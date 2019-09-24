В книге «Личное дело» содержится откровенный рассказ о том, что привело Эдварда Сноудена к раскрытию секретной информации о прослушивании телефонных разговоров и перехвате интернет-сообщений спецслужбами США.

(Keystone / Jörg Carstensen)

Бывший американский шпион Эдвард Сноуден опубликовал свои мемуары, которые одновременно вышли, в частности, на немецком и французском языках. Информация, содержащаяся в них, восполняет ряд пробелов в истории, возможно, самого известного разоблачителя работы спецслужб в мире. Для нас представляет интерес глава о его двухгодичном пребывании в Женеве. Не будем забывать, что писал он эту книгу, находясь в Москве.

О жизни этого бывшего сотрудника ЦРУ и аналитика Агентства национальной безопасности (АНБ), который в 2013 году раскрыл подробности секретных программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами, рассказано было уже много. Стремясь избежать юридического преследования Эдвард Сноуден сейчас живет в России.

Однако в своей книге «Личное дело» он впервые так подробно рассказывает историю своей жизни, включая сюжет, связанный с его пребыванием с 2007 по 2009 гг. в Женеве, столице мирового шпионажа. Интересующая нас история началась марте 2007 года, когда ЦРУ направило своего 23-летнего сотрудника, эксперта по вопросам информационной безопасности, на работу под дипломатическим прикрытием в Женеву, где он проживал в пятикомнатных апартаментах в самом центре города.

«Скопление целей, интересных спецслужбам»

По словам Сноудена, он был сотрудником постоянного представительства США при ООН в Женеве, в этой «изысканной метрополии Старого Света, известной семейными династиями банкиров». Кроме того, этот город известен в качестве глобального пересечения оптоволоконных сетей. ведущих из Европы в остальной мир, а также зоны, «покрытой всеми основными системами спутниковой связи».

В этой международной столице многосторонней дипломатии также расположена Европейская штаб-квартира ООН, равно как и десятки специализированных учреждений ООН и сотни неправительственных организаций. В книге Сноуден перечисляет некоторые из этих «целей, интересных спецслужбам».

Это, например, отделение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое «занимается продвижением ядерных технологий и стандартов безопасности во всем мире, включая технологии и стандарты, имеющие отношение к ядерному оружию».

Стоит отметить и Международный союз электросвязи (МСЭ), который «посредством влияния на технические стандарты для всех технических устройств и достижений, начиная с распределения глобальных радиовещательных частот и заканчивая спутниковыми орбитами, определяет, что и как можно передавать в эфире».

Интересна и Всемирная торговая организация (ВТО), которая регулируя параметры и модальности системы мировой торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью между государствами «определяет, что и как можно продать».

Банковская система Швейцарии предположительно была важной мишенью для ЦРУ

Сноуден пишет, что Женеву в разведке США всегда рассматривали в качестве столицы частного банковского капитала, города, который «предоставлял возможность прятать и тратить огромные состояния без особого общественного контроля, независимо от того, были ли они получены незаконным путем или же честно заработаны».

Поскольку швейцарская банковская система перешла на цифровой формат, писал он, «сама логика подсказывала», что американские спецслужбы будут использовать свои связи для кражи самых охраняемых в мире секретов, а именно, финансовых секретов.

Случай с саудовским банкиром

Сбор разведданных в Женеве по-прежнему имел огромное значение, даже несмотря на активно развивающуюся «информационно-цифровую разведку». Э. Сноуден описывает наиболее яркий случай из своей практики — провалившуюся попытку вербовки саудовского банкира в Женеве, которую он уже характеризовал ранее с большим сожалением в качестве «печального опыта».

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Сноуден рассказывает, как на вечеринке в шикарном кафе на берегу озера он познакомился с банкиром, который занимался операциями со счетами клиентов из Саудовской Аравии. Позже он передал потенциального информатора «Кэлу», сотруднику резидентуры ЦРУ, который не смог его завербовать, несмотря на «регулярные походы в стриптиз-клубы и бары».

Сноуден так же описывает, как однажды вечером Кэл напоил саудовца, затем уговорил его сесть за руль и поехать домой вместо того, чтобы вызвать такси, а сам передал информацию о машине банкира женевской полиции, которая и арестовала его затем за вождение в нетрезвом виде.

