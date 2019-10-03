Адвокат Азизбек Ашуров удостоен Премии Нансена УВКБ ООН в 2019 году.

(Keystone / Martial Trezzini)

Юрист-правозащитник Азизбек Ашуров получил в Женеве Премию Нансена Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) за то, что он помог тысячам лиц без гражданства получить все-таки гражданство, прежде всего в регионе Средней и Центральной Азии. Премия Нансена финансируется совместно Норвегией и Швейцарией.

Азизбек Ашуров создал организацию «Адвокаты в Ферганской долине без границ» (FVLWB) и помог за последние 16 лет более 10 тыс. человек получить, в частности, кыргызское гражданство. После распада Советского Союза жители Средней Азии, уехавшие в соседние бывшие республики, лишились советских паспортов и не смогли получить национальные в новых странах проживания.

В такой ситуации чаще других оказывались женщины. Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ) высоко оценило усилия Азизбека Ашурова, который способствовал тому, что Киргизская Республика стала первой страной в мире, покончившей с массовым безгражданством, говорится в заявлении УВКБ ООН.

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Предложив правовую помощь самым социально и политически уязвимым группам населения, его НПО стремилась к тому, чтобы выявить все случаи лиц без гражданства, в частности, на юге Киргизии. Для этого десятки мобильных команд юристов отправлялись в самые отдаленные районы страны, решая каждый день проблемы десятков людей. В среднем на каждого человека уходило от трех месяцев до полутора лет. «В начале июля 2019 года общее число лиц, получивших гражданство, составило 13 700 чел». — сообщил Азизбек Ашуров.

«Я не могу сидеть сложа руки, видя несправедливость», — заявил он. «Отсутствие прав гражданства — это несправедливость. Лица без гражданства не признаются ни одним государством. Они как призраки. Они физически существуют, но на бумаге их нет». Азизбек Ашуров «позволил голосу лиц без гражданства прозвучать во всю силу», — заявил Глава миссии Швейцарии при Европейском отделении ООН в Женеве и при других международных организациях Валентин Целльвегер (Valentin Zellweger).

Для сравнения: проблема апатридов существует и в Швейцарии, где количество обращений за паспортами лиц без гражданства увеличилось в четыре раза за последние годы и составляет теперь примерно 160 в год. В следующий понедельник Азизбеку Ашурову будет вручена медаль и денежная премия в 150 тыс. долларов. По его словам, затем нужно будет дальше работать, в частности, над решением задачи совершенствования национального законодательства с тем, чтобы предотвратить возвращение этих проблем, особенно в случае многочисленных гастарбайтеров-мигрантов.

Эффективные методы

Его способы работы внедряется УВКБ ООН по всей Центральной Азии с участием государственных, частных и неправительственных организаций. Они настолько эффективны, что Филиппо Гранди (Filippo Grandi), нынешний глава УВКБ, не исключает возможности назначения даже киргизского адвоката Всемирным послом по этому вопросу. Он также готов обсудить возможное участие команды лиц без гражданства на следующих Олимпийских играх в Токио.

По всей Средней Азии, по оценкам экспертов, с проблемами в связи с отсутствием гражданства сталкиваются по меньшей мере 100 тыс. человек, хотя в реальности это число может оказаться куда выше. По словам Ф. Гранди во всем мире из-за отсутствия паспортов страдает более 10 млн человек, при этом получить точные данные очень трудно. Только за несколько последних лет по всему миру было зарегистрировано более 200 тыс. человек без гражданства. Обсуждение данной проблемы на высоком уровне запланировано на следующей неделе в Исполнительном комитете УВКБ ООН в Женеве.





Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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