом 2019 году», — говорит Казимир Платцер (Casimir Platzer), председатель «Швейцарской Ассоциации предприятий ресторанной индустрии» GastroSuisse.

Эти утверждения основаны на результате репрезентативного онлайн-опроса среди 3 100 участников Ассоциации, проведенного GastroSuisse в период с 11 по 18 мая 2020 года. Правительство разрешило снова открыть рестораны 11 мая 2020 года при условии строго соблюдения мер эпидемиологической безопасности, направленных на предотвращение, в частности, второй волны распространения коронавируса. Ассоциация GastroSuisse утверждает, что некоторые меры являются слишком жесткими и негибкими, что мешает ресторанам нормально работать и зарабатывать прибыль.

Примерно 40% опрошенных заведений общепита не уверены, что они смогут и дальше оставаться рентабельными при таких условиях. Казимир Платцер не исключает, что многие из них вынуждены будут снова закрыться уже в июне, поскольку «оставаться открытыми для них просто экономически нецелесообразно». Введенное минимальное расстояние между столами, а также правило «не больше четырех человек за один столик», привели к тому, что многие рестораны были вынужден сократить количество посадочных мест на показатель от 35% до 65%.



Швейцарские рестораны снова открываются — но осторожно! Пустая терраса ресторана в Лозанне (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Персонал многих ресторанов, как здесь, в Люцерне, обязан носить маски (Urs Flüeler/Keystone).

Сотрудники ресторана в Берне устанавливают разделительные барьеры из плексигласа (Anthony Anex/Keystone).

Мексиканское пиво Corona своих фанатов не утратило (Georgios Kefalas/Keystone).

Сотрудница ресторана в Лозанне готовит фондю (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Регион Энгельберг (Engelberg) в центре Швейцарии все еще ждет гостей (Urs Flüeler/Keystone).

В ресторане во время коронакризиса в Лозанне (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Разделительные барьры в уличном ресторане в Берне (Peter Klaunzer/Keystone).

Сотрудник в ресторане в Лозанне (Jean-Christophe Bott/Keystone).

Шеф ресторана в кантоне Женева (регион Сатиньи/Satigny) наносит разметку на полу своего заведения (Salvatore di Nolfi/Keystone).

Сотрудник ресторана в кантоне Женева (Salvatore di Nolfi/Keystone).

В настоящее время за столом могут находиться не больше четырех человек (Gian Ehrenzeller/Keystone).

Даже горные рестораны разработали свои концепции защиты от заражения, как здесь, в регионе Вале де Жу (Vallée de Joux) в кантоне Во (Jean-Christophe Bott/Keystone).

После нескольких недель карантина швейцарские рестораны, бары, пабы и кафе снова открылись и начали с 11 мая работать.... Так и хочется написать «в нормальном режиме», но, увы, ситуация пока далека от нормальной. В частности, владельцы ресторанов вынужден ограничивать количество запускаемых гостей, правила социального дистанцирования должны строго соблюдаться, а это значит, что на этой же площади теперь размещается меньше клиентов, чем раньше. Поэтому примерно 90% заведений общепита ожидают убытков.

Restaurants öffnen nach dem lockdown

Ассоциация отмечает, что многие рестораны также были вынуждены все дополнительные расходы, связанные с принятием мер защиты, включая закупку оргстекла и масок, покрывать из собственных средств. По данным вышеуказанного опроса большинство вновь открывшихся заведений общепита начали снова работать просто для того, чтобы сохранить на будущее постоянных клиентов или для сохранения своей доли рынка широкой общественности и сотрудников. Около трети участников опроса указали, что, открывшись, они рассчитывают заработать на возмещение убытков, понесенных ими во время карантина.

Выполняя правила

Несмотря на все эти сложности большинство ресторанов, похоже, так или иначе но придерживаются правил и реализуют предписанные властями меры безопасности. Так, по данным GastroSuisse, разработали и внедрили свои «концепции безопасности» в соответствии с правительственными нормами и директивами около 90% ресторанов Швейцарии. Лишь в двух случаях, что составляет менее 1%, был сделан вывод об отсутствии таких концепций и рестораны были наказаны штрафами за несоблюдение указаний властей.

По данным франкоязычной швейцарской газеты Le Matin Dimanche, за последнее время только рестораны западной франкофонной части страны были проверены более 2 000 раз. Шеф полиции франкоязычного кантона Во сообщил, что у него на участке «большинство ресторанов соблюдают антивирусные карантинные правила». Однако в разных кантонах, как всегда в Швейцарии, ситуация может выглядеть весьма по-разному. В одном из кантонов вносить коррективы, чтобы соответствовать стандартам, пришлось целым 40% от общего числа заведений общественного питания.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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