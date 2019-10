Глеб Фетисов вручает диплом победителя премии «Русский Букер» 2017 года за лучший русскоязычный роман Александре Николаенко. (www.glebfetisov.ru/)

Учрежденная в Швейцария премия Fetisov Journalism Awards обладает денежной составляющей в размере полумиллиона франков / долларов. Впервые она будет вручена в январе 2020 года в Люцерне в четырёх основных категориях. Инициатором премии стал российский миллиардер Глеб ФетисовВнешняя ссылка. Среди членов жюри находятся, наряду с признанными профи-журналистами, представители ближнего круга доверенных лиц Сильвио Берлускони и профессиональный борец с так называемой «русофобией» из Женевы Ги Меттан. Об этом сообщает информированный швейцарский портал «МедиенвохеВнешняя ссылка».

Учрежденная в Швейцария российским миллиардером Глебом ФетисовымВнешняя ссылка журналистская премия Fetisov Journalism Awards обладает денежной составляющей в размере полумиллиона франков / долларов. Точнее, всего общая сумма вознаграждения лауреатам достигает, как утверждает портал «Медиенвохе», 520 тыс. франков. Среди четырёх категорийВнешняя ссылка, по которым будут отбираться победители, обращают на себя внимание такие, как «Беспрецедентный вклад в дело мира» или «Непревзойденные достижения в области экологической журналистики».

Цель премии, как указано на ее официальном сайте, состоит в том, чтобы «укрепить роль журналистики в обществе» и «поддержать и укрепить позиции тех», кто способен «привлекать к ответственности власть предержащих». Как отмечает портал «Медиенвохе», «российский миллиардер Глеб Фетисов, как видно, придает огромное значение журналистике особенно с тех пор, как он сам побывал в тюрьме в России. Как сообщают знающие его люди, тогда только лишь журналисты были единственными, кто попытался вскрыть всю правду о его деле».

«Это наша с тобой биография»

Глеб Фетисов родился в 1966 году в городе Электросталь под Москвой. Выпускник Экономического факультета МГУ с отличием (в 1988 г.), с отличием окончил магистратуру Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, а также аспирантуру экономического факультета МГУ (данные Википедии), с 1990 года был сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР. Затем перешел в частный сектор, был консультантом АО «Концерн Альфа», сыграв в период с 1996 по 2000 годы одну из ведущих ролей в так называемых «алюминиевых войнах», будучи, например, арбитражным управляющим Ачинского глинозёмного комбината.

События 12-го сентября 1999 года, когда команда Фетисова при поддержке милиции силой заняла АГКВнешняя ссылка, стали самой «горячей темой» российских СМИ того времени. Как напоминает портал «Медиенвохе», «последующая продажа активов из области алюминиевой индустрии позволила ему инвестировать вырученные средства в куда более „чистую“ области СМИ и телекоммуникаций. Параллельно он преследовал более или менее умеренную политическую карьеру, будучи депутатом Совета Федерации от Воронежа и основателем и сопредседателем ныне распущенной политической партии „Альянс зелёных — Народная партия“ (в 2012–2015 годах), так же карьеру в банковской сфере.

В ноябре 2009 года он стал председателем совета директоров ООО „Мой банк“. Будучи автором книг по вопросам банковской стабильности, в реальном мире особых успехов на этом поприще он не достиг. Летом 2012 года Фетисов вышел из состава акционеров банка, переведя активы в семейный траст, а также покинул пост председателя совета директоров ООО „Мой банк“. В ноябре 2013 года новыми владельцами этих активов банка стала группа российских и зарубежных физических лиц, а в конце января 2014 года кредитное учреждение „Мой банк“ лишилось лицензии на ведение финансовой деятельности из-за проблем с ликвидностью».

По данным российских СМИ 28 февраля 2014 года Фетисов был задержан ГСУ Следственного комитета России по подозрению в мошенничестве. Его обвиняли в невыполнении обязательств перед вкладчиками на сумму в 6,5 миллиардов рублей. Под арестом оставался до 28 августа 2015 года, а 14 августа 2015 года Президиум Мосгорсуда рассмотрел его дело и вынес постановление освободить Фетисова из-под стражи. По данным «Медиенвохе» политической подоплеки в этом деле не было, сам же Г. Фетисов виновным себя не признаёт, хотя еще в январе 2015 года он добровольно погасил все долги банка перед кредиторами на сумму в 14,2 млрд рублей «в целях сохранения репутации», как говорит сам Фетисов.

