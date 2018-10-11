Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 10:51 11.10.2018 - 10:51

Тина Тёрнер: «Мне помогает вера в наличие нечто Большего».

(Keystone)

Рок-легенда Тина Тёрнер сменила гражданство и стала швейцаркой. Скоро выходит ее автобиография, а в завтрашнем интервью немецкому еженедельнику Die Zeit она говорит о своих болезнях, жизни в Швейцарии, самоубийстве сына и о собственном членстве в швейцарской организации ассистированного суицида Exit.

Перелом костей таза, инсульт, раковая опухоль в кишечнике, пересадка почки: в выходящем завтра интервью немецкому еженедельнику Die Zeit живущая в Швейцарии и ставшая уже гражданкой Конфедерации рок-легенда Тина Тёрнер рассказывает о своих многочисленных «болячках, которые в последние годы просто посыпались на неё одна за другой. И все равно я ни разу не опускала рук, я всегда была уверена в исцелении, и только проблема с почкой стала источником определённого беспокойства. Мне не помогли ни лекарства, ни гомеопат, который считал, что я отравилась водой, которая у нас на вилле течёт по старой ржавой трубе».

Тина Тёрнер и Эрвин Бах (Erwin Bach): «Только когда Эрвин сказал мне, что готов пожертвовать мне свою почку, я поняла, как сильно он меня любит».

(Keystone)

В прошлом году Тина Тёрнер провела пересадку почки, донором стал ее муж, немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах (Erwin Bach), который на 16 лет младше певицы. Поженились они пять лет назад. «Только когда Эрвин сказал мне, что готов пожертвовать мне свою почку, я поняла, как сильно он меня любит». До самого последнего времени общественность ничего не знала обо всех этих проблемах, певица и ее менеджмент предпочитали не разглашать эту информацию.

В своей автобиографии «My Love Story», которая выйдет в свет на следующей неделе, а также в интервью немецкой газете Тина Тёрнер впервые говорит не только о своих болезнях, но и о сыне Крэйге (Craig), который летом 2018 года свел счёты с жизнью в возрасте 59 лет при помощи оружия, унаследованного им от своей бабушки, матери Тины. «Мы не знаем, почему он это сделал. Однако это произошло, и для меня это ок. Почему ок? Потому что я поняла в итоге, что он готовился к смерти.... Но... Мне все равно не по душе то, как он ушёл от нас. С другой стороны, мне думается, Крэйг был рад уходу, он говорит об этом и в прощальных письмах, которые он оставил».

«Жить в Швейцарии – огромная выгода»

Для нее собой таким же «ок» является осознание собственной смертности. Ей помогает «вера в наличие нечто Большего. Раньше я была баптисткой, но сегодня исповедую принципы буддизма. Я готова — если передо мной откроются двери». Впервые также Тина Тёрнер рассказала миру, что является членом швейцарской организации ассистированного суицида Exit. «Мне страшно повезло, что я живу в Швейцарии. Я не хочу уползти из жизни больной развалиной, я хочу просто однажды уйти сама».

Но и в целом Тина Тёрнер очень позитивно отзывается о Швейцарии. Здесь она живет уже много лет, в 2013 году она получила паспорт Конфедерации. Она говорит, что именно в период ее тяжёлой болезни она поняла, насколько это «выгодно, жить в Швейцарии. В отличие от Англии или США здесь еще уважают приватную сферу человека. Когда я в прошлом году ходила на сеансы диализа, мне не нужно было пробираться в клинику через чёрный ход, я спокойно входила в нее через обычные двери. Но при этом я, правда, предпочитала молчать, потому что меня могли бы узнать по голосу».



Подготовил: Игорь Петров

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