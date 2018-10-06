Сладкий пенящийся виноградный сок уже скоро начнет превращаться в белое вино «шасла», очень распространенное и популярное в Швейцарии.

Мезга, или то, что остается от прессованного винограда, то есть шкурки, косточки, мякоть и веточки. Ее нередко используют для приготовления бренди, других алкогольных напитков или в качестве удобрения.

Вот так получается виноградный сок. Семья Перроше изготавливает из него около 32 000 бутылок белого вина в год.

В 2008 году деревянные стенки виноградного пресса были разобраны и подновлены в полном соответствии со старинными технологиями.

После того, как виноград собран и доставлен на место переработки, ящики из-под него нужно тщательно промыть.

Медленный поворот ворота виноградного пресса: и вот уже виноградный сок течет по трубе в дубовые бочки.

Вертикальный пресс выполнен из елового дерева, хорошо подходящего для прессования из-за своих уникальных гидро-динамических свойств. Очень важно правильно расположить деревянные панели над виноградными гроздьями.

Этот старинный виноградный пресс работает уже примерно пару столетий, и единственная современная часть, которая была сделана в наши дни, это настил на полу.

Сухой лед служит для того, чтобы поддерживать необходимую температуру в процессе мацерации, которую потому и называют «холодное вымачивание».

фотогалерея об изготовлении вина традиционным способом

Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 11:00 06.10.2018 - 11:00

Органическое вино, произведённое на основе самых строгих биологических стандартов, набирает популярность. В Швейцарии многие виноградари уже активно изготавливают его в промышленных количествах. Среди них — Жан-Дени Перроше, включивший производство «био»-вин в свой семейный бизнес, существующий уже на протяжении нескольких поколений.

Жан-Дени Перроше (Jean-Denis PerrochetВнешняя ссылка) не только хорошо известен в Швейцарии как производитель так называемого «традиционного биодинамического винаВнешняя ссылка», но и со всей страстью занимается продвижением органического виноделия в целом в стране. Изготавливать такое вино он начал 2012 году вместе с женой и сыном, будучи убеждённым, что такой «винный продукт» благоприятен как для здоровья, так и для экологии.

Видео Статус ЮНЕСКО стимулирует торговлю вином в Лаво Энотуризм, целью которого является дегустация и покупка вина, это одна из основных отраслей экономики региона Лаво и кантона Во в целом. Другие языки 1 английский (en) UNESCO status boosts wine trade in Lavaux

Семья Перроше владеет хозяйством Domaine de La Maison Carré в деревне Овернье (AuvernierВнешняя ссылка) недалеко от города Невшатель в одноименном кантоне. Здесь культивируют очень распространённый в Швейцарии классический белый сорт «шасла» (Chasselas), и сейчас Жан-Дени торопится собрать виноград этого сорта еще до наступления холодов. Для производства вина тут используют те же технологии и оборудование, которыми семья пользуется на протяжении семи поколений, начиная с 1827 года.

Винодел уверен, что знания предков не только помогают его бизнесу, но и делают вино из его подвалов по-настоящему уникальным произведением винодельческого искусства. Например, он применяет старинный вертикальный пресс — его можно увидеть в нашей фотогалерее — который был установлен еще в 1872 году и с тех пор продолжает использоваться для быстрого, чистого и аккуратного прессования винограда региона Овернье.

Что же касается традиционного биодинамического виноделия, то этот способ производства благородного напитка стал для Ж-Д. Перроше настоящей страстью. Ключевыми элементами этого способа производства вина являются учёт фаз Луны, «домашний» компост в качестве удобрения, а также обработка лозы травяными препаратами для борьбы с вредителями, сделанными еще по «дедушкиным» рецептам.

«Хотя такой способ ведения бизнеса — далеко не самый простой, он все равно не только улучшает конечный результат и повышает качество вина, но еще и делает сам процесс куда более захватывающим и увлекательным! Для нас биодинамический путь — это будущее нашей земли, способ не истощить почву, а наоборот, с годами обогатить ее, сделав ее наиболее благоприятной для нашей лозы».

Экспорт — на самом донышке стакана

За рубежом швейцарское виноВнешняя ссылка почти не известно. На экспорт идет всего лишь 2% от общего количества произведённого в Швейцарии вина. Что касается органических вин, то они по-прежнему остаются нишевой продукцией. С другой стороны, экологическое сознание потребителей постепенно растёт, поэтому органическое вино в определённых узких кругах становится выбором все более широко известным и популярным. В 2017 году в Швейцарии на рынкеВнешняя ссылка вина био-вино занимало сегмент в 8,4%, оборот вырос до 36 млн швейцарских франков в год.

Семейное винодельческое хозяйство Перроше выпускает около 70 000 бутылок в год, примерно половину из них раскупают непосредственно в кантоне Невшатель. Почему швейцарцы пьют био-вино сами? Потому что они не на словах, а на деле поддерживают местных отечественных производителей, доверяя больше своему, а не чужому. Остальные 30% вина хозяйство продаёт в немецкоязычной части Швейцарии и 20% — в остальной франкоязычной части страны. И наконец, буквально каплю в море, 1-2% от всего произведённого вина, оно экспортируют в Японию, США и Скандинавию.

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