Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 11:36

Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полиция была вынуждена применить резиновые пули и слезоточивый газ. (Keystone)

В Цюрихе согласованная манифестация правого движения противников абортов «Marsch fürs Läbe» («Марш за жизнь») была почти сорвана левой несогласованной насильственной акцией. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полиция была вынуждена применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Ранения сотрудники полиции получили в результате брошенных в них предметов, степень ранений неопасна. Как сообщила полиция Цюриха, одна единица спецтранспорта правоохранителей получила значительные повреждения. Всего сотрудники полиции досмотрели 175 человек. Один из участников беспорядков, 30-летний молодой человек, был задержан в связи с угрозами в адрес представителей властей.

Участники согласованной демонстрации противников абортов «Marsch fürs Läbe» («Марш за жизнь») собрались к началу акции в 14.00 в субботу 14 сентября на площади Турбиненплатц (Turbinenplatz). Примерно в 15.00 примерно одна тысяча человек отправилась на шествие по согласованному с властями маршруту. Примерно в это же время на улице Йозефвизе (Josefswiese) в рамках манифестации, не согласованной с властями, несколько сотен представителей левых радикальных молодежных организаций начали собственное шествие.

Работали специалисты по деэскалации

И к тем, и к другим полиция выслала группы конфликтных менеджеров и специалистов по деэскалации с тем, чтобы оставаться со всеми митингующими в контакте. Одновременно в 15.00 на площади Гельвецияплатц (Helvetiaplatz) собрались также участники согласованной левой контр-манифестации, в основном члены молодежного крыла социалистической партии (Juso). Они провели свою демонстрацию абсолютно мирно, чего нельзя сказать о левых радикалах.

Полиция сообщила им, что их манифестация незаконна, и что провести шествие им не разрешат, но на собрание на улице Йозефвизе она, так и быть, закроет глаза. Несмотря на это левые радикальные группировки начали шествие в сторону площади Турбиненплатц. Участники этой акции двигались, имея с собой детские коляски, в которых уже были заготовлены тяжелые предметы для совершения насильственных действий.

твит твит Am «Marsch fürs Läbe»: Die Demo mitten durch Zürich ist von einer gewaltsamen Gegendemonstration gestört worden. https://t.co/Tmmf5Rg38V — SRF News (@srfnews) September 14, 2019

Стремясь не допустить, чтобы одна манифестация помешала другой, полиция применила против участников несогласованной акции резиновые пули и слезоточивый газ. Одновременно в полицейских уже летели бутылки, камни и прочие предметы. Разделившись на несколько небольших групп участники незаконной акции попытались обойти полицейское оцепление.

Одновременно сразу в нескольких местах неустановленные лица начали поджигать мусорные контейнеры, заблокировав несколько улиц строительными материалами. Пожарные городской службы противодействия возгораниям Schutz & Rettung Zürich, выехавшие на места пожаров, также подвергались насильственным атакам.

В итоге по соображениям безопасности полиция остановила согласованный марш сторонников акции «Marsch fürs Läbe», в противном случае риск столкновений оппонентов из левого и правого политического лагеря был бы слишком велик. Примерно в 15.45 вчера согласованная акция противников абортов могла быть продолжена, ее участники выбрали сокращенный маршрут и завершили шествие без помех в 16.30.

Начиная примерно с 16.45 полиция города Цюрих начала в районе «5-й округ» проверку документов у примерно 175 участников левой несогласованной акции. Проверки продолжались до половины седьмого вечера. Один из участников несогласованной акции, 30-летний молодой человек, был задержан «впредь до выяснения» в связи с угрозами в адрес представителей властей.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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