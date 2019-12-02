(criticalmass-zh.ch)

Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что происходит в последнюю пятницу каждого месяца, преимущественно, когда уже темно: под лозунгом «Мы не блокируем движение — мы и есть движение» по улицам начинают вдруг передвигаться, внешне вроде бы без всякой цели и смысла, группы велосипедистов. Будучи частью глобального движения «Критическая массаВнешняя ссылка», они вовлекли в него уже примерно десять швейцарских муниципалитетов, самый большой из которых — Цюрих.

В центре города на реке Лиммат такие встречи велосипедистов по пятницам в последнее время проходят регулярно. Благодаря демократичной и простой философии этого движения участие в совместных велопоездках могут принимать люди самого разного происхождения с разным опытом использования велосипедов и с разными намерениями.

Городская среда Швейцария - страна похитителей велосипедов? Берн и Цюрих захотели реализовать проект массовой доступности велосипедного транспорта. Итог плачевен — чуть не половину «великов» тут просто «увели». Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство SDA|ATS

Помимо обычных велосипедистов и любителей спортивных велосипедов среди участников наблюдаются также порой владельцы весьма экзотических версий «двухколесного друга человека». И попробуйте им рассказать, что велосипед давно уже изобретён. Они быстро убедят вас в обратном.

По имеющемся данным в последнем импровизированном велопробеге, состоявшемся в конце октября 2019 года, приняли участие около тысячи человек. Они являются частью движения «Критическая масса», которое существует более чем в 300 городах по всему миру, включая постсоветское пространство.

Цель этого движения заключается в том, чтобы велопробегом ударить... правильно, по бездорожью и разгильдяйству. Точнее, участники пробега хотят набрать каждый раз «критическую массу» велосипедистов, чтобы по факту стать доминирующим видом транспорта, обеспечив каждому велосипедисту защиту в условиях господства автомобильного движения.

Ну а под «разгильдяйством» мы имеем в виду позицию городских властей, которые еще не везде и не всегда в должной степени осознают важность велосипедного транспорта для решения проблемы индивидуальной транспортной мобильности. Вот тут ниже по ссылке можно прочитать еще один мой материал на тему о том, как...

+ ...в Швейцарии экспериментируют с транспортной индивидуальной мобильностью.Внешняя ссылка

В основе движения «Критическая масса» лежит «анархический подход», то есть плоская иерархия в отсутствие единоличного центра власти. Участники движения координируются при помощи социальных сетей, у них нет организационных структур, они не выдвигают каких-то всеобъемлющих социальных требований или конкретных политических лозунгов.

Зато раз в месяц при помощи велосипедов участники акции претендуют на своё верховенство там, где обычно господствуют моторизованные виды транспорта как общественного, так и индивидуального. Одно правило, правда, тут все-таки существует: участники пробега могут вежливо, но твердо мешать автотранспортным средствам, выезжающим из боковых улиц, вклиниваться в «пелотон» (от фр. peloton — «клубок, ком, рой», — основная группа гонщиков в спортивной велогонке«). На сленге участников движения «Критическая масса» эта акция называется «CorkenВнешняя ссылка».

Зародившись в сентябре 1992 года в Сан-Франциско, движение скоро перебросилось в Европу, закрепившись и в Швейцарии, в частности, в Цюрихе, где такие велопробеги регулярно проходят начиная с 1997 года. С прошлого лета участие в них принимает и Цюрихская городская полиция. Ее сотрудники тоже едут в толпе на велосипедах, кроме того, органы правопорядка подробно рассказывают обо всем происходящем в сети Twitter.

stadtpolizei zürich critical mass Tweet der Stadtpolizei Zürich, der Beschreibt, dass die Critical Mass keine Kundgebung sei Die #criticalmass ist keine Demonstration und keine Kundgebung. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 30, 2019

В отличие от других видов «гибридной политической активности», включая левацкое движение «Reclaim the Streets», климатические «забастовки», похороны глетчеров, покраску реки в зелёный цвет и прочие несанкционированные акции, деятельность движения «Критическая масса» изначально исходит из необходимости избегать возникновения острых социальных конфликтов. Никаких недоразумений с городскими властями у него в Швейцарии пока не было.

Спонтанный характер движения приводит к тому, что порой бывает трудно заранее выяснить, где и когда пройдет очередная «Критическая масса». В Цюрихе пока вроде бы запланировано еще не менее шести велопробегов. А в других городах Швейцарии движение уходит на каникулы. На дворе все-таки, как ни крути педали, а зима!

«Критическая масса» (англ. Critical Mass) Сбор большого количества велосипедистов, по традиции проводится в последнюю пятницу каждого месяца в более чем 300 городах по всему миру. Существует уже более 20 лет. Движение зародилось в Сан-Франциско. В первой акции 1992 года приняли участие около 60 велосипедистов. С каждым месяцем их количество увеличивалось до 700 человек. Вскоре подобные акции начали проходить и в других городах Америки, а потом движение перекинулось и на Европу. Задачи, которые ставят перед собой участники движения «Критическая масса»: — популяризация велосипедного транспорта; — привлечение внимания властей города и автомобилистов к необходимости проведения транспортных реформ; — соблюдение правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения; — взаимное уважение на дорогах общего пользования; — возможность создания полноценной вело инфраструктуры в городе включающей в себя: велодороги, велопарковки, различные виды велосервиса; — борьба за экологический вид транспорта. Источник: ВикипедияВнешняя ссылка Конец инфобокса

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