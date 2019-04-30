Практически во всех регионах Сирии степень разрушения жилого фонда приближается к абсолютному максимуму. Эта фотография была сделана 31 марта 2019 года в городе Эр-Ракка (Ar-Raqqa) на севере страны. (Keystone / Ahmed Mardnli)

Швейцария могла бы делать больше в плане преодоления последствий войны в Сирии, усилив и своё гуманитарное присутствие в соседних с Сирией странах, принявших у себя большинство беженцев. Таково мнение швейцарской гуманитарной неправительственной организации Caritas. Что делать? По её мнению, на гуманитарные цели необходимо выделить больше бюджетных средств.

Война в Сирии длится уже восемь лет, миллионы людей были вынуждены покинуть страну или по меньшей мере места своего прежнего проживания и либо отправиться за границу, в том числе в Европу, либо стать внутренними беженцами. Огромное количество сирийцев нашли убежище от смерти в соседних Ливане и Иордании. «И именно поэтому системы социального обеспечения этих стран близки к коллапсу», — указывает Фабрис Буле (Fabrice Boulé), глава отдела информации и печати швейцарской неправительственной гуманитарной организации CaritasВнешняя ссылка (франкоязычное отделение в Западной Швейцарии).

В январе этого года он совершил поездку по местам концентрации беженцев и вынужденных переселенцев в регионе под Дамаском, в Бейруте, а также в долине Бекаа в Ливане. «Семьи разрушаются, так как люди просто теряют друг друга. Беженцы находятся в постоянном поиске способов выжить», — говорит Фабрис Буле. По его словам, «многие пытаются вернуться домой, но сделать это в реальности невозможно, так как их дома полностью разрушены или в них живут уже другие люди. Условий для массового возвращения нет пока ровным счетом никаких».

Лагеря сирийских беженцев в долине Бекаа с Ливане едва ли способны защитить от достаточно суровых зим в этом регионе. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.)

С самого начала конфликта в Сирии в этом регионе действует большое количество гуманитарных неправительственных и благотворительных организаций, цель которых заключается, прежде всего, в оказании помощи беженцам и вынужденным переселенцам на месте. По линии Caritas, например, на эти цели уже были инвестированы 44 млн франков. Речь идет о проектах в области образования и оказания неотложной помощи.

Начиная с 2011 года по данным швейцарского внешнеполитического ведомства (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten — EDA) на эти цели и родственные проекты из федерального бюджета были выделены 397 млн франков, что составляет 50 млн франков в год. По мнению EDAВнешняя ссылка, данная помощь является «в истории Швейцарии самым важным на данный момент гуманитарным проектом по оказанию помощи пострадавшим от войны».

Делать ещё больше!

На данный момент это самый важный гуманитарный проект МИД Швейцарии / EDA Конец цитаты

С точки же зрения Caritas инвестиции в данном объеме являются совершенно недостаточными. По ее мнению федеральные власти Швейцарии должны пересмотреть основы своей гуманитарной работы в этом регионе, перейдя от неотложной помощи к помощи средне-, и долгосрочного характера. В качестве первоочередной меры, говорит Caritas, швейцарский федеральный бюджет должен выделить дополнительные 20 млн франков с тем, чтобы она, Caritas, совместно со швейцарскими компаниями, прицельно занялась проектами по восстановлению Сирии.

На эти деньги можно было бы нанимать учителей и строить образовательные центры. «Это решение стало бы знаком последовательного и устойчивого гуманитарного присутствия Швейцарии в Сирии», — говорит Фабрис Буле. По мнению Caritas в прошлые годы федеральный бюджет последовательно сокращал свои расходы на нужды беженцев, уже находящихся в стране. А это значит, что у него появились сэкономленные средства, которые можно было бы использовать для помощи вынужденным мигрантам на месте, в регионах, непосредственно прилегающих к Сирии.

Условия жизни в лагерях сирийских беженцев в долине Бекаа с Ливане невыносимы, а особенно страдают дети. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Швейцарский МИД (EDA) пока никак не отреагировал на такого рода требования, отметив, правда, что в 2019 году на цели гуманитарной помощи в Сирии и вокруг неё из федерального бюджета будут выделены 61 млн франков. «Свою программу регионального гуманитарно-технического сотрудничества на период с 2019 по 2022 годы Швейцария сформировала с учетом как катастрофического воздействия сирийского конфликта на весь регион, так и факта повышенной нагрузки на соседние с Сирией страны в результате прибытия в них миллионов беженцев», — уточняют в швейцарском МИД.

Создать перспективы на будущее

Это решение стало бы знаком последовательного и устойчивого гуманитарного присутствия Швейцарии в Сирии

Фабрис Буле, Caritas Конец цитаты

Швейцария концентрирует свою гуманитарную помощь в этом регионе на решении задач, связанных с «защитой населения, образованием, профилактикой конфликтов и водоснабжением». На это указывает швейцарский МИД. По его информации «такого рода проекты являются составной частью общего гуманитарного планаВнешняя ссылка для Сирии, разработанного под эгидой ООН». В настоящий момент, правда, каких-то «особенно заметных проектов» Швейцария в рамках этого плана реализовывать не готовится.

Кроме того, правительство Швейцарии приняло решение выделить в 2019 году еще 7 млн франков на цели финансирования Женевского миротворческого процесса для Сирии, реализуемого также под эгидой ООН. Со своей стороны Caritas высказывает серьёзные озабоченности по поводу судьбы сирийцев, находящихся в Швейцарии на положении фактических беженцев.

У половины из них, однако, нет официального, признанного и санкционированного властями статуса беженца — эти лица вынуждены довольствоваться положением «временно принятого», и это при том, что актуальная ситуация на позволяет этим людям вернуться к себе домой», — подчеркивает Ф. Буле. «Этим людям необходимо создать перспективу на будущее, надо дать им возможность получить здесь образование и работу, а их детям следует предоставить доступ к школьному образованию», — убежден Фабрис Буле.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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