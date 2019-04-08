Снеговика по прозвищу Бёогг (Böögg) сжигают в Цюрихе каждый год, в один из апрельских понедельников. Всегда – на площади Зекселёйтенплац (Sechseläutenplatz), то есть площади Шестизвонья, в ходе большого народного праздника, который носит то же имя. В шествии принимают участие около 3500 гильдий взрослых и детей, одетых в традиционные костюмы.
Очень важно при этом засечь момент, когда голова фигуры взорвется – время горения показывает, насколько долгим и жарким лето выпадет в этом году. Как видим, швейцарцы не гоняются за тенью сурков, а нашли свой – и куда более зрелищный – способ предсказывать погоду!
У праздника ШестизвоньяВнешняя ссылка, или Фестиваля по случаю прихода весны в Цюрихе, различные корни. Во-первых, это традиционный праздник пожарных, связанный по времени с весенним равноденствием. В старинные времена во время него мальчишки на площадях города сжигали соломенные куклы ручной работы. А кроме того, он напоминает о звонарях, которые отмечали рабочие смены, звоня в колокола. Зимой ремесленники трудились до 17:00, а летом – до 18:00. В 1892 году эти две традиции придумали объединить, так фигуры снеговика сделалась неотъемлемой частью этого особенного праздника.
Ровно в 18 часов Böög, подвешенный на 10-метровой высоте, начнет гореть. На самом деле, это, конечно, не снеговик, а кукла из дерева, соломы и горючих веществ. Голова его наполнена фейерверками, так, чтобы взрыв был виден издалека!
Но кто изготавливает фигуру так, чтобы взрыв удался? Лукас Майер (Lukas Meier) в этом деле – настоящий эксперт. По профессии декоратор, он при помощи подмастерьев сооружает Бёогга.
Подготовила на русском языке Людмила Клот.