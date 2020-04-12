Виктор Ерофеев. (zVg)

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Демократическая Швейцария — открытая страна, которая готова поделиться своими секретами даже в самых заповедных сферах жизни и смерти. Наверное, так и должно быть. Такая открытость не оставляет место фейкам. Если в Швейцарии фейки отступают перед открытой и справедливой картиной действительности, то в авторитарных странах, напротив, фейки организуют действительность.

Правда, когда дело доходит до жизненно важных моментов, то от честной открытости швейцарского образца порой могут встать волосы на голове. В недавнем издании Swissinfo (от 2.04.2020) опубликован откровенный разговор о том, что Швейцарская академия медицинских наук разработала порядок спасения людей, подвергнувшихся смертельной опасности. Речь в данном случае идет о новом коронавирусе.

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Подчеркнув, что в деле спасения врач не должен руководствоваться ни вероисповеданием, ни национальностью, ни инвалидностью больного, создатели инструкции предлагают свою селекцию (в статье пользуются французским словом триаж — сортировка, но это именно селекция, хоть и звучит исторически неблагозвучно) по физиологическому принципу: кто сможет выжить, а кто едва ли.

Вот почему даже возраст не играет роли, и в примере, приведенном в статье, если 70-летний мужчина имеет больше шансов выжить, чем 27-летняя женщина с двумя детьми, предпочтение отдается ему. Реанимационное отделение, аппарат ИВЛ и все остальное получает он. А матери двоих детей назначается паллиативное лечение.

Я не знаю, что такое справедливость по нормам Швейцарии, но все это похоже на то, что мы покинули границы улыбчивой европейской цивилизации и пошли нехожеными тропами. Цена человеческой жизни положена на весы, взвешена и определена с медицинской точки зрения. Вирус смешал карты. Не хватит ни могил, ни аппаратов ИВЛ, ни коек в реанимационных палатах, если коронавирус не смилуется над человечеством.

Коронавирус оказался одним из серьезных траблмейкеров, нарушителем массовой уверенности относительно положительных качеств человека. Чтобы разрушать наше доброе представление о нас самих, вирус пользуется испытанным средством — созданием дефицита. Дефицит выставляет нас всех соперниками. Мы готовы скалить зубы.

Виктор Владимирович Ерофеев Родился 19 сентября 1947 года в Москве. Современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий. Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева. Часть детства провёл с родителями в Париже. В 1970 году окончил филологический факультет МГУ, в 1973 году — аспирантуру Института мировой литературы. Известность получил после публикации эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале «Вопросы литературы». В 1979 году за организацию в самиздате неподцензурного альманаха «Метрополь» был исключён из Союза писателей. По рассказу Виктора Ерофеева «Жизнь с идиотом» композитор Альфред Шнитке написал оперу, премьера которой состоялась в Амстердаме в 1992 году. В 1993 году по этому же рассказу был снят одноимённый фильм (режиссёр Александр Рогожкин). Виктор Ерофеев — член Русского ПЕН-центра. Лауреат премии имени В. В. Набокова (1992), кавалер французских Ордена Искусств и литературы (2006) и Ордена Почетного легиона (2013). Виктор Ерофеев — главный редактор издания The Penguin Book of New Russian Writing. С февраля 1998 по август 2011 года — автор и ведущий телепрограммы «Апокриф» (телеканал «Культура»). Автор романов «Русская красавица» (1990), «Мужчины» (1997), «Энциклопедия русской души» (1999), «Хороший Сталин» (2004), «Русский апокалипсис. Опыт художественной эсхатологии» (2006). Источник: Википедия. Конец инфобокса

Я помню, как в советские времена толпа покупателей собиралась в шесть утра перед московским магазином Детский мир, чтобы приобрести школьную форму. Когда дело подходило к открытию магазина, самые сообразительные в толпе переобувались. Ведь в спортивной обуви скорее можно было добежать до прилавка. Сейчас начались бега во спасение жизни. В условиях дефицита нужно выбирать между теми, кого спасать, а кого нет.

