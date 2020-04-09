Суровый (к другим) и справедливый (к себе) итальянский пограничный контроль: таможня в городе Домодоссоле несколько дней блокировала грузовик с поставкой дезинфицирующих средств для Швейцарии (фото из архива, 14. 05. 2014 г.).

(Keystone / Jean-christophe Bott)

Италия задержала грузовой автомобиль на своей границе и конфисковала дезинфицирующее средство на пути его следования в Швейцарию. Швейцарская «Ассоциация коммерческого грузового транспорта и логистики» («ASTAGВнешняя ссылка») заявила о «краже на государственном уровне». В ситуацию вмешался глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

На прошлой неделе Италия неожиданно задержала на швейцарско-итальянской границе в городе Домодоссола фуру с уже оплаченным грузом дезинфекционного геля, предназначенного для швейцарской компании Victory SwitzerlandВнешняя ссылка, импортирующей товары со всего мира. Управляющий директор компании Victory Даниэль Гербер (Daniel Gerber) сообщил швейцарскому иновещанию SWI swissinfo.ch, что задержанный грузовик перевозил гель для рук, и его-то как раз итальянские таможенники и конфисковали.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Компания Victory Switzerland заплатила него более 30 000 швейцарских франков еще три недели назад. Заказан гель был у немецкой фирмы Gifts & Beauty Handels GmbH, но произведен он был на мощностях компании, расположенных в Италии. Итальянская таможня оправдывала изъятие предназначенного для Швейцарии дезинфицирующего геля для рук специальным экстренным указом, изданным властями в связи пандемией, от которой Италия, как известно, пострадала весьма серьёзно.

Согласно этому документу, копия которого была выдана на руки представителям логистической компании, осуществлявшей доставку, вся продукция такого типа в обязательном порядке передается в распоряжение местного Управления гражданской обороны, которое потом уже распределяет его по больницам и муниципалитетам по мере необходимости. По заявлению итальянских властей, производители или продавцы имели право на компенсацию, так что Д. Гербер надеялся получить назад уже переведенные немецкой фирме 30 000 франков.

Расходы же, возникшие в связи со срывом поставки, а также упущенную выгоду, ему пришлось провести по статье «списания и убытки». С такой же проблемой Victory Switzerland столкнулась в Гамбурге в начале марта 2020 года, когда немецкие власти задержали почти 314 000 защитных гигиенических масок, находившихся на пути в Швейцарию из Китая. Власти Германии разблокировали поставку только после вмешательства правительства Швейцарии.

«Воровство на государственном уровне»

Проблема с Италией стала для Ассоциации ASTAG дело наивысшего приоритета. Чего точно не знали итальянские таможенники: президентом этой структуры является ни кто иной, как сам Адриан Амштуц (Adrian AmstutzВнешняя ссылка), известный в Швейцарии консервативный политик, в недавнем прошлом занимавший должность руководителя парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP), традиционно скептически, мягко говоря, относящейся ко всему, что связано с Евросоюзом. Он лично взялся защищать интересы пострадавшей швейцарской компании, используя все свои связи в федеральном парламенте и в правительстве.

После его вмешательства «решением этой проблемы занялся наш италоязычный министр иностранных дел Иньяцио Кассис», — рассказал он порталу SWI swissinfo.ch. Адриан Амштуц подчеркнул, что был просто возмущен «самовольной конфискацией медицинских товаров, заказанных и оплаченных Швейцарией. Это просто воровство на государственном уровне», — сказал он, пользуясь случаем в очередной раз раскритиковать Евросоюз.

«Происходящее показывает истинную цену всех этих хвалёных (билатеральных) соглашений с ЕС. Как и Шенгенское соглашение, да и как Дублинский договор о первой стране убежища, эти соглашения не работают именно тогда, когда это действительно важно и необходимо, как сейчас, во времена кризиса». Как указал далее Адриан Амштуц, перевозчики кровно заинтересованы в открытых границах, но, как сейчас становится ясно, для этого чтобы этот режим действительно работал, заинтересованные стороны должны вести переговоры друг с другом напрямую, а не через Брюссель.

Министр экономики Ги Пармелен (и однопартиец А. Амштуца, принадлежащий в партии к умеренному «экономическому» крылу) видит ситуацию несколько в ином свете и под другим углом. Из его твита следует (перевод ниже), что такой вопрос Швейцария уже ставила и что ЕС было принято решение больше не блокировать такого рода поставки.



Tweet Guy Parmelin Nach mehreren Kontakten mit EU-Handelsminister @PhilHoganEU: Durchbruch gelungen, Brüssel weist EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die CH/EFTA nicht mehr zu blockieren! Danke für Unterstützung: BP @s_sommaruga & EU-Kommissionspräsidentin @vonderleyen #CoronaInfoCH — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 20, 2020

Перевод твита: «После нескольких контактов с министром торговли ЕС @PhilHoganEU: прорыв произошел, Брюссель дает указание странам ЕС больше не блокировать экспорт средств защиты в Швейцарию / страны ЕАСТ! Спасибо за поддержку @s_sommaruga и @vonderleyen».

Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft SECOВнешняя ссылка, подразделение в ведомстве Г. Пармелена) подтвердил SWI swissinfo.ch, что ему известно об этом случае, и что он уже связывался с итальянскими властями. На вопрос, так почему же Италия решила не соблюдать в данном случае решение о снятии со стороны ЕС любых ограничений на экспортные поставки в страны, не входящие в Евросоюз, мы получили ответ следующего содержания:

«SECO находится в контакте с соответствующими компаниями-импортерами. Их отзывы свидетельствуют о том, что все соответствующие нормы со стороны ЕС применяются корректно и большинство проблемных случаев были разрешены». В переводе с бюрократического на человеческий: «Давайте уже забудем, и без того проблем хватает»!

Отмененный референдум Федеральный совет (кабинет министров) принял решение перенести в связи с пандемией назначенный на 17 мая 2020 года референдум, главной темой которого должны были бы стать как раз отношения Швейцарии с ЕС и судьба соглашения о свободе перемещения. Заморожены и процедуры подготовки всех остальных предстоящих федеральных референдумов, включая процедуры сбора подписей.

Конец инфобокса



Перевод: Евгений Мамонтов-

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!