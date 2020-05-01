Такие программы-приложения для безналичных расчетов, как разработанный в Швейцарии инструмент Twint, весьма облегчают широкое использование бесконтактных форм оплаты. Но может быть это просто «мировое правительство» хочет лишить швейцарцев их свобод (есть ведь и такое мнение)?

(zVg)

Швейцария — это страна наличных денег, тем не менее, коронавирусная пандемия усилила спрос на мобильные, электронные и бесконтактные форматы безналичных форм оплаты покупок как в сети, так и в обычных магазинах. Пластик вместо бумаги? Продолжится ли эта тенденция после кризиса? И с чем мы вообще имеем дело: с объективной тенденцией, или с заговором «мирового правительства», стремящегося лишить швейцарцев их свободы анонимно пользоваться наличными?

Старая поговорка гласит: «В этой жизни существуют лишь три верных друга: старая жена, старая собака и наличные деньги». Проблема, однако, состоит в том, что коронавирусная пандемия стала ударом именно по наличному обороту, коль скоро физические купюры могли быть весьма эффективным разносчиком вируса. Согласно результатам исследования, проведенным экспертами Женевской университетской Клиники (CHUV), коронавирусы способны оставаться опасными на банкнотах до двух недель.

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Не случайно поэтому, что, по данным швейцарской финансово-экономической газеты «Finanz und Wirtschaft», с середины марта 2020 г. число запросов в интернете на тему рисков, связанных с наличными деньгами, переживал взрывной рост. «Платить безналом, платить бесконтактно!» В последние годы эти призывы по степени своей интенсивности в Швейцарии уступают только призывам «перестать есть мясо во имя климата».

Эпидемия коронавируса заставила почти всю отрасль розничной торговли, закрыв физические филиалы, скорейшим образом перевести весь свой бизнес в сеть. «Швейцарской почте» пришлось даже вводить дополнительные смены, чтобы иметь возможность обрабатывать и доставлять всё то, что теперь было не куплено в реальном мире, но заказано через Интернет. Вопрос только возникает следующего свойства: а есть ли в сети надежные и простые методы безналичной оплаты?

Относительный рост степени востребованности

В целом в период карантина в Швейцарии вообще частота использования любых средств оплаты резко сократилась из-за временного закрытия многих специализированных магазинов, а также ресторанов и гостиниц. Об этом, в частности, свидетельствуют текущие данные Статистического управления кантона ЦюрихВнешняя ссылка. Но те, кто тратит деньги сегодня, в период самоизоляции, разумеется, предпочитают делать это без необходимости иметь с собой обязательно наличные деньги.

«Людей прицельно и настойчиво пытаются отучить от наличных денег» Андреас Дитрих Конец цитаты

Это подтверждает и Андреас Дитрих (Andreas DietrichВнешняя ссылка), директор «Института финансовых услуг кантона Цуг» («Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ») при «Люцернской Высшей школе прикладных наук и искусств» («Hochschule Luzern»). «На данный момент эффект от коронавируса очевиден: на оплату услуг расходуется значительно меньше наличных средств, чем обычно. Людей прицельно и настойчиво пытаются отучить от наличных денег», — говорит он.

Как говорит Тобиас Трюч (Tobias TrütschВнешняя ссылка), эксперт со специализацией на экономических проблемах правоотношений в сфере организации платежных систем Университета Санкт-Галлена, новые данные, полученные уже в период карантина, указывают на явные изменения предпочтений потребителей в части платежейВнешняя ссылка. «Текущие цифры использования кредитных карт показывают, что доля бесконтактных платежей и особенно онлайн-платежей резко увеличилась в период после введения карантина, что и понятно, в Швейцарии ведь очень активно ведется пропаганда бесконтактных и безналичных форматов оплаты товаров и услуг».

Соответственно «вполне можно предположить наличие факта некоторого сокращения объемов наличных платежей. Уверен, что банкоматы будут куда реже использоваться для операций по снятию наличных». С его словами коррелируют и данные, опубликованные «Postfinance», финансовым подразделением концерна «Швейцарская почта». По сути это банк, но с урезанными полномочиями, в частности, «Postfinance» может проводить платежи, но он не имеет право торговать кредитами. Как бы там ни было, его данные, опубликованные газетой «NZZ am Sonntag», показали снижение объемов наличных платежей на целых 48,4% в период с 16 марта по 14 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года.

Повышение лимитов платежей без указания PIN-кода

При безналичной оплате дебетовой или кредитной картой в Швейцарии, да, впрочем, как и везде, вас попросят ввести свой уникальный PIN-код. До последнего времени проблем с этим не было, но теперь многие боятся, что на кнопках кардридеров могут быть вирусы, а потому растет спрос на бесконтактные форматы оплаты. В итоге все швейцарские провайдеры услуг мобильной связи «подписали конвенцию» и увеличили лимит бесконтактных платежей без необходимости ввода PIN-кода с 40 до 80 франков (1 франк = 75 рублей или 27 гривен по состоянию на 30 апреля 2020 года).

