Швейцарский живописный городок Штайн-ам-Райн очень популярен у туристов со всего света

(Keystone / Martin Ruetschi)

Швейцарский живописный городок Штайн-ам-РайнВнешняя ссылка очень популярен у туристов со всего света, прежде всего из-за своих старых домов в центре города, стены которых покрыты уникальными росписями и фресками. Проблема только в том, что вечером, после того, как туристы покидают город, все в нём погружается в призрачную тишину.

Люди здесь, особенно в центре города, не живут, примерно 250 домов, находящихся под охраной в качестве памятников истории и архитектуры, стоят пустыми. Квартиры в них есть, но с точки зрения сегодняшних потребительских привычек они «не обеспечивают уже привычного уровня комфорта». Городу на берегу Рейна грозит печальная перспектива стать «мертвым музеем под открытым небом». Что делать?

Старые дома в центре города Штайн-ам-Райн. (Keystone / Georgios Kefalas)

Привлекать инвесторов и девелоперов? Но дома, которые можно было бы теоретически перестроить и подогнать под нынешние стандарты комфорта, являются охраняемыми памятниками и прикасаться к ним нельзя. Об этом швейцарскому радио SRFВнешняя ссылка с сожалением рассказывает мэр города Штайн-ам-Райн Зёнке Бандиксен (Sönke Bandixen).

Либерализировать законодательство

Поэтому мэр хочет пойти на либерализацию законодательства в области регулирования строительной деятельности применительно к зданиям, носящим статус памятников культуры, охраняемых государством. В качестве первой меры мэр нанял известного в регионе архитектора Лео Графа (Leo Graf) на должность эксперта, в задачу которого входит оказание правовой консультационной поддержки строительным подрядчикам.

Точнее, опытный деятель сферы капитального строительства, Лео Граф должен подробно рассказывать инвесторам и застройщикам о том, какие в законодательстве существуют «серые зоны» и какое у них есть пространство для манёвра даже в условиях нахождения данного дома или здания под охраной в качестве памятника культуры. Речь идет о совершенно конкретных вещах, например, об условиях, на которых в данный «памятник» можно встроить, например, современный лифт.

«Я не рассматривают свою работу в качестве борьбы с нормами, регулирующими охрану памятников старины», — говорит Лео Граф. «Напротив, я намерен наладить очень тесное сотрудничество с органами власти, ответственными за охрану объектов особого культурного значения». И, разумеется, в городе Штайн-ам-Райн никому не придет в голову снести исторический центр и застроить его «домами с башенками» и торговыми центрами.

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Снос и строительство нового объекта — это куда дешевле. Но Лео Граф, живущий сегодня в Берне, но выросший здесь, в городке на берегу пограничного Рейна, смотрит на свою работу иначе. Именно с этой целью он первые десять консультаций застройщикам, инвесторам, владельцам недвижимости и девелоперам предлагает получить бесплатно. Финансирование же такого рода услуг происходит за счет средств местного фонда Windler-Stiftung, цель которого состоит в сохранении исторического облика города.

Власти приветствуют такой подход

Катарина Мюллер (Katharina E. Müller), председатель кантонального «Ведомства охраны памятников истории и архитектуры кантона Шаффхаузен» («Heimatschutz SchaffhausenВнешняя ссылка»), считает, что такого рода услуги позволят «провести точную настройку» и понять, где и в каких форматах объективная потребность в модернизации жилого и коммерческого фонда может сочетаться с мотивами охраны исторических древностей.

По ее словам, Лео Граф опытный специалист в своём деле, но предлагаемые им услуги будут иметь смысл только в том случае, если девелоперы будут такого эксперта, как он привлекать к реализации того или иного проекта уже на самых ранних стадиях процесса планирования. «Я надеюсь также, что его мотивация будет правильно понята политиками и что его не будут воспринимать и использовать в качестве человека, который под видом прикрытием резонов, связанных с защитой памятников, помогает девелоперам обходить законодательство, регулирующее порядок и условия защиты исторического архитектурного наследия».

Разумеется, в городе Штайн-ам-Райн никому не придет в голову снести исторический центр и застроить его «домами с башенками» и торговыми центрами.

(Keystone / Georgios Kefalas)

«Ведомство охраны памятников истории» кантона Шаффхаузен и дальше будет наблюдать за развитием ситуации в Штайн-ам-Райне, но не в качестве инстанции, стремящейся вставлять палки в колеса местной инициативе, а в роли помощника и источника возможных решений для возникающих затруднений и проблем», — резюмирует Катарина Мюллер.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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