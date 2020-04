Демократическая Швейцария — открытая страна, которая готова поделиться своими секретами даже в самых заповедных сферах жизни и смерти. Наверное, так и должно быть. Такая открытость не оставляет место фейкам. Если в Швейцарии фейки отступают перед открытой и справедливой картиной действительности, то в авторитарных странах, напротив, фейки организуют действительность.

Правда, когда дело доходит до жизненно важных моментов, то от честной открытости швейцарского образца порой могут встать волосы на голове. В недавнем издании Swissinfo (от 2.04.2020) опубликован откровенный разговор о том, что Швейцарская академия медицинских наук разработала порядок спасения людей, подвергнувшихся смертельной опасности. Речь в данном случае идет о новом коронавирусе.

Подчеркнув, что в деле спасения врач не должен руководствоваться ни вероисповеданием, ни национальностью, ни инвалидностью больного, создатели инструкции предлагают свою селекцию (в статье пользуются французским словом триаж — сортировка, но это именно селекция, хоть и звучит исторически неблагозвучно) по физиологическому принципу: кто сможет выжить, а кто едва ли.

Вот почему даже возраст не играет роли, и в примере, приведенном в статье, если 70-летний мужчина имеет больше шансов выжить, чем 27-летняя женщина с двумя детьми, предпочтение отдается ему. Реанимационное отделение, аппарат ИВЛ и все остальное получает он. А матери двоих детей назначается паллиативное лечение.

Я не знаю, что такое справедливость по нормам Швейцарии, но все это похоже на то, что мы покинули границы улыбчивой европейской цивилизации и пошли нехожеными тропами. Цена человеческой жизни положена на весы, взвешена и определена с медицинской точки зрения. Вирус смешал карты. Не хватит ни могил, ни аппаратов ИВЛ, ни коек в реанимационных палатах, если коронавирус не смилуется над человечеством.

Коронавирус оказался одним из серьезных траблмейкеров, нарушителем массовой уверенности относительно положительных качеств человека. Чтобы разрушать наше доброе представление о нас самих, вирус пользуется испытанным средством — созданием дефицита. Дефицит выставляет нас всех соперниками. Мы готовы скалить зубы.

Виктор Владимирович Ерофеев

Родился 19 сентября 1947 года в Москве. Современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий.

Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева. Часть детства провёл с родителями в Париже. В 1970 году окончил филологический факультет МГУ, в 1973 году — аспирантуру Института мировой литературы.

Известность получил после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале «Вопросы литературы». В 1979 году за организацию в самиздате неподцензурного альманаха «Метрополь» был исключён из Союза писателей.

По рассказу Виктора Ерофеева «Жизнь с идиотом» композитор Альфред Шнитке написал оперу, премьера которой состоялась в Амстердаме в 1992 году. В 1993 году по этому же рассказу был снят одноимённый фильм (режиссёр Александр Рогожкин).

Виктор Ерофеев — член Русского ПЕН-центра. Лауреат премии имени В. В. Набокова (1992), кавалер французских Ордена Искусств и литературы (2006) и Ордена Почетного легиона (2013).

Виктор Ерофеев — главный редактор издания The Penguin Book of New Russian Writing. С февраля 1998 по август 2011 года — автор и ведущий телепрограммы «Апокриф» (телеканал «Культура»).

Автор романов «Русская красавица» (1990), «Мужчины» (1997), «Энциклопедия русской души» (1999), «Хороший Сталин» (2004), «Русский апокалипсис. Опыт художественной эсхатологии» (2006).

