Первое упоминание о замке ссылка в источниках датируется 1150 годом.

(Keystone)

Шильонский замок — это самый посещаемый памятник истории Швейцарии. В прошлом году эта достопримечательность установила новый рекорд по числу посетителей.

Всего за отчетный период замок, живописно расположенный на Женевском озере вблизи от города Монтрё, посетили 432 000 человек, что на 7% больше, чем в 2018 году. Об этом на прошлой неделе сообщили представители Фонда Шильонского замкаВнешняя ссылка. По их словам, число посетителей уже третий год подряд превышает 400 000 человек.

С 2019 года к традиционным языкам, на которых доступны информационные буклеты для посетителей и которые можно приобрести в кассах замка, прибавились арабский, иврит и тайский. В общей сложности информация доступна на 17 языках, в том числе на русском. Аудиогид можно прослушать на девяти языках, включая корейский — его добавили в 2019 году.

Джордж Р. Р. Мартин, автор фэнтезийного цикла романов «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов», посетил замок в 2014 году.

(Keystone)

Кроме того, число экскурсий в сопровождении гида возросло с 2 688 в 2018 году до 3 257 в 2019-м. Шильонский замок получает более 90% дохода за счет собственной туристической деятельности, при этом 65% его бюджета формируются за счет продажи входных билетов. Бюджетные субсидии на реставрационные и эксплуатационные работы в здании составляют только 5% его доходов.

Шильонский замок (Château de Chillon) Первое упоминание о замке ссылка в источниках датируется 1150 годом. Свой золотой период он пережил именно тогда — в связи с тем, что мимо него проходил торговый путь в Италию через перевал Большой Сен-Бернар. Постепенно, к концу 14-го века, после того, как столица Савойского герцогства была перенесена в город Шамбери (Chambéry), Шильон утратил свое значение. В 1536-1798 гг. он находился под властью Берна и использовался как крепость, арсенал и тюрьма. После вторжения в Швейцарию Наполеона замок был торжественно взят революционными силами, которые называли его «нашей Бастилией». С 1803 года замок перешел в собственность кантона Во, в конце 19-го века — был отреставрирован и с 1896 года — открыт для посетителей в качестве музея и памятника культурно-исторического наследия.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!