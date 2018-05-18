image gallery about the paintings of Ferdinand Hodler

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:07 18.05.2018 - 13:07

Ровно сто лет назад, 19 мая 1918 года, в Женеве умер Фердинанд Ходлер (Ferdinand Hodler), художник, сегодня по праву причисляемый к классикам швейцарской живописи. По случаю этой даты в городе Кальвина проходит сейчас большая выставка, посвященная эстетическим идеалам одного из самых выдающихся швейцарских художников современности. В ее центре находятся работы его позднего периода. Сам художник называл эту эпоху «временем параллелизма».

В связи со столетием со дня смерти Фердинанда Ходлера женевский «Musée d’art et d’histoire» («Женевский Историко-художественный музей») проводит большую выставку работ живописца, основу которой составляют примерно сто его полотен, самая старая картина датирована 1890 годом.

«Особым вызовом для нас в ходе подготовки данной экспозиции стала необходимость найти некий новый угол зрения, новый ракурс», — говорит директор женевского музея Жан-Ив Морен (Jean-Yves Marin). И в самом деле, все возможные подходы и интерпретации творчества художника были уже отработаны в ходе больших персональных ходлеровских выставок, проходивших в Швейцарии в 2003, 2006, 2008 и 2011 гг. и в 2007 году в Париже.

Что тут еще можно было бы изобрести нового? «Если спросить женевцев, кто такой Ходлер, то одни скажут, что это известный швейцарский пейзажист, другие — что это специалист в области портретной живописи, третьи — что он известен в качестве иллюстратора значительных исторических событий и сюжетов. Все это правильно, но, на самом деле, творчество Ходлера всеми этими ипостасями отнюдь не исчерпывается», — указывает Жан-Ив Морен.

«Уникальная стилистика»

Фердинанд Ходлер родился в бедном квартале Берна в 1853 году. В возрасте 14 лет, потеряв родителей, он начал работать в городе Тун в художественном ателье, производящем картины и открытки на продажу туристам. В возрасте 18 лет переехал в Женеву, где записался в Художественную академию (Haute école d’art et de design).

Получив классическое университетское образование, Ходлер остался в Женеве и провел тут большую часть своей жизни, по итогам которой мир в наследство получил почти 2 200 полотен и тысячи эскизов и рисунков. Его ранние работы были, в самом деле, скорее реалистическими портретными и пейзажными работами. Особенно вдохновляли его горы Бернского нагорья, Тунское и Женевское озера.

Уникальная стилистика его ландшафтной живописи сложилась, с одной стороны, под влиянием университетских занятий минералогией и геологией, с другой стороны, в ходе упорных тренировок и «оттачивания» взгляда на окружающий мир, результатом чего и стали бесчисленные рисунки и эскизы Ходлера, создававшиеся им по памяти и на основе «небывалых комбинаций бывалых впечатлений», возникавших в его фантазиях. Знакомый же нам «классический» Ходлер, ставящий в своих работах вечные вопросы о любви, смерти, вере и надежде, возникает уже к концу 19 века под влиянием символизма и стиля «модерн».

Симметрия, порядок, свобода

Свой самый простой и внешне невзыскательный поздний стиль живописи он называл «параллелизмом». Целью его была попытка как можно более точно воспроизвести симметрию, порядок, ритмы и внутреннее единство, характерные для природы. Начиная примерно с 1900 года в его работах становится видна тяга к сильным и ярким цветам и к подчеркнуто «геометрическим» композиционным решениям. Под конец своей жизни он возвращается к своим любимым мотивам, то есть к горным и озерным ландшафтам — и, конечно, к женщинам!

Ф. Ходлер поддерживал активные контакты со всеми актуальными творческими движениями и течениями современной ему эпохи, его картины были отмечены целым рядом престижных премий и наград, включая Золотую медаль Всемирной выставки 1900 года в Париже. Позже его часто воспринимали исключительно как патриотического певца «швейцарского духа», забывая, что переход классического европейского искусства от традиций 19-го века к эстетике и стилистике модерна был бы без Ходлера просто невозможным.

«Сложность подготовки этой выставки состояла в том, что люди думают, что они знают о Ходлере всё или почти всё, а поэтому нам предстояло предложить совершенно иной взгляд на художника», — говорит куратор выставки Лоранс Мадлен (Laurence Madeline). «В моей творческой биографии — это первая выставка, которая не старается рассказать какую-то историю или просто провести некую нарративную прямую из точки А в точку Б. Наша выставка совсем иная, ее цель — приблизиться к картинам и духу творчества художника, следуя направлению, которым шел сам живописец, пытаясь, как и он, открыть глаза на природу и достичь целей, которые ставил перед собой сам Ходлер, то есть посмотреть на мир и на „проклятые вопросы бытия“ так, как смотрел на них лично он».

Выставка «Ходлер/Параллелизм» («HODLER//PARALLÉLISME»Внешняя ссылка) пробудет в Женеве до 19-го августа, затем, с 14 сентября 2018 по 13 января 2019 гг., ее смогут посетить жители и гости Берна, исторической родины живописца.

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