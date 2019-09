(it)

Празднование Пасхального понедельника в восточной Швейцарии, 1960 год.



Слева: хранилище льда на озере Зиль, Швейцария, 1959/60 гг.

Справа: итальянка в поезде, 1960 г.

Подготовка к Карнавалу, Швейцария, 1951 год. Юноши на пляже играют с мячом, г. Люцерн, Швейцария в 1950-е гг.

Перед открытием сезона в отеле, г. Ароза, Швейцария, 1959 г. Роб Гнант отображал в своих фоторепортажах сюжеты, имеющие социальную значимость. Здесь (на первой из трех фотографий на эту тему) изображен сын итальянского шахтера, проживающий в Бельгии, 1953 год.

Раздевалка для шахтеров в Бельгии, 1953 год. Бельгия, 1952 год.

Курс для молодых отцов. Швейцария, 1951 год.

Пример искусства Роба Гнанта, работающего со светом и тенью при изображении спящего ребенка, 1960 год.

На заводе компании Jaguar. Англия, 1959 год. Воздушный акробат. Швейцария, 1954 год. Танцующие женщины, Швейцария, 1963 год. В шахтерском регионе во Франции, 1960-е годы.

