Без прикрытия с воздуха любая армия становится беззащитной перед лицом агрессора. Архивное фото. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(Keystone)

Шесть миллиардов полновесных франков — именно столько Швейцария намерена вложить в новые истребители. Для Военно-воздушных сил Швейцарии переход на новое поколения военной техники является вопросом жизни и смерти. Левая «Группа за Швейцарию без армии» (GSOAВнешняя ссылка), партии «Зелёных» и социалистов считают иначе. В среду на этой неделе (8 января) они запустили сбор подписей под референдумом против покупки новых самолетов.

По их мнению, стране нужны новые самолеты, но это должны быть не всепогодные многоцелевые штурмовики нового поколения, позволяющие вести полноценные военные действия с применением тактического неядерного оружия, но самолет только для несения воздушной полицейской службы. А для этого, так считают иницианты референдума, достаточно уже находящихся на вооружении ВВС самолетов типа F/A-18 и, которые можно было бы заменить на новые легкие самолеты, присовокупив к ним модернизированную службу ПВО.

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Однако «парламент покупает вооружения не для воздушной полиции, а для полноразмерных ВВС», — заявил недавно депутат Национального совета (большой палаты парламента) от невшательской организации партии «Зеленых» Фабьян Фива (Fabien FivazВнешняя ссылка). Напомним, что на прошлой декабрьской сессии парламента социалисты уже предлагали депутатам обсудить «облегченную версию» программы перевооружения ВСС, однако парламентарии отвергли такой вариант.

Затем они приняли решение уполномочить Федеральный совет, правительство Швейцарии, потратить на новые истребители до шести миллиардов швейцарских франков. Федеральный совет также должен будет решить, какую конкретно модель купит Швейцарии и какова будет численность парка новых машин.

Неверный ценник?

Но и это еще не вся правда, как утверждает секретарь левой организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSOA) Левин Лемперт (Lewin LempertВнешняя ссылка). Эксплуатация, техническое обслуживание и модернизация самолетного парка ВВС обойдутся стране в еще шесть миллиардов франков. Иными словами «новые истребители, с учетом срока их жизни, будут стоить не менее 24 миллиардов швейцарских франков», — подчеркивает Л. Лемперт, который напоминает, что в ближайшие несколько лет из госбюджета Швейцарии будут потрачены дополнительные еще 9 миллиардов на закупки новых поколений вооружений для других родов войск.

В итоге мы имеем «едва ли не самый дорогой проект в области модернизации национальных вооруженных сил за всю историю Швейцарии. Этих денег будет не хватать в других сферах, например, в области образования, здравоохранения, общественной безопасности, социального обеспечения или в сфере поиска ответов на самую насущную проблему современности — имеется в виду изменение климата», — считает Л. Лемперт. Поэтому проведение референдума по данному вопросу является мерой «необходимой и неизбежной».

«Зонтик НАТО»

С точки зрения противников покупки новых истребителей такое приобретение ни в коей мере нельзя оправдать сложной ситуацией в области обеспечения национальной также. По их словам, сам «Федеральный совет признает, что конвенциональная война без применения тактического ядерного оружия крайне маловероятна, и что если есть в мире угрозы безопасности, то они концентрируются в основном лежат в других регионах мира и в других областях, например в сфере киберпреступности и терроризма, а тут крылатые ракеты и боевые самолеты совершенно бесполезны».

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Фабьян Фива добавляет также, что «референдум по вопросу о покупке самолетов шведского производства «Грипен» уже показал, что покупка новых истребителей не рассматривается народом в качестве насущной необходимости. А между тем на «Грипены» планировалось потратить сумму в размере только трех миллиардов франков, но даже и эта сумма тогда была признана слишком большой.

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«Воздушное пространство и население Швейцарии должны быть надежно прикрыты, в этом нет и не может быть никаких сомнений», — говорит депутат-социалист от социал-демократов Цюриха Приска Зайлер Граф (Priska Seiler GrafВнешняя ссылка). «Воздушное пространство — это самое слабое место в системе обороны маленькой Швейцарии, но, к счастью, она окружена вокруг дружественными странами. В маловероятном случае нападения мы сможем расчитывать на возможность укрыться под «зонтиком НАТО».

«Нет» вооруженным силам?

Проведение референдума по самолетам поддерживается также организацией молодых социалистов JUSO, «Молодыми зелёными», организацией «Гринпис» и самыми разными мелкими антивоенными организациями. В декабре 2019 года парламент Швейцарии подавляющим большинством голосов проголосовал в пользу закупки истребителей нового поколения. Противники этого приобретения должны до 9 апреля 2020 года собрать 50 тыс. подписей, необходимых в Швейцарии для проведения референдума по законопроекту, принятому парламентом. В случае, если подписи будут собраны, референдум может состояться уже 27 сентября 2020 года.

В пользу покупки самолетовВнешняя ссылка выступает широкий межпартийный альянс, в котором представлены правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP), центристско-консервативные либералы (FDP), демохристиане (CVP, также бюргерский центр), патриотически настроенные организации офицеров запаса и различные бизнес-ассоциации. По их мнению, без современных Военно-воздушных сил швейцарские вооруженные силы можно будет сразу распускать, потому что без прикрытия с воздуха любая армия становится беззащитной перед лицом агрессора. И в этом случае такая швейцарская армия просто не смогла бы выполнять возложенные на нее конституцией обязанности по обеспечению обороны страны. С их точки зрения, сказав «Нет» новым истребителям, народ скажет «Нет» своим Вооруженным силам.

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Взлет в 2025 году В настоящее время Швейцария оценивает целесообразность приобретения одной из четырех возможных моделей самолетов. В начале лета прошлого года все эти модели уже прошли летные испытания в Швейцарии. Среди них истребитель пятого поколения F-35 от Lockheed Martin, F/A-18 Super Hornet от Boeing, Rafale от французского производителя Dassault и истребитель Eurofighter от концерна Airbus. Окончательный доклад с оценками всех плюсов и минусов означенных моделей должен быть готов во второй половине 2020 года. Не позднее начала 2021 года правительство должно будет решить, какой истребитель следует приобрести. Первые самолеты должны взлететь уже в 2025 году, а процедура закупки должна быть завершена к 2030 году. К тому моменту самолеты F/A-18 и последние самолеты модели Tiger будут окончательно сняты с вооружения. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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