Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 11:00

В 2020 году в Женеве будет отмечаться 75-я годовщина со дня создания Организации Объединенных Наций и одновременно 100-летие с момента основания Лиги Наций. Способна ли ООН сейчас управлять миром и реагировать на те огромные изменения, что происходят сейчас в государствах и обществах мира? Мы перечислим пять основных задач, стоящих перед Международной Женевой.

Размещая у себя Европейскую штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) Женева, наряду с Нью-Йорком, является одним из двух важнейших центров международной многосторонней дипломатии. Проблемы, вызовы и угрозы, затрагивающие всю планету, для начала конкретизируются, уточняются и обсуждаются именно в Женеве и только потом уже Нью-Йорке страны мира начинают процесс поиска и избрания наилучших вариантов ответов на все эти мировые сложности.

Запустив хэштэг #Multilateralism100 Женева хочет подчеркнуть, что именно такой, многосторонний, равный и взаимно уважительный способ организации отношений между государствами сегодня востребован и ценен как никогда.

Бывшие противники в холодной войне, образовывавшие полюса биполярного мира, США и Россия, забывая о своей глобальной ответственности, сползают в наши дни в сторону эгоистичного унилатерализма. «Реальная политика» 19-го века, дополненная «гибридными» возможностями века 21-го, а также пресловутая «воля к власти» снова диктуют миру свою волю, подрывая международно-правовые основы, заложенные после окончания Второй мировой войны.

Вызов миротворческий. Поддержание мира и стремление к миру составляют весь смысл существования Лиги Наций и Организации Объединенных Наций, двух организаций, возникших после двух мировых войн, опустошивших в прошлом веке Европу и Азию. В обоих случаях победители этих двух международных конфликтов хотели создать новые международно-правовые рамки, основанные на праве народов на самоопределение.

Мир должен был базироваться не только на балансе сил между основными державами, но и на учете интересов вообще всех государств-членов мирового сообщества. В первой раз сделать этого не удалось, во второй раз — это сделать почти удалось.

Однако эта цель и сегодня далека от достижения, о чем 4 февраля 2020 года еще раз напомнил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш: «Сегодня по всему миру дует ветер безумия. От Ливии до Йемена, Сирии и далее — эскалация (напряженности) вернулась (на мировую повестку дня). Пушки снова говорят, число агрессивных действий растет. (...) Резолюции Совета Безопасности игнорируются еще до того, как высыхают чернила, которыми эти резолюции написаны». Не забудем и конфликт на востоке Украины, который полыхает буквально в 3 тыс. километрах от Женевы.

Так может быть ООН в качестве инструмента обеспечения коллективной безопасности устарела также, как устарела Лига Наций в конце 1930-х годов?

Дипломатия Швейцарка Хайди Грау назначена Специальным представителем ОБСЕ по Украине Хайди Грау назначена Спецпредставителем ОБСЕ по Украине. Она возьмет на себя центральную роль в поисках выхода из конфликта в Восточной Украине. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Философия Организации Объединенных Наций была изначально основана на трех столпах: мир и безопасность, развитие, права человека. Эти три области являются взаимосвязанными проблемными сферами. На это указал еще в 2005 году Кофи Аннан, тогдашний Генеральный секретарь ООН.

Швейцария международная Всемирный почтовый союз в швейцарском Берне избежал кризиса Всемирный почтовый союз (Universal Postal Union — UPU/ВПC), организация системы ООН, расположенная в Берне, едва не стала жертвой тарифного конфликта. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) US stamps policy on the Universal Postal Union

«Не может быть безопасности без развития и развития без безопасности. При этом и то, и другое напрямую зависит от уважения прав человека и от обеспечения принципа верховенства права». Однако Совет Безопасности — исполнительный орган ООН — сейчас почти полностью парализован, и роль миротворца все активнее берут на себя другие международные органы.

Дипломатия Обмен пленными на востоке Украины прошёл при участии Швейцарии МИД Швейцарии с глубоким удовлетворением сообщает, что ему удалось внести свой значительный вклад в подготовку и реализацию этого обмена. Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 14:59

Вызов в адрес демократии. В то же время авторитарные режимы, такие как Китай, а также Россия, сейчас активно извлекают выгоду из слабостей западных государств, при этом многие из них, прежде всего Пекин, могут еще и похвастаться иной моделью экономического успеха, исключающей соблюдение гражданских и политических прав.

Права человека — основа современных западных либеральных демократий — ставятся под сомнение, причем в первую очередь именно в тех международных органах, которые и должны их защищать. Посмотрите только, что происходит в Женеве на сцене Совета по правам человека?

Права человека Адвокат из Киргизии получил Премию Нансена за помощь апатридам Юрист-правозащитник Азизбек Ашуров получил в Женеве Премию Нансена Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Kyrgyz lawyer wins prestigious UN award for work to end statelessness

Если закат западных демократий продолжится, то этот процесс может самым негативным образом повлиять на поиск миром ответов на такие глобальные вызовы, как экологический кризис и переход мировых экономики и общества на цифровые рельсы.

Вызов в области здравоохранения. Мировая коронавирусная пандемия Sars-CoV-2 стала мощным ударом по всем современным мирохозяйственным связям. Наступил час Всемирной организации здравоохранения ООН, которая именно сейчас имеет шанс наглядно продемонстрировать свою роль и значение в качестве платформы сотрудничества в противодействии глобальной вирусной угрозе.

Тем более что эта пандемия, заставшая большинство стран врасплох, на самом деле была вполне предсказуемой. После таких эпидемий, как СПИД в 1980-х годах и SARS в 2002 году государства-члены ВОЗ пересмотрели все основные Международные медико-санитарные правила, включив в них в 2015 году и угрозу со стороны вирусов животного происхождения.

Принятые в то время рекомендации не были реализованы в достаточной степени, и только поэтому коронавирус теперь смог так распространиться по всему земному шару. Остается неясным, как этот шок и его многочисленные последствия повлияют на Организацию Объединенных Наций. Укрепит ли он ее легитимность, или она, подобно Лиге Наций, основанной сто лет назад, бесславно отправится на свалку истории.

Экологический вызов. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш подчеркивает, что проблемы экологии можно решить только всем странам сообща и что все государства, члены Организации Объединенных Наций, обязаны действовать соответствующим образом. Может ли эта экзистенциальная угроза заставить международное сообщество пересмотреть свое отношение к проблеме климата, как это случилось после двух мировых войн 20-го века в отношении проблем международной безопасности?

В то же время мир прямо сейчас переживает Четвертую промышленную революцию, последствия которой будут куда глубже и шире последствий предыдущих промышленных переворотов, имевших место в 19 и 20 веках. Цифровая революция радикальным образом преобразует мир экономики и финансов, она меняет порядок функционирования современных обществ, меняет вес и значение традиционных демократических прав человека. Индивидуальные и коллективные права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, находятся под серьезной угрозой.

Вызов со стороны цифровой революции. ООН пытается взять на себя ведущую роль и в этом вопросе, в частности, на базе своей Штаб-квартиры в Женеве. Она хочет разработать и внедрить такие правовые нормы, которые регулировали бы и направляли цифровой переход таким образом, чтобы он приносил пользу всем и каждому с точки зрения их основных прав и свобод.



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