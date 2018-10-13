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Фотогалерея Окружающий мир глазами фотографа и философа

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Street sign surrounded by a wintry field
Facade of an apartment building
Side-face portrait of a girl
Red light reflection on a wet floor
Rail tracks in winter / portrait of an elderly man
Animals and trees in spring
A young man in front of a graffiti wall
A fish inside a pond
A green field in front of a nuclear power station
A cornfield
A wall with the shadow of a child and tree
Portrait of an elderly woman / Side-face portrait of a young man
Entrance and facade of a white house
Landscape with a tree and house at sunset
Photo book Eloge de l'Invisible by Patrick Gilliéron Lopreno

Фотоальбом «Voyage en Suisse» («Reise in die Schweiz» / «Путешествие в Швейцарию») был только началом. Женевский фотограф Патрик Лопрено (Patrick Gilliéron Lopreno) выпустил новую книгу со своими фотоработами под названием «Eloge de l’invisible» («Lobrede des Unsichtbaren» / «Похвала невидимому»).

В центре всех его работ находится то, что обычно не попадается нам на глаза в нашей повседневной текучке: невидимое, и все-таки присутствующее, всякий раз говорящее нам что-то, о чём невозможно узнать из банальных путеводителей и чём не расскажут экскурсоводы. 

Издан этот новый двуязычный (немецкий/французский) альбом известным бернским издательством Till Schaap EditionВнешняя ссылка. В предисловии к нему швейцарский писатель из кантона Вале Слободан Деспот (Slobodan Despot) указывает:

«Сегодня проект издания фотоальбома выглядит каким-то странным и неуместным анекдотом. А точнее: просто актом геройским по сути своей. Потому что фотоальбом есть ни что иное как жест сопротивления. Ведь ни один вид искусства не понёс в последние годы таких потерь, как фотоискусство, с учетом того, что на всём свете каждую секунду сейчас делаются миллионы фотоснимков».

Как пишет С. Деспот, работы «Патрика Лопрено — это каждодневный знак протеста против современного мира. В его работах метафизический мир идеальных образов приобретает и манифестируется при помощи наглядных форм и зримых цветов и красок».

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