Как указывает далее швейцарский портал, «предприниматель пробовал себя со скромным финансовым успехом в качестве продюсера исторических фильмов и картин в жанре „экшн“, при этом свое основное богатство он сумел сохранить. По данным российского „Форбс“ его активы достигают 1,2 млрд долларов. И вот теперь часть этих денег он решает инвестировать в Fetisov Journalism Awards, премию, денежная составляющая которой имеет непривычно для журналистской профессиональной среды значительные масштабы». Портал «Медиенвохе» пытался получить дополнительные сведения, но ассистент миллиардера «пообещал перезвонить, но так этого и не сделал».

«Миллиардер, который не имеет ничего общего со СМИ»

Как пишет далее «Медиенвохе», «примерно 10 лет назад Фетисов уже пытался купить французскую газету Le Monde, одно время он писал колонки и спорадически подавал в Москве в суд на СМИ, которые распространяли о нем неверную, по его мнению, информацию». Портал задается далее вопросом, насколько ныне живущие супер-богачи годятся на роль меценатов и учредителей премий в области журналистики, напоминая, что все основные в настоящее время вручаемые премии такого рода, включая Пулитцеровскую премию, носят имена людей, уже умерших. Портал напоминает далее, что среди таких супер-богачей, активно вмешивающихся в области СМИ, на первом месте находится человек, который косвенно даже присутствует в жюри премии. Речь идет о Сильвио Берлускони.

Портал «Медиенвохе» указывает, что «журналистская репутация шести из всего восьми членов жюри премии не вызывает никаких вопросов, а вот два оставшихся членов такие вопросы вызывают». Одна из них — это Дебора Бергамини (Deborah BergaminiВнешняя ссылка), в настоящее время депутат итальянского парламента от берлускониевской партии Forza Italia. До 1999 года она работала на агентство Bloomberg в Великобритании, затем вошла в пиар-команду С. Берлускони. В 2002 году, после второго избрания Берлускони на должность премьер-министра, Бергамини перешла на работу на общественное итальянское телевидение RAI, где доросла до главного маркетолога. Ее уход из RAI сопровождался спекуляциями на тему возможного «якобы тайного пакта» между Бергамини с одной стороны и представителями компании Mediaset, объединяющей медиа-активы Берлускони, с другой стороны.

В связи с такими подозрениями Бергамини сначала была временно снята со всех должностей в RAI, а затем, после краткого, и быстро прекращенного расследования, проведённого прокуратурой, она покинула общественную телерадиокомпанию мирно, «по соглашению сторон», в 2008 году, получив «моральную компенсацию за недоказанные обвинения» в размере 390 тыс. евро. А всего через несколько дней она уже работала в парламенте. В период с 2013 по 2016 гг. она работала дополнительно на должности пресс-секретаря Берлускони. На все многочисленные запросы швейцарского портала «Медиенвохе» она так и не ответила.

Второй «сомнительный», по мнению этого портала, член жюри давно и успешно работает в «серой зоне» между политикой и журналистикой. Речь идет о женевце Ги Меттане (Guy MettanВнешняя ссылка). Как напоминает портал, «он был главным редактором газеты Tribune de Genève, долгое время занимался политикой в качестве представителя партии швейцарских демохристиан (CVP), потом он покинул партию и с тех пор является беспартийным депутатом женевского парламента, Большого совета. До конца 2019 года он будет сохранять за собой должность директора «Женевского клуба прессы». Он является гражданином Российской Федерации и пламенным борцом с «русофобией». Недавно на русском языке вышла его книгаВнешняя ссылка «Россия — Запад. Тысячелетняя война. Русофобия от Карла Великого до кризиса на Украине. Почему мы так любим ненавидеть Россию». Интервью портала SWI Swissinfo с ним по поводу этой книги читайте по ссылке ниже.