Где проходит граница?

Итак, в Швейцарии она определяется шансами на выживание. Побеждает тот, кто имеет больше шансов выжить. А что в России? России так откровенно не делятся секретами шансов на выживание. Здесь может случится все что угодно. Все ахнули, когда узнали, что полицейские на Патриарших прудах в Москве забрали прогуливающегося с собакой мужчину как нарушителя порядка, затолкали в автозак, а собаку оставили. Я глазам своим не поверил. Говорю жене, наверное, они ее хотя бы привязали к ограде. Нет! И такие полицейские будут сторожить вирус? Но других же нет.

В Украине в городе Днепр вирус послал копать могилы на всякий случай для своих будущих жертв. И люди принялись копать. Разумно? Или это чудовищный идиотизм? Скорее всего, это разумный идиотизм. Вот уже что-то надломилось, и цивилизация «слилась» под воздействием вируса. Многие философы уверяли, что цивилизация как почва — поверхностный слой, а дальше — тьма.

Да, кстати, говорят, что собака добралась сама до дома. Она оказалась разумнее людей. Дефицит свободы передвижения и дефицит легочных вентиляторов — явления похожего порядка. Дефицит передвижения углубляет беззаконие полицейского режима. Дефицит коек в реанимационных палатах превращает людей в млекопитающих, которые отличаются между собой только способностью выжить.

В России, конечно, такого равенства перед выбором никто врачам не даст. Строго иерархическое государство заставит врача спасать генерала прежде, чем полковника, в каких бы условиях выживания они не находились, но зато полковник будет всегда иметь шансы выжить по сравнению с подполковником, при условии, конечно, что подполковник не будет близким другом семьи врача или его родственником.

То же самое можно будет сказать про министра и замминистра, когда при всех обстоятельствах право на жизнь получит министр. Однако и это поспешное суждение. Если замминистра играет, к примеру, с президентом в ночной хоккей (любимую игру нашего президента), то у него тоже прибавятся шансы, и он сможет обойти министра на тропе жизни и смерти. Особую категорию представляют собой знаменитости. Знаменитости разных сортов. Например, великие ученые.

В швейцарской инструкции ничего не говорится о пользе человека. Правда, в статье Swissinfo возникает рассуждение о том, что в самолете взрослые надевают маску сначала на себя, а потом на ребенка. И объяснение — взрослые более полезны обществу. Но может быть и другая версия. Если взрослый не наденет сначала на себя маску, то может погибнуть вместе с ребенком, потеряв сознание.

А вот сравнить пользу уборщицы тети Нюры и академика — это как можно сделать перед лицом смерти? Ведь если медсестра — дочь тети Нюры, то прощай академик? Нет, академик все-таки победит, у него бесконечные связи, и медсестра сама признает свое поражение. Но особенно в России любят культурные знаменитости. Например, эстрадных певцов или актеров. Здесь, конечно, будут раньше всех завозить в реанимацию и лечить звезд российской эстрады и, может быть, кое-каких детективных писателей или писательниц.

Простому человеку будет трудно с ними конкурировать. Ему отведут место в коридоре и поставят градусник. Но и то — в лучшем случае. В коридоре простой человек узнает о себе, что пожил — и хватит, а женщине напомнят, что она слишком много ела сладостей. У нас в ходу прямолинейность. Зато знаменитостей замучают требованиями автографов и, конечно, селфи. Понятно, что лучше сделать селфи с живой знаменитостью, чем с мертвой. Но тоже поди пойми. Одному нравится Алла Пугачева, а другому Земфира. Кого тут спасать в первую очередь?

Дефицит подталкивает цивилизацию к цинизму и саморазрушению. Но ведь никто ничего другого и не обещал. Хотя церковь, конечно, говорит именно о другом. Впрочем, если в реанимацию поступят митрополит и сельский попик, но мы заранее в России знаем, кто выживет, несмотря на равенство во Христе.



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