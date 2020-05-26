Полицейский в Женеве предупреждает граждан, что им не следует сидеть на пристани у озера, 17 апреля 2020 года. (Keystone / Martial Trezzini)

В Швейцарии идет второй этап процесса выхода из карантина и ослабления режима самоизоляции, а потому швейцарцы с удовольствием все больше времени проводят вне дома, забывая зачастую, или даже не желая, соблюдать правила социальной дистанции. Поэтому многие задаются вопросом, а где полиция и почему в этой ситуации она не принимает более решительных мер?

Прекрасная весенняя погода в сочетании с возобновлением работы ресторанов, баров и прочих заведений общепита стали причиной массового исхода горожан из своих самоизолированных квартир. При этом на самом-то деле многие введенные правительством ограничения, включая запрет собираться в группы численностью более пяти человек и требование соблюдать «безопасную социальную дистанцию», по меньшей мере, в два метра продолжают действовать. На своем очередном заседании завтра в среду 27 мая кабинет может уточнить новые параметры, действующие в общественных местах, но пока многие меры остаются в силе.

Поэтому, например, на прошлой неделе в субботу 23 мая полиция в Берне не допустила людей, попытавшихся устроить демонстрацию, на Федеральную площадь перед зданием парламента. В четверг 21 мая в Лозанне на неофициальном футбольном матче зрителей скопилось более одной тысячи человек, так что теперь правоохранительные органы ищут тех, кто организовал это нарушение норм карантина. В Базеле в субботу 23 мая была зарегистрирована многочасовая вечерника при большом скоплении людей.



Basel crowd Swarms of people

Поэтому в связи с этими событиями многие начинают спрашивать, а что, собственно, делает полиция и почему она не пресекает уж самые вопиющие нарушения норм карантина? И это с учетом того, что Швейцарию может ожидать вторая волна пандемии? Урс Хофманн (Urs Hofmann), председатель Постоянного совещания глав кантональных министерств юстиции и полиции Швейцарии (Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPDВнешняя ссылка) подходит к ситуации с точки зрения здравого смысла.

«После возобновления работы ресторанов и общего ослабления режима ограничений ситуация в целом перестала быть управляемой», — заявил Урс Хофманн в интервью швейцарскому общественному негосударственному телевидению SRFВнешняя ссылка. «Полиции очень сложно обеспечить безусловное выполнение требований не собираться в группы более пяти человек и соблюдать социальную дистанцию более двух метров в общественных местах». Что остается? Бить всех дубинками? Нет, полиция призывает население «проявить ответственность и дисциплину», делая ставку на политику деэскалации.

Баши Дюрр (Baschi Dürr), отвечающий за безопасность в кантоне Базель-городскойВнешняя ссылка на должности главы соответствующего кантонального министерства, также призвал население проявить особую осторожность при посещении общественных мест. «Полиция активизирует сейчас работу по мониторингу режима соблюдения противовирусных мер строго в рамках своих полномочий. Но полицейские не могут успевать всегда и везде», — заявил Б. Дюрр в интервью телеканалу SRF. По его словам, в случае необходимости городские власти будут вынуждены пойти и на более строгие меры, включая силовое временное закрытие любых заведений, где «попросту слишком много людей и где соблюдать социальную дистанцию в два метра невозможно».

Штрафные санкции и ограничения в Цюрихе

Особенно интересно посмотреть на ситуацию в Цюрихе, в одном из самых населенных городов страны, столице деловой и ночной жизни Швейцарии. Здесь за последние два месяца полицейские выезжали на вызовы в связи с коронавирусной инфекцией 1 650 раз, было выписано 600 штрафов, включая штраф паре, гулявшей рука об руку в парке. Об этом министр безопасности города Цюрих Карин Райкарт (Karin Rykart, партия «Зелёных») сообщила в интервью ежедневной газете «Нойе цюрхер цайтунгВнешняя ссылка».

Пара, мужчина и женщина, были оштрафованы на 100 шв. франков (7 500 рублей, 2 700 гривен или 103 доллара США) каждый, потому что они не отреагировали на требование полицейского в парке держаться друг от друга на расстоянии. «Понятно, что велик риск недоразумений − такое случается. Но полиция не может каждый раз проводить для прохожих семинар по правовым вопросам». По словам министра, альтернативной мерой является временное закрытие общественных пространств, включая популярные парки и лесопарки, «ведь площадь городских пространств общего пользования ограничена, а тотального запрета на выход из дома в Швейцарии нет. Это и приводит порой к скоплению большого числа людей на ограниченном пространстве, и тогда полиция вынуждена реагировать».

В случае сомнения – в пользу регионов

Полиция в масштабах всей страны активно участвует в реализации комплекса ограничительных мероприятий в связи с пандемией. Однако нужно учитывать, что как таковой «полиции» в Швейцарии нет, а есть 26, по числу кантонов / субъектов федерации, региональных ведомств полиции. Учитывая порой качественные различия между кантонами и общинами, Урс Хофманн считает нецелесообразной разработку в Швейцарии, стране последовательного федерализма, какого-то «генерального плана» реализации мер по соблюдению порядка в местах массового скопления людей.

«Не стоит заблуждаться! Установить четкие критерии деятельности для всех полицейских ведомств кантонов из федерального центра невозможно. Каждый кантон должен решать этот вопрос сам. При этом, разумеется, кантональные ведомства полиции должны постоянно находиться в контакте друг с другом, поддерживая минимальный объем коммуникации. И все равно, принцип остается прежним: в случае сомнения все задачи и полномочия уходят на места».

«Кантональные и общинные правоохранительные органы располагают куда лучшими возможностями в плане оценки ситуации и разработки мер и требований в области обеспечения безопасности в регионах. Важно, чтобы полицейские ведомства и их руководящие органы знали и понимали обстановку, а также местное население и умели взаимодействовать с ним». Об этом недавно говорилось и в специальном исследовании, посвященном роли правоохранительных органов в федеративных государствах (ссылка открывается сразу документом в формате PDFВнешняя ссылка).

Пренебрежение мерами безопасности в Базеле в минувшие выходные вызывает сожаление, отмечает Б. Дюрр. «Будет очень жаль, если всё, чего мы добились на сегодня, окажется напрасным. Мы и далее будем взывать к чувству личной ответственности граждан». С приближением очередного длинного праздничного уикэнда (1 июня в Швейцарии будут отмечать Троицу), работы у полиции, вероятно, меньше становиться не будет.

Соблюдение социальной дистанции Ожидается, что население Швейцарии по-прежнему будет обязано соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Все еще запрещено собираться группами больше 5 человек. Рестораны соответствующим образом расставили мебель для рассадки клиентов, а покупатели в очереди на оплату должны стоять на безопасном расстоянии друг от друга. В поездах, автобусах и трамваях, где зачастую невозможно соблюдать безопасную дистанцию, пассажирам рекомендуется носить лицевые маски.

Конец инфобокса

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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