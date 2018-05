«Прохожий в лесу» («Spaziergänger im Wald»), 1885 г.

«Ночь» («Die Nacht»), 1889-1890 гг. «Очаровательный мальчишка» («Der bezauberte Knabe»), 1894 г. «Авторпортрет» («Selbstbildnis»), 1914 г.

«Истина» («Die Wahrheit»), 1903 г.

«Женевское озеро со стороны деревни Шебре» («Genfersee von Chexbres aus»), 1904 г.

«Тунское озеро в симметричном отражении» («Thunersee mit symmetrischer Spiegelung»), 1905 год.

«Желание» («Das Verlangen»), 1908 г. «Тунское озеро на фоне горы Низен» («Thunersee mit Niesen»), 1910 г.

«Эмоции» («Ergriffenheit»), 1909/1911 гг. «Гора Мёнх в облаках» («Der Mönch mit Wolken»), 1911 г.

«Луг в цветах» («Blumenwiese»), 1914 г.

«Валентайн Годе-Дарел (Valentine Godé-Darel, любовница Ходлера, прим. ред.) на больничной койке» («Valentine Godé-Darel im Krankenbett»), 1914 г.



image gallery about the paintings of Ferdinand Hodler