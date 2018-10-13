Photo book Eloge de l'Invisible by Patrick Gilliéron Lopreno

Этот контент был опубликован 13 октября 2018 г. 11:00 13.10.2018 - 11:00

Фотоальбом «Voyage en Suisse» («Reise in die Schweiz» / «Путешествие в Швейцарию») был только началом. Женевский фотограф Патрик Лопрено (Patrick Gilliéron Lopreno) выпустил новую книгу со своими фотоработами под названием «Eloge de l’invisible» («Lobrede des Unsichtbaren» / «Похвала невидимому»).

В центре всех его работ находится то, что обычно не попадается нам на глаза в нашей повседневной текучке: невидимое, и все-таки присутствующее, всякий раз говорящее нам что-то, о чём невозможно узнать из банальных путеводителей и чём не расскажут экскурсоводы.

Издан этот новый двуязычный (немецкий/французский) альбом известным бернским издательством Till Schaap EditionВнешняя ссылка. В предисловии к нему швейцарский писатель из кантона Вале Слободан Деспот (Slobodan Despot) указывает:

«Сегодня проект издания фотоальбома выглядит каким-то странным и неуместным анекдотом. А точнее: просто актом геройским по сути своей. Потому что фотоальбом есть ни что иное как жест сопротивления. Ведь ни один вид искусства не понёс в последние годы таких потерь, как фотоискусство, с учетом того, что на всём свете каждую секунду сейчас делаются миллионы фотоснимков».

Как пишет С. Деспот, работы «Патрика Лопрено — это каждодневный знак протеста против современного мира. В его работах метафизический мир идеальных образов приобретает и манифестируется при помощи наглядных форм и зримых цветов и красок».

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