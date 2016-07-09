Этот контент был опубликован 9 июля 2016 г. 11:00 09.07.2016 - 11:00

Швейцария — это край не только гор, но и прекрасных озер. Всем известно уникальное по красоте побережье Женевского озера, однако на этом регионе Швейцарии свет клином отнюдь не сошелся. Давайте направимся на берега... Бернской Ривьеры. Вы не в курсе, что это и где она находится? Тогда ознакомьтесь с этой фотогалереей!

В ней вы найдете прекрасные виды побережья Тунского озера (ThunerseeВнешняя ссылка), расположенного прямо у порога Берна. Длина этого озера составляет 17,5 км, ширина — максимально 3,5 км, глубина в самом глубоком месте достигает 217 метров. Начиная с 2011 года вокруг Тунского озера идет сооружение уникального панорамного маршрута, частью которого станут уникальные подвесные мосты.

В центре этого проекта находится идея... нет, не завоевания природы, а скорее ее ненасильственного освоения, чтобы в итоге и она не пострадала, и туризм развивался. Кстати, история Тунского озера таит в себе немало темных страниц. Знаете ли Вы, например, что сразу после окончания Второй мировой войны швейцарские военные начали проект утилизации неизрасходованных боеприпасов на дне озера. Вплоть до 1960-х годов в его водах было затоплено до 8 тыс. тонн боеприпасов. Такие же проекты реализовывались тогда и в водах Бриенцского и Фирвальдштетского озер.

В едином комплексе с озерами Бернской Ривьеры находятся и окружающие их горы, например, гора Низен (NiesenВнешняя ссылка). Конечно, все знают Монблан (который вообще находится не в Швейцарии), все восхищаются Маттерхорном, однако мало то знает гору Низен — а зря! Это не просто гора, это, своего рода, идеальный тип горы региона Центральной Швейцарии, это настоящая живая метафора, икона живописи.

Она вдохновляла Иоганнеса Иттена (Johannes Itten, 1888 — 1967), швейцарского художника и теоретика нового искусства, получившего всемирную известность благодаря сформированному им учебному курсу Баухауза, так называемому форкурсу, который лёг в основу преподавания многих современных начальных художественных учебных заведений, Куно Амье (Cuno Amiet, 1868 — 1961), швейцарского художника, принадлежавшего к постимпрессионистскому направлению в искусстве, Жана-Фредерика Шнидера (Jean-Frédéric Schnyder, род. в 1945 году), Августа Маке (August Macke) и Пауля Клее (Paul Klee).

А вот как описывает свое путешествие по этому региону Байрон.

21 сентября 1816 г.

Вышли в путь рано. Все еще идем Симментальской долиной. Вход в долину Тун очень узкий; высокие утесы, доверху поросшие лесом; река; все новые и новые вершины с великолепными ледниками. Тунское озеро; обширная равнина, окаймленная Альпами. Дошли до замка Ша-дау; открылся вид на озеро; переправились через реку в лодке; на веслах сидели женщины; впервые в жизни видел, чтобы женщины не сбивались с пути. Тун — прехорошенький городок. Весь сегодняшний день полон гордой красою альпийских вершин.

22 сентября 1816 г.

Выехали из Туна на лодке, которая за три часа прошла все озеро в длину. Озеро небольшое, но берега очень красивы; утесы спускаются к самой воде. Сошли на берег в Нейхаузе; проехали Интерлакен среди неописуемых красот, каких я не мог себе представить. На пути встретилась скала с надписью о двух братьях: один убил другого; самое подходящее для этого место. По извилистой тропе добрались до огромного утеса. (...) Добрались до подножия горы (Юнг-Фрау, что означает «Девушка»); ледники; водопады; один из них падает с высоты девятисот футов и виден на всем этом протяжении. Остановились в доме пастора. Вышли полюбоваться долиной; услышали шум лавины, подобный грому; видели громадный ледник.

Фотографии: Кристиан Хельмле / Christian Helmle, Текст: Конрад Тоблер / Konrad Tobler. Впечатления Байрона цит. по: Байрон Дж. Г. Дневники. Письма. (Journals. Letters). Издание подготовили З.Е. Александрова, А.А. Елистратова, А.Н. Николюкин. Ответственный редактор В. М. Жирмунский. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963. — Серия «Литературные памятники». Подготовил: Игорь Петров.

Книга.Внешняя ссылка

Кристиан Хельмле / Christian Helmle.Внешняя ссылка

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