Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 11:00 01.10.2018 - 11:00

Появление биткойна в ассортименте финансовых услуг вызвало у традиционных банков Швейцарии серьёзную озабоченность. (Keystone)

Ассоциация швейцарских банкиров (SwissBanking |Schweizerische Bankiervereinigung) выпустила руководство по открытию банковских счетов для компаний, осуществляющих операции с криптовалютами. Тем самым она отреагировала на критику со стороны блокчейн-индустрии, упрекающей финансовый сектор Швейцарии в нежелании иметь дела с такими компаниями, как, например, Securosys. Ее судьба является типичным примером непростых отношений между миром блокчейн и сферой традиционных банковских услуг.

Фирма SecurosysВнешняя ссылка, основанная в 2014 году, прочно обосновалась в Швейцарии занимаясь аппаратными модулями, шифрующими финансовые транзакции. Модули Securosys установлены в швейцарской системе клиринговых межбанковских расчётов (SICВнешняя ссылка), на швейцарской Фондовой бирже и в банках, осуществляющих торги на этих платформах. До сих пор фирма не занималась напрямую криптовалютами и держала три своих корпоративных счета в трех широко известных швейцарских банках. Все изменилось после заявления Securosys о своём намерении привлечь дополнительные средства через первоначальное размещение токенов (ITO), что позволило бы ей менять токенизированные акции фирмы на капитал, включая криптовалюты.

Будучи компанией, специализирующейся на криптографии, фирма логично посчитала криптовалюты новым естественным рынком предложения своих услуг. «Это заставило швейцарские банки сильно понервничать, даже несмотря на то, что мы в будущем большинство наших инвестиций, как и раньше, будем проводить в фиатных валютах („стандартных“ валютах, таких как швейцарские франки). Как видно, нам всем просто нужно привыкнуть к тому, что мир меняется, а это значит, что мы должны сосредоточить наши усилия на том, чтобы в будущем этот процесс перемен проходил упорядоченно и носил взаимовыгодный для всех характер».

Об этом заявил в интервью swissinfo.ch соучредитель и генеральный директор Securosys Роберт Рогенмозер (Robert Rogenmoser). С его точки зрения «упорядоченность» включает и выпуск и так называемых инвестиционных токенов, функции которых схожи с функциями акций. Фирма также заявляет, что намерена строго соблюдать все свои обязательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, т.е. «отмыванию денег», проводя строгие проверки инвесторов и источников происхождения их денежных средств. Акцент на этом компания делает не случайно: сдержанность банков в области налаживания отношений со сферой криптовалют связана как раз с опасением, что технология блокчейн может быть использована в преступных финансовых целях.

Знакомая проблема

С этой проблемой не раз приходилось сталкиваться ведущему международному центру в области блокчейна «Crypto Nation — ШвейцарияВнешняя ссылка», в состав которого входят более 500 фирм со специализацией на блокчейне и криптовалютах. Многие стартапы, работающие с биткойном, жаловались в последние месяцы, что им отказывают в предоставлении базовых банковских услуг, а это лишает их возможности смотреть в будущее с большей или меньшей степенью уверенности.

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С другой стороны, швейцарские банки только-только пережили сложный период проблем с американскими налоговыми органами, обвинявшими многие финансовые институты Швейцарии в оказании своим американским клиентам помощи в уклонении от уплаты налогов. Правила противодействия отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов в швейцарских банках были с тех пор были значительно ужесточены. Неудивительно, что к никем не регулируемым криптовалютам, обеспечивающим их держателям высокую степень анонимности, банки относятся со значительной степенью скепсиса. В итоге это привело к тому, что многие стартапы, а среди них были и откровенно мошеннические предприятия, сделавшие ставку на ICO в качестве источника капитала, вынуждены были объявить о своём банкротстве. Здоровая «очистка леса» от сорняков или же крест, поставленный на перспективной финансовой технологии?

Ответ на этот вопрос до последнего времени никто дать не мог, чёткой границы провести не удавалось, методик отделения «зёрен от плевел» не существовало. Но вот на днях Ассоциация швейцарских банкиров (SwissBanking |Schweizerische BankiervereinigungВнешняя ссылка) предприняла попытку устранить все-таки основные причины разногласий между традиционными финансовыми институтами и нарождающейся экономикой блокчейна. Для этого она сформировала каталог минимальных стандартов для блокчейн компаний. Соблюдение этих требований будет теперь обязательным для компаний, осуществляющих операции с криптовалютами и желающих открыть обычный расчётный банковский счет.

