Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 11:00 03.10.2018 - 11:00

Изящная аппенцелльская козочка — распространённый образ в традиционной швейцарской крестьянской живописи.

(Dahai Shao, swissinfo.ch)

Шерстистая свинья породы Мангалица, ретийская серая корова, медовое яблоко и слива сорта Шезар (Chézard) — эти названия сейчас редко где услышишь, если только, конечно, вы не приехали на ферму «Ferme des Sens», где занимаются сохранением этих редких видов.

Фермерское хозяйство «Ferme des SensВнешняя ссылка» расположено в деревне Шатель-Сен-Дени, в швейцарском франкоязычном кантоне Фрибур. Её владелец Стефан скоро разменяет «полтинник». На его небольшой ферме не только не используются синтетические вещества и производится исключительно «органическая» продукция, но и почти все сорта фруктов и овощей, а также породы птиц и мелкого и крупного скота, которые здесь разводятся, внесены в швейцарский список исчезающих видов.

Сейчас только 5 часов утра, над полями висит крупная луна. А Стефан уже работает не покладая рук. Его типичный рабочий день начинается со звуков доильного аппарата. И это только один из производственных механизмов, которым он владеет в совершенстве. Стефан, можно сказать, настоящий многостаночник. Заглянем ему осторожно, чтобы не помешать, через плечо.

Аппенцельская коза

Козы аппенцельской, одной из древнейших автохтонных швейцарских пород, также включённых в список видов, которым грозит исчезновение, являются его настоящей гордостью. Их в Швейцарии разводит всего лишь несколько фермерских хозяйств. С экономической точки зрения разводить аппенцельских коз куда менее выгодно, чем современные породы, которые растут значительно быстрее.

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Но они, с другой стороны, обладают качествами (выносливость, крепкое телосложение и высокая молочная производительность), которые особенно подходят именно для горных районов Швейцарии. У аппенцельских козочек белоснежная шерсть средней длины. Именно такими их на протяжении многих веков швейцарские живописцы изображали на своих пасторальных пейзажах.

Подоив коз, Стефан может поставить первый на сегодняшний день крестик в списке сделанных неотложных дел. А деревня постепенно, между тем, просыпается в лучах восходящего солнца. По будням фермер отвозит своего сына в школу в город, затем возвращается на ферму, ведёт коз на холмы на выпас и выпускает на пастбище девять своих ретийских серых бурёнок.

Ретийские серые

Это тоже исчезающая и очень красивая порода. В отличие от большинства альпийских коров, у ретийской серой на шкуре нет больших контрастных пятен. Их серая монохромная шкура при определённом освещении кажется чёрной как смоль, и когда группа ретийских бурёнок двигается по зелёному склону холма, это выглядит просто потрясающе!

Экономических выгод от разведения этой породы также немного: эти коровки меньше, чем другие породы, но зато их дешевле кормить, поскольку непритязательных ретийских вполне устраивает трава и сено более низкого качества, чем тот корм, к которому привыкли другие промышленные породы.

А это, в свою очередь, ведет к повышению экономической ценности некоторых сортов горных трав, что, в конечном итоге, становится вкладом в поддержание локального биоразнообразия. Кроме того, ретийские коровы, благодаря небольшому весу и своим сравнительно большим копытам, лучше приспособлены к выпасу на крутых горных пастбищах.

Исчезающие виды

В отличие от большинства современных пород, многие исчезающие виды — очень древние; они мельче и обладают набором генов, сформировавшимся естественным путём в процессе эволюции. В результате цикл роста у них растянут по времени и дольше, чем у современных пород, и мяса они зачастую дают меньше. И именно поэтому многие древние породы рогатого скота постепенно утратили популярность у фермеров, а некоторые животные из-за этого и вовсе исчезли.

Но у «исторических» пород есть и масса преимуществ: у них более стабильные генетические характеристики, они способны быстрее адаптироваться к окружающей среде и климату и обладают более сильным иммунитетом к различным заболеваниям. Они прекрасно себя чувствуют, питаясь низкокачественной травой или сеном. Все эти особенности обеспечили их выживание на протяжении многих веков

Однако современное сельское хозяйство с его акцентом на экономической выгоде делает ставку на высокую производительность и не принимает во внимание естественных преимуществ древних пород. Поэтому процесс их исчезновения в последние годы неуклонно ускорялся, из-за чего резко понизилась степень генетического разнообразия поголовья скота. Это привело к значительной доле имбридинга, то есть родственного скрещивания, из-за чего возникло поголовье с куда меньшей сопротивляемостью к разного рода болезням.



Что такое «органическое производство» и «исчезающие виды»? «Органическое» сельское хозяйство ориентировано на природную первозданность и естественные циклы жизни растений и животных. В таких «органических» хозяйствах не используют синтетические инсектициды, пестициды и удобрения, стимулируя собственные, естественные и природные защитные механизмы растений и животных Исчезающими видами считаются те, что находятся на грани вымирания. Согласно «Красной книге» Международного союза охраны природы исчезающие виды делятся на «таксоны в критическом состоянии», «таксоны под угрозой исчезновения», «таксоны в уязвимости» и «таксоны, близкие к уязвимому положению». «Таксоны в критическом состоянии» в ближайшее время могут исчезнуть совсем. У «таксонов под угрозой исчезновения» в настоящее время велик риск вымирания. «Таксоны в уязвимости» находятся в зоне риска в среднесрочной перспективе, и они могут стать исчезающими или совсем вымереть в ближайшем будущем. Породы животных и сорта растений, попадающие в категорию «таксонов, близких к уязвимости», находятся под угрозой перехода в разряд исчезающих или полного исчезновения в краткосрочной перспективе. Конец инфобокса

Данный процесс идет по всему миру уже примерно 200 лет, то есть с начала процесса индустриализации сельского хозяйства, что отрицательно сказывается перспективах перехода сельского хозяйства на рельсы устойчивого развития, не говоря уже о значительном уроне, наносимом степени биоразнообразия окружающей среды. Именно поэтому столь важна работа такого некоммерческого фонда, как Pro Specie Rara, направленная на защиту исчезающих автохтонных видов домашних животных.



