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Культура

#Swisshistorypics Роб Гнант — Ван Гог швейцарской фотографии

A man sits holding a cigarette with his face painted as a clown.

Празднование Пасхального понедельника в восточной Швейцарии, 1960 год.


(left) An abstract image of a man lifting ice, (right) a woman's back.

Слева: хранилище льда на озере Зиль, Швейцария, 1959/60 гг.
Справа: итальянка в поезде, 1960 г.

Two people place a cover over a VW beetle car.

Подготовка к Карнавалу, Швейцария, 1951 год.

Two young men jump to catch the same ball.

Юноши на пляже играют с мячом, г. Люцерн, Швейцария в 1950-е гг.

A group of men lined up on their hands and knees, polishing a wooden floor.

Перед открытием сезона в отеле, г. Ароза, Швейцария, 1959 г.

Portrait of a boy with a blackened face and holes in the sleeve of his pullover.

Роб Гнант отображал в своих фоторепортажах сюжеты, имеющие социальную значимость. Здесь (на первой из трех фотографий на эту тему) изображен сын итальянского шахтера, проживающий в Бельгии, 1953 год.

A man wipes his face while standing in a room where clothes are hoisted on cables above his head.

Раздевалка для шахтеров в Бельгии, 1953 год.

An abstract image of an object hanging on hooks and clothes lying on the ground. Light comes from the the background.

Бельгия, 1952 год.

A group of men take notes while a nurse demonstrates childcare with a replica baby.

Курс для молодых отцов. Швейцария, 1951 год.

A young child sleeps while holding a doll.

Пример искусства Роба Гнанта, работающего со светом и тенью при изображении спящего ребенка, 1960 год.

Hands clasping a piece of mechanics equipment.

На заводе компании Jaguar. Англия, 1959 год.

A male acrobat trapezing above an old fashioned aeroplane in mid-flight.

Воздушный акробат. Швейцария, 1954 год.

A woman dancers with her partner and looks up to the ceiling.

Танцующие женщины, Швейцария, 1963 год.

A young girl stands in a street alone.

В шахтерском регионе во Франции, 1960-е годы.

Image Gallery about the work of Rob Gnant

Его наследие насчитывает более 200 000 негативов разного времени. В Швейцарии послевоенного периода он был бесспорным и признанным лидером среди своих коллег-фотографов, снимая как репортажи, так и занимаясь портретной фотографией, не обходя стороной даже кинодокументалистику.

Так, он был оператором документального фильма «Осенью» (A fleur d’eauВнешняя ссылка). На Каннском кинофестивале 1963 года эта картина была отмечена главной премией в категории короткометражных фильмов. Роб Гнант отдавал предпочтение черно-белым фотографиям, его работа в кино в значительной степени повлияла на его фототворчество, что проявлялось в особой «зернистости» его снимков и в стремительном стиле фотосъемки. 

В результате это позволяло ему превращать статичные изображения в подвижные кинозарисовки, состоящие просто из одного только кадра. Такая стилистика и стремление фиксировать на камеру прежде всего социально-значимые сюжеты привели к тому, что за ним скоро закрепилось прозвище «Ван Гог швейцарской фотографии». 

Он стремился запечатлевать необыкновенное и прекрасное в повседневной жизни, сосредоточив внимание на рабочем человеке, на мигрантах, шахтерах или тех, кого обычно называют социальными аутсайдерами. Его как художника интриговали острые темы того времени — контраст между городом и деревней, урбанизация Швейцарии, ее модернизация в послевоенный период. 

В интервью газете Tages-AnzeigerВнешняя ссылка в 2015 году он указал, в частности: «Люди всегда знали, что я их фотографирую, я никогда не был папарацци». Роб Гнант (Rob Gnant), швейцарский фотограф, в творчестве которого серьезные социальные темы уживались с мощной визуальной эстетикой, умер 4 августа 2019 года.

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