В частности, теперь, компании, принимающие в качестве платёжного средства криптовалюты, должны чётко идентифицировать инвесторов и иметь все данные по источникам получения ими криптовалюты. Отдельные банки, возможно, даже ужесточат эти стандарты, введя в вышеупомянутый каталог требований обязательство о предоставлении дополнительной информации о всех предыдущих владельцах криптовалют в соответствии с цепочкой блоков с записями обо всех имевших место в прошлом финансовых транзакциях.

Презумпция успеха?

Оливер Буссманн (Oliver Bussmann), председатель швейцарской Crypto Valley AssociationВнешняя ссылка («Ассоциация Криптодолина Швейцарии»), приветствовал этот шаг, заявив, что «очень важно, чтобы все заинтересованные стороны были нацелены на объединения своих усилий в области разработки таких решений, которые позволили бы снять некоторые, самые нелогичные, ограничения, мешающие дальнейшему росту таких фирм как, например, Securosys».

«Швейцарская биткойн-ассоциация» (BASВнешняя ссылка) отметила недавно, что Ассоциация швейцарских банкиров сделала «шаг в верном направлении», подчеркнув при этом, что пока, все равно, старые банки и новые компании из сферы блокчейна и криптовалют работают в неодинаковых конкурентных условиях. Иными словами, BAS скептически относится к обещаниям, данным Ассоциацией швейцарских банкиров в том плане, что отношение традиционных банков к блокчейн-компаниям, не ведущим операций с биткойном, скоро ничем не будет отличаться от курса швейцарских финансовых институтов в отношении компаний любого иного сектора экономики.

Финансы и бизнес Швейцарские банки не хотят финансировать блокчейн Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета «SonntagsZeitung» Кантон Цуг сделал ставку на развитие технологии блокчейн, однако банки финансировать блокчейн-проекты не спешат.

Глава департамента по связям с общественностью BAS Роджер Дарин (Roger Darin) говорит, что реальность пока выглядит иначе. Банки ожидают от блокчейн-компаний куда более убедительных, по сравнению с другими компаниями сферы среднего и малого бизнеса, доказательств своей долговременной устойчивости.

«Никто ведь не требует от плотницкой фирмы предоставлять глубоко проработанный бизнес-план, включающий подробное описание всех соответствующих процессов и ресурсов. А почему? Потому что в их отношении со стороны банков действует обычная презумпция невиновности и успеха, в которой они почему-то отказывают фирмам из области блокчейна и криптовалют», — заявил он в интервью порталу swissinfo.ch.

Столкновение культур

Ассоциация швейцарских банкиров видит всю ситуацию в ином свете. «С точки зрения банков технология блокчейн является перспективной возможностью, открывающей широкий спектр новых сервисных опций для страны, которая многих привлекает именно своим высоким уровнем развития финансовой сферы и экономикой, которая, как никакая другая в мире, нацелена на адаптацию новейших инновационных решений», — заявил на прошлой неделе представитель Ассоциации банкиров Адриан Шатцман (Adrian Schatzmann). По его мнению, многие проблемы отчасти могут быть вызваны конфликтом сильной различающихся деловых и финансовых культур.

«Недоверие банков к фирмам из области блокчейн часто было связано с тем, что эти фирмы еще в недавнем прошлом считали достаточным для получения кредита просто помахать перед носом инвесторов техническим проспектом эмиссии. Налицо, таким образом, столкновение разных культур ведения бизнеса, а также взаимное недопонимание позиций и целей», — говорит А. Шатцманн. Оливер Буссманн, председатель швейцарской Crypto Valley AssociationВнешняя ссылка, считает, что такого рода проблемы будут исчезать сами собой по мере дальнейшей профессионализации блокчейн-индустрии. Пока же в целом ситуация остается неоднозначной. Проведённый swissinfo.ch анализ показал, что ряду блокчейн-компаний уже удалось открыть банковские счета. Однако все еще велико и количество компаний, которым с этой целью пришлось отправиться в соседний Лихтенштейн.



Перевод с английского: русскоязычная редакция SWI Swissinfo, swissinfo.ch

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