Гендерно обусловленная реальная разница в доходах между мужчинами и женщинами (в пользу первых) противоречит положениям конституции Швейцарии и других законодательных актов, в которых закреплен принцип равной оплаты за равный труд. (Kai Reusser / swissinfo.ch)

Принцип равенства женщин и мужчин закреплен в Швейцарии в Федеральной конституции. Этого потребовали сами избиратели, проголосовав на референдуме 14 июня 1981 года в пользу внесения в Основной закон соответствующих поправок. С тех пор прошло 38 лет, но в реальности принцип равенства полов все еще в полной мере не реализован! На графиках ниже мы представим пять ключевых показателей, доказывающих факт наличия реального гендерного неравенства в основных сферах швейцарской повседневной жизни.

«Мужчина и женщина имеют право на равную оплату за равный труд», — это положение прямо закреплено в КонституцииВнешняя ссылка, правовом акте непосредственного действия, то есть для реализации этого тезиса не требуется никаких дополнительных судебных решений или законов. Кроме того, действующий в Швейцарии Федеральный Закон о равенстве мужчин и женщин (GleichstellungsgesetzВнешняя ссылка) прямо запрещает любую гендерно мотивированную дискриминацию в рамках трудовых отношений, в том числе в части, касающейся заработной платы.

Официальная статистика, однако, показывает совсем другую реальность. По последним доступным данным, отражающим ситуацию на 2016 год, стандартная медианная заработная плата брутто (до вычета налогов) в Швейцарии составляла 6 011 швейцарских франков в месяц для женщин и 6 830 швейцарских франков для мужчин, что соответствует разнице в 12%. Еще более заметной становится эта разница в частном секторе экономики.

Там женщины зарабатывают на 14,6% меньше, чем их коллеги-мужчины. Часть этой разницы в оплате труда может быть объяснена объективными факторами, такими как различия в уровне образования, разница в трудовом стаже или подход данной компании к формированию своей кадровой, но это только часть, и есть мнение (которые разделяется не всеми), что в значительной степени свою роль тут играет прямая гендерно-мотивированная дискриминация.



Разница в оплате труда мужчин и женщин график

Значительный гендерный разрыв наблюдается в Швейцарии и в области распределения трудовой нагрузки: в отличие от мужчин, большинство работающих женщин трудятся неполный рабочий день. Хорошо? Но это как посмотреть! С одной стороны, в Швейцарии широкое распространение работы на неполную ставку означает, что у людей есть в наличие достаточно средств на жизнь и они могут позволить себе уделять больше времени своим родным и близким, детям, хобби, наконец. С другой стороны, часто на практике работа на «полставки» означает, что женщины часто находятся в самом низу «тарифной сетки», где расположены «дешевые заработные платы», не будучи в состоянии по-настоящему «сделать карьеру».

трудовая ставка в процентах, мужчины и женщины график

Нетрудно назвать основные причины, по которым женщины — вроде бы, добровольно — выбирают работу на неполный рабочий день: это уход за детьми, за которыми следуют другие семейные обязанности. Интересно, что у мужчин, которые заняты неполный рабочий день, мотивация выглядит совсем иначе: они, как правило, либо хотят за счет неполного рабочего времени, параллельно основной занятости, начать или завершить какой-то образовательный проект, либо же они просто сами элементарно не заинтересованы в работе на полный рабочий день, потому что денег на жизнь им и так хватает (сколько лежит в среднем на счетах у каждого швейцарца см. здесь). Эта разница отражается и в неравномерном распределении работы по дому, которая по-прежнему в основном выполняется женщинами:

распределение работы по дому график

Факторы, негативно отражающиеся на финансовом положении женщин, такие, как низкая заработная плата, работа на неполную ставку и перерывы в трудовом стаже на рождение и воспитание детей, становятся особенно весомы после их выхода на пенсию. Среднемесячная пенсия по старости и нетрудоспособности (AHV, так называемая «первая опора», какие еще есть две «опоры» в швейцарской пенсионной системе — см. здесь) у женщин в ниже, чем у мужчин:

разницы в пенсионных выплатах между мужчинами и женщинами график

Гендерные различия в Швейцарии хорошо заметны не только на работе и дома. Женщины и мужчины также очень неравномерно представлены в политических институтах и органах власти по всей стране:

доля женщин в органах власти график



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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