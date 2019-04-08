Снеговика по прозвищу Бёогг (Böögg) сжигают в Цюрихе каждый год, в один из апрельских понедельников. Всегда – на площади Зекселёйтенплац (Sechseläutenplatz), то есть площади Шестизвонья, в ходе большого народного праздника, который носит то же имя. В шествии принимают участие около 3500 гильдий взрослых и детей, одетых в традиционные костюмы.

Очень важно при этом засечь момент, когда голова фигуры взорвется – время горения показывает, насколько долгим и жарким лето выпадет в этом году. Как видим, швейцарцы не гоняются за тенью сурков, а нашли свой – и куда более зрелищный – способ предсказывать погоду!

У праздника ШестизвоньяВнешняя ссылка, или Фестиваля по случаю прихода весны в Цюрихе, различные корни. Во-первых, это традиционный праздник пожарных, связанный по времени с весенним равноденствием. В старинные времена во время него мальчишки на площадях города сжигали соломенные куклы ручной работы. А кроме того, он напоминает о звонарях, которые отмечали рабочие смены, звоня в колокола. Зимой ремесленники трудились до 17:00, а летом – до 18:00. В 1892 году эти две традиции придумали объединить, так фигуры снеговика сделалась неотъемлемой частью этого особенного праздника.

Ровно в 18 часов Böög, подвешенный на 10-метровой высоте, начнет гореть. На самом деле, это, конечно, не снеговик, а кукла из дерева, соломы и горючих веществ. Голова его наполнена фейерверками, так, чтобы взрыв был виден издалека!

Но кто изготавливает фигуру так, чтобы взрыв удался? Лукас Майер (Lukas Meier) в этом деле – настоящий эксперт. По профессии декоратор, он при помощи подмастерьев сооружает Бёогга.

Лукас Майер за сооружением «Böögg» для весеннего фестиваля Sechseläuten в 2019 г. Он целых семь лет ходил в учениках у своего предшественника, прежде чем получил разрешение создать своего первого "взрывающегося снеговика" четыре года назад.

(Keystone / Ennio Leanza)

Сам "Böögg" является довольно сложной фигурой: он состоит из примерно 5000 связок дерева, в длину достигает 3,40 метра, а весит 100 килограммов. (Keystone / Ennio Leanza)

Голова, главная часть фигуры, составляет 1,80 метра в окружности и, как и все тело, наполнена соломой и фейерверками.

(Keystone / Ennio Leanza)

Галстук-бабочка снеговика служит своего рода карточкой для гостей. Каждый год на Цюрихский весенний фестиваль в качестве специального гостя приглашается один город . В 2019 году впервые был выбран город из-за рубежа, французский Страсбург.

(Keystone / Ennio Leanza)







Подготовила на русском языке Людмила Клот.

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