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Фотогалерея Почему био-вино швейцарцы выпивают сами?

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гроздья винограда в ящиках

Свежесобранные гроздья сорта «шасла» вот-вот пойдут под пресс в хозяйстве La Maison Carrée.

мужчины несут ящик

Гроздья винограда сейчас погрузят в специальный резервуар для мацерации, процесса настаивания виноградного сусла

виноград и сухой лед

Сухой лед служит для того, чтобы поддерживать необходимую температуру в процессе мацерации, которую потому и называют «холодное вымачивание».

мужчина сгребает ягоды винограда

Из мацерационного резервуара виноград поступает для прессования.

вид снизу на виноградный пресс

Этот старинный виноградный пресс работает уже примерно пару столетий, и единственная современная часть, которая была сделана в наши дни, это настил на полу. 

двое мужчин работают на виноградном прессе

Вертикальный пресс выполнен из елового дерева, хорошо подходящего для прессования из-за своих уникальных гидро-динамических свойств. Очень важно правильно расположить деревянные панели над виноградными гроздьями.

слева виноградные лозы, справа мужчина несет бочонок

Слева: виноградники семейства Perrochet в Овернье. Справа: на плече мужчина несет ворот из бука, часть устройства для прессования винограда.

мужчины поднимают деревянные бруски

Деревянные части пресса должны быть тяжелыми...

мужчины поворачивают ворот винного пресса

Медленный поворот ворота виноградного пресса: и вот уже виноградный сок течет по трубе в дубовые бочки.

Слева вид на улицу, справа ящик с виноградом

После того, как виноград собран и доставлен на место переработки, ящики из-под него нужно тщательно промыть.

мужчина и пресс

В 2008 году деревянные стенки виноградного пресса были разобраны и подновлены в полном соответствии со старинными технологиями.

мужчины и деревянные бруски

Вот так получается виноградный сок. Семья Перроше изготавливает из него около 32 000 бутылок белого вина в год.

спрессованный виноград

Спрессованная виноградная мезга разбивается на куски. 

мужчина убирает остатки прессованного винограда

Мезга, или то, что остается от прессованного винограда, то есть шкурки, косточки, мякоть и веточки. Ее нередко используют для приготовления бренди, других алкогольных напитков или в качестве удобрения.

виноградный сок из пресса

Сладкий пенящийся виноградный сок уже скоро начнет превращаться в белое вино «шасла», очень распространенное и популярное в Швейцарии.

фотогалерея об изготовлении вина традиционным способом

Органическое вино, произведённое на основе самых строгих биологических стандартов, набирает популярность. В Швейцарии многие виноградари уже активно изготавливают его в промышленных количествах. Среди них — Жан-Дени Перроше, включивший производство «био»-вин в свой семейный бизнес, существующий уже на протяжении нескольких поколений.

Жан-Дени Перроше (Jean-Denis PerrochetВнешняя ссылка) не только хорошо известен в Швейцарии как производитель так называемого «традиционного биодинамического винаВнешняя ссылка», но и со всей страстью занимается продвижением органического виноделия в целом в стране. Изготавливать такое вино он начал 2012 году вместе с женой и сыном, будучи убеждённым, что такой «винный продукт» благоприятен как для здоровья, так и для экологии.

Семья Перроше владеет хозяйством Domaine de La Maison Carré в деревне Овернье (AuvernierВнешняя ссылка) недалеко от города Невшатель в одноименном кантоне. Здесь культивируют очень распространённый в Швейцарии классический белый сорт «шасла» (Chasselas), и сейчас Жан-Дени торопится собрать виноград этого сорта еще до наступления холодов. Для производства вина тут используют те же технологии и оборудование, которыми семья пользуется на протяжении семи поколений, начиная с 1827 года. 

Винодел уверен, что знания предков не только помогают его бизнесу, но и делают вино из его подвалов по-настоящему уникальным произведением винодельческого искусства. Например, он применяет старинный вертикальный пресс — его можно увидеть в нашей фотогалерее — который был установлен еще в 1872 году и с тех пор продолжает использоваться для быстрого, чистого и аккуратного прессования винограда региона Овернье.

Что же касается традиционного биодинамического виноделия, то этот способ производства благородного напитка стал для Ж-Д. Перроше настоящей страстью. Ключевыми элементами этого способа производства вина являются учёт фаз Луны, «домашний» компост в качестве удобрения, а также обработка лозы травяными препаратами для борьбы с вредителями, сделанными еще по «дедушкиным» рецептам. 

«Хотя такой способ ведения бизнеса — далеко не самый простой, он все равно не только улучшает конечный результат и повышает качество вина, но еще и делает сам процесс куда более захватывающим и увлекательным! Для нас биодинамический путь — это будущее нашей земли, способ не истощить почву, а наоборот, с годами обогатить ее, сделав ее наиболее благоприятной для нашей лозы».

Экспорт — на самом донышке стакана

За рубежом швейцарское виноВнешняя ссылка почти не известно. На экспорт идет всего лишь 2% от общего количества произведённого в Швейцарии вина. Что касается органических вин, то они по-прежнему остаются нишевой продукцией. С другой стороны, экологическое сознание потребителей постепенно растёт, поэтому органическое вино в определённых узких кругах становится выбором все более широко известным и популярным. В 2017 году в Швейцарии на рынкеВнешняя ссылка вина био-вино занимало сегмент в 8,4%, оборот вырос до 36 млн швейцарских франков в год.

Семейное винодельческое хозяйство Перроше выпускает около 70 000 бутылок в год, примерно половину из них раскупают непосредственно в кантоне Невшатель. Почему швейцарцы пьют био-вино сами? Потому что они не на словах, а на деле поддерживают местных отечественных производителей, доверяя больше своему, а не чужому. Остальные 30% вина хозяйство продаёт в немецкоязычной части Швейцарии и 20% — в остальной франкоязычной части страны. И наконец, буквально каплю в море, 1-2% от всего произведённого вина, оно экспортируют в Японию, США и Скандинавию.

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