Швейцарские традиции рождественских вертепов

Выставка в Швейцарском национальном историческом музее в Цюрихе, посвященная Рождественским вертепам. Musée national suisse

Швейцария – страна классических рождественских вертепов, популярных в последнее время и в других странах.

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В Швейцарии есть традиция: каждый год в декабре гостиные и детские комнаты сотен тысяч домов страны украшают рождественские вертепы, наглядно излагающие историю рождения Младенца Иисуса. В Швейцарии эта традиция жива до сих пор, имея глубокие исторические корни. В 2020 году Национальный музей Швейцарии в Цюрихе посвятил этому феномену очередную выставку.

Вот уже несколько лет подряд в декабре в Швейцарском национальном музее в Цюрихе (Schweizerisches LandesmuseumВнешняя ссылка) проводится выставка, посвященная рождественским вертепам. На ней публике представлено всё разнообразие форм и образов, лежащих в основе этого феномена, изучается так же и вопрос о том, какую вообще роль играют в нашем секулярном мире рождественские традиции и символы.

В 2020 году Национальный музей посвящает свою выставку конкретно местным, швейцарским локальным традициям создания таких вертепов. Предполагалось, что выставка будет работать еще до 10 января 2021 года, однако в результате принятых правительством Швейцарии 18 декабря 2020 года антипандемических мер экспозиция, как видно, будет доступна только виртуально.

И тем не менее, ознакомиться с ней вполне стоит. Тем более, что в этом году особое внимание кураторами выставки было уделено вертепам, созданным в женских швейцарских монастырях. Кроме того, на выставке представлены и исторические адвент-календари, многие из которых оформлены известными иллюстраторами. Андреа Францен (Andrea Franzen), куратор выставки, убеждена, что древняя традиция Рождественских вертепов актуальна и в нашем современном мире.

Внешний контент

swissinfo.ch: Когда рождественские вертепы стали традиционным украшением швейцарских домов?

Андреа Францен: Библейскую историю, связанную с Рождением Христа, начали инсценировать при помощи небольших фигурок начиная примерно с 17-го века. Эти фигурки были ручной работы, а потому обходились они очень дорого, из-за этого рождественские сцены в основном устанавливались в храмах, а также в домах состоятельных швейцарских семей.

Складной, сделанный из картона и бумаги, Рождественский вертеп с зимними мотивами. Швейцария или Германия, 1920-е годы. Musée national suisse

В конце 19-го века широкое распространение получили бумажные рождественские вертепы фабричного производства для частного употребления. Их преимущество заключалось, прежде всего, в том, что они были дешевыми и простыми в сборке и разборке. Дешевизна и удобство способствовали быстрому распространению таких вертепов в народе.

Имеют ли швейцарские рождественские сцены какие-то особенности по сравнению со схожими традициями в других странах?

Антикварные фигурки 17-го и 18-го веков имеют настоящую одежду, съемные руки и ноги у них сделаны из воска или дерева. Общая конструкция вертепа обычно изготавливалась из льняного материала, укрепленного на каркасе из дерева или проволоки. Все это типично южно-немецкий способ производства вертепов, а у Швейцарии и этого культурного ареала Европы есть очень много общего.

Если же взять собственно Швейцарию, то для нее характерны вертепы из липового дерева, растущего в регионе Бернского Оберланда, в частности, в районе города Бриенц, который начиная с 19-го века является в стране ремесленным центром резьбы по дереву. Самыми известными художниками и скульпторами из этого региона являются Ганс Хугглер-Висс (Hans Huggler-Wyss, 1877 – 1947) и Пауль Цумштайн (Paul Zumstein).

Эти глиняные фигурки Марии, Младенца Иисуса и пастуха были изготовлены примерно в 1820 году в католическом регионе города Айнзидельн (кантон Швиц, Швейцария). Musée national suisse

В 1900 году Ханс Хугглер-Висс основал в Бриенце компанию по деревообработке, продукция которой и по сей день пользуется большим успехом. В 1915 г. он впервые в Швейцарии выпустил серийные фигурки ручной работы. Рождественские фигурки, вылепленные из глины, как в Италии, стали известны в Швейцарии только в конце 18-го века и особенно в 19-м веке.

Как Вы считаете, насколько популярны такие рождественские вертепы сегодня? Живали ли эта традиция или она обречена на вымирание?

Традиция рождественских вертепов и адвент-календарей до сих пор широко распространена во многих регионах Швейцарии, например, в кантоне Тичино, который очень близок, и географически, и культурно, к соседней Италии. Там существует очень своеобразная культура вертепов и целых тематических комплексов под открытым небом.

Рождественские вертепы, изготовленные руками монахинь, часто сделаны в форм-факторе окна или витрины. Данный вертеп изготовлен в монастыре города Херметшвиль (Hermetschwil, кантон Аргау), в 18 век. Musée national suisse

Кроме того, большой популярностью по-прежнему пользуются резные фигуры и рождественские вертепы, выполненные компанией Huggler Holzbildhauerei AG. Однако интересно отметить, что среди подрастающего поколения Адвент-календари сегодня, пожалуй, более популярны, нежели традиция установки Рождественских вертепов.

В последние годы возникают споры по поводу установки Рождественских вертепов в общественных местах. Говорят, что, мол, в обществе, которое становится все более светским, нет больше места для религиозных символов, и что им следует оставаться в стенах церквей и частных домов. Ваше мнение?

«К Царству Младенца Иисуса»: адвент-календарь, ок. 1910 года. Musée national suisse

На мой взгляд, инсталляции, устанавливаемые в общественных местах, всегда должны отражать идеи и мнения как можно большего количества разных людей, независимо от их религии. Традиция создания Рождественских вертепов в Швейцарии очень старая, у нее есть глубокие корни, и поэтому (их установка на улицах) вполне оправданна.

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