Взгляд со стороны Ги Меттан и его «тысячелетняя война» с русофобией Книга швейцарского политика Ги Меттана «Русофобия от Карла Великого до украинского кризиса» не могла не вызвать вопросов. Автор: Игорь Петров, Людмила Клот

Как пишет портал «Медиенвохе», Ги Меттан «придерживается совершенно четкого дискурса, в соответствии с которым Запад «сконструировал» из Путина образ «плохого парня», демонизируя его. С точки зрения Меттана война в Украине, которую он не называет войной, является примером того, как Запад «мобилизует всю свою „мягкую силу“ для того, чтобы рассказывать нам сказку о „злой России“, которая только спит и видит, как бы проглотить невинную Европу». В интервью российским государственным СМИ, например, порталу «СпутникВнешняя ссылка», Ги Меттан не скрывает того, как он оценивает работу своих швейцарских и западноевропейских коллег. Журналистика здесь, по его мнению, инструментализирована, а все крупные издательские и медиа-холдинги и компании принадлежат миллиардерам или «торговцам оружием».

Портал «Медиенвохе» напоминает, что «будучи директором „Женевского клуба прессы“, структуры, которая получает дотации из денег налогоплательщиков, Ги Меттан регулярно подвергался критике за его односторонний „пророссийский курс“. Ярким примером такого курса стал, например, сюжет с получением Ги Меттаном российского Ордена ДружбыВнешняя ссылка (в Швейцарии не принято, чтобы политики получали иностранные ордена, — прим. ред.). Особо жесткую критику, однако, вызвала его попытка дискредитировать „Белые Шлемы“ Внешняя ссылка(„White Helmets“ или „Syria Civil Defence“), частную организацию гражданской обороны в Сирии, оказывавшую гуманитарную и спасательную помощь в регионах страны, занятых повстанцами.

На пресс-конференции в „Женевском пресс-клубе“ Ги Меттан вместе с журналисткой российского пропагандистского портала „Спутник“ утверждали, что „Белые Шлемы“ интересуются только деньгами и что они, де, участвовали во внесудебных казнях и расправах. После этой пресс-конференции швейцарская секция организации „Репортёры без границ“ (Reporter ohne Grenzen) прекратила свое членство в „Женевском клубе прессы“. И вот теперь Дебора Бергамини и Ги Меттан являются членами жюри премии Fetisov Journalism Awards наряду c Кристофом Делоаром (Christophe DeloireВнешняя ссылка), директором по международным делам той же самой швейцарской секции «Репортёров без границ». На запросы «Медиенвохе» он также не ответил, а Ги Меттан сообщил через свой Твиттер, что он вообще не будет отвечать ни на какие запросы из-за «высочайшей степени русофобии и шельмования России в швейцарских СМИ».

«Сердечно приглашаем инвестировать»

Как выяснил портал «Медиенвохе», за премией скрывается фонд «Fondation Caritative FetisovВнешняя ссылка» со штаб-квартирой в Женеве и с юридическим адресом, совпадающим с адресом британского управляющего холдинга с офисами на Кипре, Мальте и на острове Джерси. В качестве цели фонда указано стремление поддерживать «по всему миру такие человеческие ценности, как честность, порядочность, мужество и достоинство в лице выдающихся журналистов, художников, ученых и прочих деятелей искусства, а также актеров и спортсменов, вносящих вклад в улучшение мира». Членом попечительского совета фонда наряду с самим Фетисовым и еще третьим лицом является кадровая сотрудница упомянутой британской фирмы». Как утверждает швейцарский портал, «та же самая фирма управляла на острове Джерси фирмой-„почтовым ящиком“, владевшей правами на бренд французского футболиста Поля Погбы (Paul Pogba), также „прославившегося“ оффшорным скандалом (Football LeaksВнешняя ссылка)».

По мнению портала «Медиенвохе», причины, которые побудили Фетисова учредить свой благотворительный фонд именно в Швейцарии, очевидны: в этой стране условия регистрации такого рода фондов в некоторых кантонах более чем благоприятны и либеральны. Свою заинтересованность в инвестициях в Швейцарии Г. Фетисов проявил еще в июне 2018 года в интервью швейцарскому правоконсервативному журналу «Вельтвохе». Когда журналист данного издания Филипп Гут (Philipp Gut), признанный цюрихским судом виновным в распространении клеветыВнешняя ссылка, «сердечно пригласил» российского бизнесмена инвестировать в Конфедерации, тот ответил, что «рассматривает в настоящее время возможность реализации в этой стране нескольких проектов».