Хрюшки и курочки

Стефан — один из примерно 3 тыс. участников фонда Pro Specie Rara. За возрождение практически заброшенной фермы своего деда он принялся семь лет назад, начав с культивации заросших полей и с ремонта самых необходимых построек. Позже он стал еще и разводить исчезающие виды животных и сорта растений, охраняемых фондом Pro Specie Rara. Одновременно Стефан специально оставил обширные зоны дикой, нетронутой природы с тем, чтобы свое жизненное пространств имели так же ценные насекомые, бабочки, например, и пауки.

Финансовую поддержку он получает как из федерального, так и кантонального бюджета. Что же касается животных и птиц, то на Ferme des Sens он также активно разводит редкую породу белых аппенцельских бородатых кур, а ещё там живет дюжина хрюшек породы Мангалица. Шерстистые свиньи мельче обычных белых, а еще они такие хорошенькие в этих своих кудрявых, как у овец, шубках!

Мясо у них не такое постное, как у розовых свиней, но зато они гораздо лучше переносят холод. А это значит, что хрюшки породы Мангалица могут дольше находиться на открытом воздухе, что позволяет координировать их выпас с жизненными циклами определённых сортов растений, обеспечивая формирование более экологически сбалансированного природного ландшафта.

«Тяжёлая работа»

Дойка, кормление животных, покос, другие сельскохозяйственные и административные работы и обязанности: жизнь фермера значительно труднее привычной жизни горожанина. И поскольку Стефан придерживается стандартов естественного, «органического» земледелия и скотоводства, а поголовье скота, который он разводит, менее производительно, чем широко распространённые современные индустриальные породы, то и трудиться ему приходится куда больше. Но ему это всё равно нравится, и он еще ни на секунду не пожалел, что занялся развитием своей фермы.

Стефан прекрасно осведомлён о механизмах взаимосвязи степени биоразнообразия и уровня устойчивости фермерского хозяйства, а потому на относительно низкую производительность своих питомцев он не жалуется. В конце концов, на первом месте у него находятся не только прибыль, но еще и идейные соображения. Он считает, что, только защищая и разводя эти редкие виды, можно предотвратить утрату ценных генетических ресурсов и обеспечить их выживание.

Но поскольку ферма не приносит дохода, достаточного, чтобы удовлетворить все потребности его семьи, то во второй половине дня Стефан ещё работает и в пансионате для людей, страдающих психическими заболеваниями. И теперь в его жизни установилась особая связь между этими двумя, казалось бы, абсолютными несвязанными видами деятельности, ведь Стефан регулярно приглашает пациентов пансионата на свою ферму, где они могут помочь в его каждодневных фермерских трудах и порадоваться близости с природой.

Его фермерский магазин работает каждую пятницу во второй половине дня, предлагая покупателям органическую продукцию фермы как Стефана, так и соседних хозяйств. Есть чем заняться и пациентам пансионата. Например, когда в магазин прямо с поля поступает салат латук в деревянных ящиках, Стефан шаг за шагом показывает им, как его следует сортировать и фасовать по бумажным пакетам.

Тихая революция

Даже после всего одного короткого визита на эту ферму, становится очевидно, насколько сильно её владелец привязан к природе, к окружающему миру и к людям. В его глазах они образуют единую духовную сущностью. Его деревенская лавка выглядит довольно скромно по сравнению с городскими магазинами со всеми их декоративными элементами и яркими огнями. Поэтому в этой спартанской обстановке нам сразу бросился в глаза цветной кино-постер, висящий на стене.

Эта афиша рекламирует немецкий фильм «Тихая революцияВнешняя ссылка», речь в котором идет об идеалах человечности и о том, как возделывание земли стало истоком вообще всей культуры человечества, ведь изначальное понятие «культура» в Древней Греции означало именно культуру земледелия. На постере изображён улыбающийся фермер на фоне пшеничного поля. В верхнем правом углу плаката, если постараться, можно прочесть слова французского фермера и эколога Пьера Рабби: «Настоящая революция заставляет нас менять в первую очередь себя, а уже потом только браться за преобразование мира».

Pro Specie Rara Швейцарский некоммерческий фондВнешняя ссылка. Основан в 1982 году с целью сохранения и разведения пород скота и сортов растений, находящихся на грани исчезновения. За десятилетия своей деятельности фонд Pro Specie Rara стал ведущей организацией в своей области, поддерживая тесное сотрудничество с профильными ассоциациями, фермерами-скотоводами и племенными заводчиками. Членами фонда являются примерно 3 000 индивидуальных предпринимателей и частных компаний. В своей работе Pro Specie Rara может опираться на поддержку многочисленных спонсоров. По словам представителей этой организации, ей удалось уберечь от полного исчезновения множество автохтонных пород животных и сортов растений. Результаты её деятельности очень высоко оценены как на национальном, так и на международном уровне, и она считается пионером в этой области. Конец инфобокса



Перевод с английского на русский: Нина Шулякова, swissinfo.ch

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