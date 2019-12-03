Швейцарские розничные торговые сети заранее и задолго готовятся к так называемой «Черной пятнице», дне массовых распродаж со значительными скидками. Так было на прошлой неделе и в Цюрихе, но как назло накануне полиция города распространила заявление о необходимости соблюдать при поездках в город в пятницу особую осторожность. Почему? Потому что молодежь собирается опять «бастовать» во имя защиты климата. А это означает, что магазины массово недосчитаются клиентов и не сделают запланированный оборот.
В Цюрихе на прошлой неделе шел дождь, климатическая демонстрация была довольно скромных размеров, тем не менее полиция довольно серьезно ограничила свободу передвижения, выставив оцепления и заблокировав многие улицы. Несколько трамвайных маршрутов были перенаправлены по другим трассам. И это в разгар пятничного вечернего трафика. Как ни старайся все организовать по уму — хаос неизбежен. Но едва отдемонстрировала климатическая молодежь, как настала очередь велопробега «Критическая масса» (о нём подробнее в этом материале).
В субботу утром в Цюрихе настает очередь представителей тибетской диаспоры, демонстрирующей в связи с репрессиями против духовенства на своей исторической родине. Не исключено, что где-то в городе пройдут и еще какие-то митинги: далеко не все организаторы обращаются к властям за согласованием маршрута (разрешений на митинги в Швейцарии получать не надо, только согласования путей следования участников демонстраций).
В целом за последние годы число митингов, демонстраций и других массовых мероприятий, проводимых на улицах швейцарских городов, выросло очень заметно. Пройтись по улицам «за правое дело» стало в стране едва ли не любимым развлечением, тем более что социальные сети позволяют организовать такого рода «хэппенинги» очень быстро и без особых сложностей.
Берн, политический центр Швейцарии (столичного статуса не имеет) затронут волной митингов еще сильнее Цюриха. В 2018 году на его улицах прошло 299 манифестаций — рекордное количество. В 2019 году уже на конец октября этот показатель находился на уровне в 280 манифестаций. В среднем каждую неделю на узких улицах Старого Берна, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходят по шесть демонстраций.
Недобор прибыли в несколько сотен тысяч
Порой в центре Берна одновременно, как правило по выходным дням, проходило по четыре манифестации одновременно. Для пассажиров общественного транспорта, местных жителей и для посетителей магазинов и универмагов в центре города все эти мероприятия являются досадной помехой. А для самих торговых точек все это может стать смертным приговором, как это произошло в Цюрихе с одним из бутиков марки «Эскада», который объявил о своем закрытии из-за «отсутствия парковок в центре города, а также из-за постоянных строек и демонстраций».
Директор бутика заявила в ответ на запрос газеты «Зоннтагсцайтунг», что очень часто «по субботам она была вынуждена закрывать магазин гораздо раньше запланированного из-за демонстраций и шествий, а что касается красно-зелёного правительства города Цюрих, то оно ничего не делает, чтобы исправить ситуацию, будучи враждебно настроенным по отношению к частному малому бизнесу и не думая о сохранении рабочих мест». Представитель шоколадной империи Sprüngli Милан Принозиль (Milan Prinosil) тоже говорит, что некоторые особенно крупные манифестации в городе означают для компании недобор прибыли в размере нескольких сотен тысяч франков.
Многие потенциальные клиенты, по его словам, просто отказываются теперь от похода в центр города из-за постоянных перекрытий улиц и из-за перенаправления маршрутов трамвая. Недавно в прессе Швейцарии была распространена информация о том, что во время одной из демонстраций в Цюрихе люди оказались на два часа блокированными в подземном паркинге. Как говорит Милан Принозиль, «ситуация складывается невыносимая, политики же нас не слышат, так что ни о какой общественной солидарности речь уже просто идти не может».
Все представители мелкого бизнеса говорят, что они ничего не имеют против климатических активистов, курдов, тибетцев, представителей LGBT-сообщества, защитников интересов животных, женщин, церковных общин и прочих бесчисленных групп (кроме, правда, антивоенных групп — против войн в Швейцарии давно никто не протестует), регулярно демонстрирующих на улицах швейцарских городов. Права собираться мирно и без оружия никто не оспаривает. Однако проблемой становится для бизнеса число таких акций и постоянное желание их организаторов «пройти с оркестром» обязательно по «главной улице», на которой сосредоточены основные торговые заведения.
Увеличение объемов онлайн-шоппинга
В Берне волну демонстраций критикуют менее активно. По словам представителей городского «ивент-агентства» Bern City демонстрации издавна определяли лицо политического центра страны и здесь к ним привыкли. «Однако мы не можем понять, почему демонстрации надо обязательно согласовывать на субботу 14.00, то есть на момент самого разгара торговли»? Отдельная проблема: контр-демонстрации и часто связанные с ними случаи вандализма.
«После таких „акций“ люди надолго теряют охоту оказываться в городе по субботам», — говорит Свен Гублер (Sven Gubler) из агентства Bern CityВнешняя ссылка. Такая же ситуация наблюдается и в Базеле. Объявленная левыми активистами на начало ноября демонстрация стала причиной резкого падения числа людей в центре города. И это несмотря на то, что демонстрация прошла в итоге мирно. Однако опасения граждан не были напрасными: такие же акции в прошлом регулярно сопровождались погромами и вандализмом.
Да и в Цюрихе на прошлой неделе некоторые климатические активисты, среди которых давно уже сформировалось радикальное крыло, требующее «отменить капитализм», демонстративно легли на асфальт у входа в крупнейший городской универмаг Jelmoli, что явно не способствовало торговле. При этом ясно, что сокращение объемов «аналоговой торговли» ведет к увеличению объемов онлайн-шоппинга, а интернет, как известно, пожирает огромное количество энергии, нанося ущерб экологии. Но прогуливающих школу климатических активистов, как видно, это не волнует. Или они об этом просто не знают.
swissinfo.ch