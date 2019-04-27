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Культура

Фотогалерея Битва времён года на Празднике сбора яиц!

Eierleset

Бегун, одетый в белое, воплощает молодого посланника весны, который сражается с зимой. Это один из участников праздника Сбора яиц (Eierleset), по швейцарской традиции проходящего в первое воскресенье после Пасхи.

Eierleset

На протяжении 80 метров вдоль деревенской дороги с интервалом в один метр укладываются кучки опилок, а в них парами кладут в общей сложности 162 яйца. 

Eierleset

Костюм этого персонажа по имени Хобельшпенлер (Hobelspänler) сверху донизу покрыт тонкими кудрявыми стружками и является самым сложным на празднике Сбора яиц. Стружка строгается, собирается и пришивается только вручную.

Eierleset

Последние штрихи в создании костюма Сенного человека, или Штромуни (Straumuni) — набивка сеном и зашивание происходят также вручную.

Eierleset

Костюм Штромуни делается прямо на месте непосредственно перед началом праздника из использованных джутовых мешков.

Eierleset-

Судьи следят за тем, что зима и весна боролись по правилам. 

Eierleset

Персонаж Шнеггехюзлер (Schnäggehüsler) носит костюм из пустых раковин улиткок, которые напоминают о мертвящей зиме. В руке он держит надутые шарики, символизирующие солнце.

Eierleset

«Елочный человек» Таннестлер (Tannästler) находится на стороне сил весны, поскольку хвоя остается зеленой даже зимой. 

Eierleset

Сборщики яиц бегут к финишу. На переднем плане «Старуха» со своей кастрюлей.

Eierleset

Пара молодоженов (Hochsetspäärli) олицетворяет молодую любовь и невинность.

Eierleset

Молодая невеста колотит сумочкой по Штромуни — так весна борется с зимой.

Eierleset

Все 162 яйца разложены по местам, зрители готовы к зрелищу, борьба весны с зимой начинается.

Eierleset

«Старик» и «Старуха» утомлены жизнью и уже совсем без сил. Их вмешательство в борьбу — последняя попытка помешать радостному шествию весны.

Eierleset

Двое «судей» прикрывают Штехпельмлера (Stechpälmler, «Человек в кустах»), который снял маску для короткой передышки. Костюм его весит около 40 килограммов.

Eierleset

«Человек-стружка» (чем не новый герой для вселенной «Марвел»!) Хобельшпальтер атакует Человека-ёлку Таннестлера (еще один супергерой), зима (временно) одерживает верх над весной. Их сложным костюмам приходится при этом нелегко.

Eierleset

«Карточный человек» Яссхертлер (Jasschärtler) олицетворяет вечную радость людей от игры и поэтому является послом весны.

Eierleset

Полицейский — представитель сил правопорядка, он стремится не доводить борьбу времён года до крайностей. Он носит в кармане иголку и нитки, чтобы в случае необходимости помочь починить пострадавшие костюмы.

Eierleset

Заполненная мякиной корзина ожидает бегунов в конце пути. Собранные яйца следует бросить в эту корзину. 

Eierleset Frühlingsbrauch

В Швейцарии до сих пор существует множество странных народных праздников, церемоний и обычаев, символизирующих наступление весны и отдающих дань восхищения природным силам плодородия и возрождения к новой жизни! О самых известных и ярких традициях — таких, как карнавал «Шестизвонье» в Цюрихе или обычай «Пшууре» в Граубюндене, мы уже рассказывали! А как Вам праздник «Айерлезет» (Eierleset) или «Праздник сбора яиц»?

Как, Вам ни разу еще не доводилось слышать об этом древнем празднике весны, труда и физкультуры? Тогда мы немедленно посмешим вам рассказать о нём! И показать! Потому что это — надо видеть! Обычай «Сбора яиц» практикуется народными физкультурными союзами и объединениями в сельской местности на северо-востоке немецкоязычной части Швейцарии.

Карнавал «Охотники» и «жертвы» швейцарского ритуала плодородия

Праздник «Пшууре» в горах кантона Граубюнден — это, возможно, самый неполиткорректный обычай в мире!

Дополнительную информацию можно получить, посетивинтернет-сайтВнешняя ссылка «Праздника сбора яиц в городе Эффинген» (Effingen, кантон Аргау), на котором и были сделаны фотографии, представленные в нашей подборке. «Eierleset символизирует пробуждение природы, победу молодой весны над зимой, которая хотя еще и злится, но пора которой прошла окончательно», — говорится на сайте.

Жили-были старик со старухой и «Сенный человек»

Готовиться к празднику начинают за несколько недель. Из старых сундуков достаются костюмы участников, их осматривают, если надо, латают и чинят. Интересно, что есть такие сложные костюмы, одеть которые просто так невозможно, поэтому их сшивают непосредственно на человеке-носителе! Самым последним оказывается готов к празднику «Сенный человек» или «Штромуни» (Strohmuni), в костюм которого надо затолкать порой до 30 килограммов сена и молотой соломы.

Праздник начинается со сбора десятков яиц, разложенных вдоль деревенской улицы. Собрать-то их просто, но вот затем их еще нужно, не разбив, донести до финиша. Преодолеваемые в ходе этого занятия тяготы и лишения символизируют борьбу весны с зимой и переход от мертвящего холода зимы к плодородной весне, в которой уже содержится новая жизнь. Недаром в этой церемонии участвуют также пара символических «молодоженов» в масках и «Куриный человек» или «Хюнемаа», (Hüehnermaa).

Раньше он выходил на праздник, держа в руках живую курицу — чтобы показать всем, откуда берутся яйца и символизируя тем самым плодовитость. В качестве контрапункта к «молодоженам» в празднике еще участвует пара престарелых супругов, тем самые сказочные «Старик со Старухой» (Alte и Alti). Судьями выступают традиционные деревенские власти в лице пастора (Pfarrer) и местного «шерифа» (Polizischt, полицейский).

Им в поддержку придана «Судейская пятерка» (Fünferrat), этакое «малое политбюро», роль этих судей, или советников, играют, как правило, активные участники местного физкультурного объединения из числа тех, кому уже выпадало носить тяжеленные костюмы с соломой или стружкой — исполнив свой долг, они теперь заслужили право радоваться участию в празднике налегке.

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот

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