Официальный интернет-адрес fjawards.comВнешняя ссылка был зарегистрирован 2 октября 2018 года, а сам фонд был официально основан только 5 августа 2019 года. Претенденты на получение премии, тем самым, могли подавать свои заявки уже с нуля часов 10-го августа 2019 года. Вручение первой премии намечено уже на среду 22 января 2020 года в Люцерне. Где конкретно пройдет церемония? На этот вопрос портала «Медиенвохе» организаторы также ответа не дали. Председателем «оргкомитета» («Steering Committee») премии является российская журналистка Ева Меркачева (Eva MerkachevaВнешняя ссылка). Она же входит и в число членов жюри. Меркачева пишет для газеты «Московский комсомолец» и работает в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России.

В кратком телефонном разговоре с порталом «Медиенвохе» она указала, что «работает бесплатно и что эта премия является знаком благодарности господина Фетисова в адрес журналистов, которые были единственными, кто хотел вскрыть и донести до людей правду о его деле». А почему в Швейцарии? Эта страна была выбрана с тем, чтобы «быть как можно более независимым и не быть связанным с Россией. И именно поэтому у нас создано международное жюри. С моей точки зрения каждый член этого жюри является значительной личностью в мире журналистики. Мы хотим подчеркнуть именно нашу международную направленность». Кроме российской журналистки на запросы портала «Медиенвохе» ответила еще только одна член жюри, а именно, Барбара Трионфи (Barbara TrionfiВнешняя ссылка), директор «Международного института прессы» (International Press Institutes — IPIВнешняя ссылка) в Вене, Австрия.

«Авторитет и репутация»

По ее словам, «для меня большая честь участвовать в проекте Fetisov Journalism Awards. Для института IPI на первом месте стоит распространение независимой, качественной журналистики. Для нас это прямая обязанность, и выполнять такого рода обязательства можно по-разному, например, оказывая юридическую помощь журналистам, противодействуя ограничениям в области свободы прессы, организуя образовательные проекты, помогая расследовательской журналистике необходимыми ресурсами». Как считает Барбара Трионфи, премия Fetisov Journalism Awards «вносит вклад в укрепление самосознания журналистов и в материальную помощь тем, кто «воей работой доказал способность и готовность реализовывать важные журналистские расследовательские проекты».

По ее словам, цитируемым порталом «Медиенвохе», «жюри премии состоит по большей части из людей, которые глубоко понимают, что есть качественная независимая журналистика. Они либо сами работают в области журналистики, либо имеют связи с журналистским сообществом. Тем самым мы сразу же сможем вскрыть любые ошибки в работе жюри и любые попытки внешнего давления, до чего дело, я надеюсь, не дойдёт. Я уверена в том, что состав жюри является гарантией качества и независимости». Как подчеркивает Барбара Трионфи «лауреаты нашей премии будут иметь полное право отклонить ее или не упоминать в своей творческой биографии в случае, если они будут опасаться, что факт вручения этой премии может нанести ущерб их имиджу».

Как пишет портал «Медиенвохе» «как раз в этом госпожа Трионфи совершенно права. Многие журналисты скорее всего изначально не подавали заявок на адрес жюри именно потому, что они не хотят получать премию из рук миллиардера и потому, что они не хотят, чтобы их труд оценивали люди, приближенные к Берлускони. Кроме того, существует и чисто техническое препятствие: все работы должны подаваться на конкурс в профессиональном английском переводе, что для независимых журналистов может быть связано с неподъемными финансовыми расходами.

Наконец, как говорят многие из тех, кто близок к Фетисову, его основная мотивация — не собственно журналистика, а завоевание положительной репутации на Западе. Что может быть недалеко от истины: еще в 1999 году, во время „алюминиевых войн“, он написал монографию на тему банковской стабильности, которой предпослал в качестве эпиграфа цитату из романа Теодора Драйзера „Финансист“: „Nothing was so precious as reputation and standing — Ничто не ценится так дорого, как авторитет и репутация“ (перевод с англ. русс. ред.)».

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!