Банкира лишили прав и выписали крупный штраф. Тогда Кэл вызвался каждый день возить его на работу и предложил деньги на оплату штрафа. Когда, наконец, он рассказал банкиру о своих истинных мотивах и объяснил условия вербовки, разъяренный банкир отказался стать шпионом. Сноуден пишет, что позже банкира уволили и тот вернулся в Саудовскую Аравию.

У США мог быть осведомитель в телекоммуникационной компании Swisscom

По словам Сноудена, хотя он и представлялся окружающим как специалист по информационным технологиям, на самом деле его работа в Женеве заключалась в оказании технической помощи спец-сотрудникам разведки.

Его повседневная работа включала, например, настройку и поддержание в рабочем состоянии тайного канала онлайн-связи, организацию использования зараженных вредоносным ПО внешних носителей информации (флэшек) для взлома, например, компьютеров, принадлежащих работникам ООН, он же отвечал, например, за уничтожение компьютерного диска с клиентскими данными, приобретенного у некоего коррумпированного сотрудника Swisscom, ведущего швейцарского телеком-провайдера.

Расследование Как российский шпион по Швейцарии путешествовал! Bellingcat, The Insider и швейцарский медиа-холдинг Tamedia публикуют результаты расследования поездок в Швейцарию российского агента спецслужб. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета Tages Anzeiger

Представители Swisscom в ответ на запрос заявили цюрихской газете Tages-Anzeiger, что воздерживаются от комментариев, учитывая «весьма расплывчатые сведения и срок их давности».

Вычурный блеск жизни в Женеве раздражал Сноудена

Еще до того, как его подруга Линдсей Миллс (Lindsay Mills) переехала к нему в Женеву, Э. Сноуден, по его собственному уверению, проводил вечера в одиночестве за чтением такой литературы, как «Франкенштейн или Современный Прометей» Мэри Шелли (Mary Shelley).

«Я спал на простом матрасе в гостиной до смешного шикарных и до смешного просторных оплачиваемых посольством и до сих пор не обставленных апартаментов, расположенных на набережной Сеже (Quai du Seujet) в районе Сен-Жан Фалез (Saint-Jean Falaises). Окна апартаментов с одной стороны выходили на реку Рона, а с другой на отроги Юрских гор».

После провала операции по вербовке банкира, по словам Сноудена, вторую половину 2008 года он провел, избегая многолюдных вечеринок, посещая кафе и парки района Сен-Жан-Фалеза в компании своей подруги и время от времени выезжая на выходные в Италию, Францию и Испанию.

Его пребывание в Швейцарии совпало с финансовым кризисом. В Женеве ему не нравилась показная демонстрация роскоши и экстравагантный широкий образ жизни сверхбогатых людей на фоне мрачных новостей о том, что у его друзей в США банки забирали дома, поскольку те «запаздывали с платежами по ипотечному кредиту, например, из-за внезапной болезни».

«Жизнь в Женеве — это жизнь в альтернативной, или даже перевернутой реальности», — указал Сноуден в своих мемуарах.



Шпионаж Разоблачения Сноудена возмутили швейцарских политиков Эдвард Сноуден рассказал про то, как американские спецслужбы работают в Швейцарии. Швейцарские политики требуют от официального Берна реакции. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Сноуден и Швейцария В июне 2013 года президент Швейцарии Ули Маурер заявилВнешняя ссылка, что высказывания Сноудена о его деятельности в качестве сотрудника ЦРУ в Женеве вызывают сомнения. Он сообщил, что окажет поддержку проведению уголовного расследования по делу разоблачителя Сноудена, если того потребует швейцарская прокуратура. В декабре 2013 года Федеральный совет, правительство Конфедерации, одобрил запрос федеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела по обвинению в шпионаже иностранных спецслужб на территории Швейцарии. Однако, в ноябре 2014 года федеральная прокуратура заявила, что проведение уголовного расследования предполагаемой незаконной шпионской деятельности США в Швейцарии, о чем сообщал Эдвард Сноуден, будет нецелесообразным. Несмотря на то, что некоторые считают Сноудена героем, власти США хотят, чтобы он предстал перед судом за раскрытие секретной информации. США подали иск против бывшего разработчика АНБ после публикации им своей новой книги в связи с нарушением им соглашений о неразглашении, которые тот подписывал с АНБ и ЦРУ. Конец инфобокса

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