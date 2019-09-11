Никогда еще число граждан Швейцарии, желающих занять депутатское кресло в Берне, не было столь велико, как в 2019 году. И еще никогда не была столь велика среди них доля женщин. Еще одна примечательная особенность: треть кандидатов в федеральные депутаты находится в возрасте до 30 лет.
Всего на выборах депутатов швейцарского парламента за мандаты парламентариев поборются 4 596 человек со швейцарским паспортом. Уточним, что речь идет о кандидатах в депутаты большой палаты швейцарского парламента, Национальный совет (Nationalrat, в швейцарском парламенте палаты равноправны и называть их «нижней» и «верхней» неправильно).
Ничего подобного в истории Швейцарии никогда еще не наблюдалось. Если в 1990-е годы число кандидатов стабильно не добиралось до 3 тыс., то теперь оно регулярно преодолевает эту планку и впервые это произошло в 2007 году.
А если взять отдельно 2019 год, то число депутатов едва не дотянулось до 4,5 тыс. человек. Что произошло? Почему столь притягательное кресло парламентария, с учетом того, что у швейцарского парламента особого административного ресурса нет, а кроме того, народ при помощи инструментов прямой демократии в любой момент способен отвергнуть любой закон, даже уже принятый парламентским большинством.
С этим вопросом мы обратились к Хлои Дженс (Cloé Jans), политологу из швейцарского НИИ изучения общественного мнения gfs.bernВнешняя ссылка. По ее словам, такое резкое увеличение числа кандидатов связано с тем, что многие кантоны (субъекты федерации, они же — избирательные округа) модернизировали своё избирательное право в буквальном смысле по принципу «допускай всех»: раньше кандидаты и партии должны были во многих кантонах собирать и заверять определенное количество подписей с тем, чтобы иметь право зарегистрировать тот или иной список с кандидатами.
Сегодня, в условиях прогрессирующей политической анемии многие кантоны от таких «муниципальных фильтров» избавились. Поэтому и выдвигаться в качестве кандидата стало легче. Хлои Дженс указывает и на ещё одну причину. «Есть партии, которые сознательно формируют и регистрируют как можно большее количество списков кандидатов в расчете на то, что этим „неводом“ они сумеют зацепить больше избирателей, нашедших в том или ином списке знакомое имя или лицо».
Такой партией является, например, партия швейцарских демохристиан (Christlichdemokratische Volkspartei — CVP). Эта партия понимает, что автоматически такая стратегия вовсе не обеспечит ей приращение числа избирателей. А вот стать тренировочным полем для молодых политиков будущего эти списки вполне могут.
Больше кандидаток — хороших и разных!
А теперь перейдем к вопросу о гендерном представительстве. Взгляд в списки кандидатов обнаруживает еще одну особенность нынешней предвыборной кампании в Швейцарии: никогда еще в стране, начиная с 1971 года, то есть с введения в стране на федеральном уровне права голоса для женщин, не было еще среди кандидатов в депутаты такого большого количества прекрасного пола.
Если сравнивать с предыдущими выборами 2015-го года, то доля женщин среди кандидатов выросла на целых 6% — с 34,5% до 40,4%. В общем зачёте в Швейцарии женщины пока еще относительно слабо представлены в политических структурах и институтах, чем мужчины. В кантональных парламентах их доля, например, находится только на уровне 30%, в большой палате парламента, Национальном совете, этот показатель находится на уровне 32%.
Среди всех партий страны самую большую долю женщин-кандидатов (56%) имеет партия «Зелёных» («Grüne»). Наименьшую долю женщин-кандидатов (22%) выдвинула консервативная Швейцарская народная партия («народники», Schweizerische Volkspartei / SVP).
Рост числа женщин — не является ли этот феномен преходящим, тактическим фактором политической моды? Хлои Дженс убеждена в обратном. С её точки зрения «женская забастовка» середины июня 2019 года безусловно стала катализатором, но одновременно и следствием повышенной женской политической активности.
Партии тоже со своей стороны начали активнее, на системной основе, продвигать женщин в политику и на руководящие посты. И этот тренд будет продолжаться, поскольку недопредставленность женщин в политике, и в парламенте в частности, уже не очень корреспондирует с образом современной просвещённой Швейцарии.
Треть моложе тридцати
Еще одна интересная особенность: число кандидатов моложе 30-ти лет в Швейцарии выросло и составило одну треть от их общего числа, при этом в среднем кандидатский корпус стал несколько старше: средний возраст кандидатов в депутаты в 2015 году составил 40,8 лет, в 2019 году этот показатель уже находится на уровне 41,3 лет., и это при том, что на протяжении всего периода времени начиная с 1990-х гг. средний возраст кандидатов в Швейцарии постоянно снижался.
Это снижение (с 1971 по 2015 гг.) составило примерно пять лет, как сообщало четыре года назад швейцарское федеральное Ведомство статистики (Bundesamts für Statistik — BFS). Интересно также, что на протяжении периода времени с 2003 по 2019 гг. наиболее многочисленной стала группа кандидатов, представляющих возрастную категорию с 18 до 30 лет. В 2019 году, соответственно, 32% всех кандидатов еще не успели отметить свой 30-й день рождения.
Впереди опять «Зелёные»: среди их кандидатов не только находится самая большая доля женщин, но и самая большая доля молодых претендентов на депутатский мандат (43,6% не достигли 30-летия). Среди действующих депутатов обеих палат парламента также все последние годы медленно, но верно идет процесс омоложения: доля парламентариев моложе 30-ти растет среди них постоянно начиная с 2000 года.
Тенденция продолжается
«Омоложение депутатского корпуса в последние годы тесно связано с ростом количеством партийных списков, специально составленных из молодых кандидатов», — говорит Мадлен Шнайдер (Madeleine SchneiderВнешняя ссылка), руководитель отдела политики, культуры и СМИ в Федеральном ведомстве статистики (BFS).
«В итоге молодые чаще действительно избираются в депутаты, что в 1970-е годы было просто немыслимо». В 2019 году две трети кандидатов моложе 30-ти идут на выборы именно в составе молодёжных списков, в основных партийных списках кандидатов таких до сих пор насчитывается абсолютное меньшинство.
swissinfo.ch