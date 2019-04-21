В воскресенье 12-го февраля 2017 года пастор Норбер Валли (Norbert Valley) читал, как обычно, проповедь в Евангелической церкви города Ле Локль, кантон Невшатель. Неожиданно коллеги сообщили ему, что у входа в храм его ожидают представители правоохранительных органов. Священник, прервав службу, вышел навстречу полицейским – и был препровожден в участок для допроса.

Оказалось, что в отношении Норбера Валли было заведено дело по подозрению в нарушении положений Федерального закона «О статусе иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Швейцарии и о мерах по совершенствованию их социальной интеграции» (коротко «Закон об иностранцах»). В августе 2018 года следствие было завершено, а пастор получил от прокуратуры кантона Невшатель извещение о том, что он был условно приговорен к уплате штрафа в размере 1 000 франков (плюс 250 франков на покрытие судебных расходов).

Его преступление заключалось в предоставлении крова и финансовой поддержки члену его церковной общины из числа лиц, подавших ходатайство о предоставлении убежища и получивших от властей отказ, Находясь в крайне затруднительной ситуации, этот человек обратился к своим собратьям по церковной общине и получил соответствующую помощь. Разумеется, Норбер Валли подал апелляцию и вот на днях в городе Невшатель прошло предварительное слушание по этому делу. Сам священник себя виновным не признает и говорит, что готов дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.

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