В Швейцарии до сих пор существует множество странных народных праздников, церемоний и обычаев, символизирующих наступление весны и отдающих дань восхищения природным силам плодородия и возрождения к новой жизни! О самых известных и ярких традициях — таких, как карнавал «Шестизвонье» в Цюрихе или обычай «Пшууре» в Граубюндене, мы уже рассказывали! А как Вам праздник «Айерлезет» (Eierleset) или «Праздник сбора яиц»?

Как, Вам ни разу еще не доводилось слышать об этом древнем празднике весны, труда и физкультуры? Тогда мы немедленно посмешим вам рассказать о нём! И показать! Потому что это — надо видеть! Обычай «Сбора яиц» практикуется народными физкультурными союзами и объединениями в сельской местности на северо-востоке немецкоязычной части Швейцарии.

Дополнительную информацию можно получить, посетивинтернет-сайтВнешняя ссылка «Праздника сбора яиц в городе Эффинген» (Effingen, кантон Аргау), на котором и были сделаны фотографии, представленные в нашей подборке. «Eierleset символизирует пробуждение природы, победу молодой весны над зимой, которая хотя еще и злится, но пора которой прошла окончательно», — говорится на сайте.

Жили-были старик со старухой и «Сенный человек»

Готовиться к празднику начинают за несколько недель. Из старых сундуков достаются костюмы участников, их осматривают, если надо, латают и чинят. Интересно, что есть такие сложные костюмы, одеть которые просто так невозможно, поэтому их сшивают непосредственно на человеке-носителе! Самым последним оказывается готов к празднику «Сенный человек» или «Штромуни» (Strohmuni), в костюм которого надо затолкать порой до 30 килограммов сена и молотой соломы.

Праздник начинается со сбора десятков яиц, разложенных вдоль деревенской улицы. Собрать-то их просто, но вот затем их еще нужно, не разбив, донести до финиша. Преодолеваемые в ходе этого занятия тяготы и лишения символизируют борьбу весны с зимой и переход от мертвящего холода зимы к плодородной весне, в которой уже содержится новая жизнь. Недаром в этой церемонии участвуют также пара символических «молодоженов» в масках и «Куриный человек» или «Хюнемаа», (Hüehnermaa).

Раньше он выходил на праздник, держа в руках живую курицу — чтобы показать всем, откуда берутся яйца и символизируя тем самым плодовитость. В качестве контрапункта к «молодоженам» в празднике еще участвует пара престарелых супругов, тем самые сказочные «Старик со Старухой» (Alte и Alti). Судьями выступают традиционные деревенские власти в лице пастора (Pfarrer) и местного «шерифа» (Polizischt, полицейский).

Им в поддержку придана «Судейская пятерка» (Fünferrat), этакое «малое политбюро», роль этих судей, или советников, играют, как правило, активные участники местного физкультурного объединения из числа тех, кому уже выпадало носить тяжеленные костюмы с соломой или стружкой — исполнив свой долг, они теперь заслужили право радоваться участию в празднике налегке.

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот

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