Такие форматы платежей возможны теперь с помощью бесконтактной карты с привязкой к счету в одном из новомодных инновационных банковВнешняя ссылка, а также при помощи различных программ-приложений для мобильного телефона, таких как Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. С недавних пор, однако, на этот весьма перспективный рынок вышла и уникальная швейцарская разработка: программа бесконтактных платежей «Твинт» («TwintВнешняя ссылка»), разработанная рядом швейцарских банков, Postfinance и Швейцарской фондовой биржей (SIX).

Оплата с помощью приложения Twint уже сегодня может быть осуществлена, в том числе, в самых различных торговых точках, а также и в сети Интернет, при условии, что ваш поставщик услуг предусмотрел такую возможность в своем списке платежных опций. «Сегодня требования гигиены повышают спрос на мобильные платежные средства, не требующие ввода ни наличных денег, ни карты с ПИН-кодом», — ответила нам компания «Твинт» на наш запрос. По ее информации «с начала периода карантина 17 марта она начала отмечать до 7 000 новых регистраций в день, что более чем в два раза превышает обычное число регистраций новых клиентов в этой системе».

«Наши прогнозы исходят применительно к сектору электронной коммерции из, по крайней мере, удвоения объема платежных операций, а в некоторых конкретных областях мы ожидаем даже шестикратного увеличения релевантных показателей. Тема гигиены останется важной и после карантина, а потому мы ожидаем продолжения тренда (на все более активный переход потребителей на электронные форматы платежей)», — утверждает компания «Твинт»

Рост с низкой базы

Все эти цифры не должны вводить, однако, в заблуждение: рост происходит с низкой базы! Объем безналичных уникальных платежей (то есть платежей не в рамках постоянных фиксированных расходов, таких, как коммунальные платежи и т. д.) до карантина все еще находился на довольно скромном уровне. По данным Национального (Центрального) банка Швейцарии (SNB, по состоянию на 2017 г., открывается в формате PDFВнешняя ссылка), оплачиваются в Швейцарии наличными около 70% всех покупок, 22% покупок оплачивалось дебетовой картой, 5% респондентов использовали свою кредитную карту, а также другие способы безналичной оплаты, такие как Paypal (3%).

Более свежими данными располагает последний «Швейцарский национальный платежный обзор за 2019 год» («Swiss Payment Monitor 2019», в формате PDFВнешняя ссылка), выпускаемый Университетом Санкт-Галлена и Цюрихской Высшей школой прикладных наук (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften). Данные здесь, правда, собирались несколько иначе, в частности, респонденты были не старше 65-ти лет. Согласно этому «Обзору» доля наличных платежей составляет в Швейцарии 48% от всего объема платежных операций. Почти 44% платежей приходились на безналичные расчеты, из которых по крайней мере треть была бесконтактной.

«Я думаю, что платёжные предпочтения потребителей будут качественно меняться» Тобиас Трюч Конец цитаты

«Швейцарская платежная ассоциация» («Swiss Payment AssociationВнешняя ссылка»), объединяющая провайдеров швейцарских кредитных карт, обращает внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, рынок кредитных карт в Швейцарии является насыщенным, и даже перенасыщенным. Во-вторых, многие каналы рекламирования и распространения финансовых услуг доступны для кредитных карт только в ограниченном объеме, если вообще доступны. «Количество эмитированных кредитных карт в настоящее время скорее стагнирует, роста тут скорее всего как нет, так и не будет», — говорит управляющий директор «Swiss Payment Association» Томас Ходел (Thomas Hodel).

Тем не менее, уже до начала корона-кризиса количество кредитных и дебетовых карт, а также денег, хранящихся в электронных кошельках, росло хотя и медленно, но неуклонно. Это подтверждают и ЦБ за февраль 2020 года. «За последние 20 лет доля наличных платежей в Швейцарии снижалась каждый год примерно на 1-2%», — говорит А. Дитрих. Он подозревает, что в сфере использования наличных денег «позже мы увидим явный коронавирусный «перелом» внизВнешняя ссылка». «Я думаю, что платежные предпочтения потребителей будут меняться качественно, медленно, но навсегда», — говорит Т. Трюч. «Основной потенциал прежде всего я усматриваю в мобильных платежах, в том числе бесконтактных. Люди стали все больше и больше ценить эту возможность, но только потому что их практически просто принуждают это делать».

Что в итоге? Теряют швейцарцы свои свободы? Скорее всего нет. Будущее наверняка в этой стране будет за комбинацией разных методов оплаты, с тем, чтобы потребитель мог использовать такие методы, какие удобнее лично для него конкретно в данной ситуации. И, кстати, недаром либеральная Швейцария осталась последней практически страной в мире, где все еще выпускают купюру в 1 000 франков, которая является надежным способом компактно хранить большие суммы наличных. Европа здесь ведет себя куда более жестко, «бумажку» в 500 евро там выпускать перестали.



Наличные и безналичные Швейцария вводит в оборот новую банкноту в 1000 франков Банкнота в 1 000 франков: эксперты говорят, что этот номинал помогает уклоняться от налогов, но государство будет эмитировать его и дальше. Почему? Этот контент был опубликован 6 марта 2019 г. 10:48

swissinfo.ch

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