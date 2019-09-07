Его наследие насчитывает более 200 000 негативов разного времени. В Швейцарии послевоенного периода он был бесспорным и признанным лидером среди своих коллег-фотографов, снимая как репортажи, так и занимаясь портретной фотографией, не обходя стороной даже кинодокументалистику.

Так, он был оператором документального фильма «Осенью» (A fleur d’eauВнешняя ссылка). На Каннском кинофестивале 1963 года эта картина была отмечена главной премией в категории короткометражных фильмов. Роб Гнант отдавал предпочтение черно-белым фотографиям, его работа в кино в значительной степени повлияла на его фототворчество, что проявлялось в особой «зернистости» его снимков и в стремительном стиле фотосъемки.

В результате это позволяло ему превращать статичные изображения в подвижные кинозарисовки, состоящие просто из одного только кадра. Такая стилистика и стремление фиксировать на камеру прежде всего социально-значимые сюжеты привели к тому, что за ним скоро закрепилось прозвище «Ван Гог швейцарской фотографии».

Он стремился запечатлевать необыкновенное и прекрасное в повседневной жизни, сосредоточив внимание на рабочем человеке, на мигрантах, шахтерах или тех, кого обычно называют социальными аутсайдерами. Его как художника интриговали острые темы того времени — контраст между городом и деревней, урбанизация Швейцарии, ее модернизация в послевоенный период.

В интервью газете Tages-AnzeigerВнешняя ссылка в 2015 году он указал, в частности: «Люди всегда знали, что я их фотографирую, я никогда не был папарацци». Роб Гнант (Rob Gnant), швейцарский фотограф, в творчестве которого серьезные социальные темы уживались с мощной визуальной эстетикой, умер 4 августа 2019 года.

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