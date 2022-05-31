Каково положение дел с социальным неравенством в Швейцарии?

В небольшом швейцарском кантоне Цуг 10% самых богатых людей имеют 46% дохода, но вносят почти 88% от общей суммы налогов. Keystone / Urs Flueeler

Во многих странах разрыв между богатыми и бедными увеличился, но ситуация в Швейцарии остается на удивление стабильной.

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В то время как во многих странах разрыв между самыми богатыми и самыми бедными увеличился, ситуация в Швейцарии в последние десятилетия оставалась на удивление стабильной. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные новые статистические данные. Эгалитарный характер распределения доходов, тем не менее, соседствует тут с большей степенью концентрации социального богатства.

Насколько вообще допустимо социальное неравенство? В какой момент оно из стимула к личному развитию представляет собой уже опасность для общества? Эти вопросы уже давно являются предметами многочисленных исследований и социальных теорий. Однозначный ответ на этот вопрос, как мы видим, до сих пор не найден, поскольку сам по себе этот вопрос является политической проблемой. Некоторые эксперты утверждают, что если бы в стране не было неравенства, то у людей не было бы и мотивации расти над собой и совершенствоваться.

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Левые партии в Швейцарии уже давно пытаются резко повысить налоги для богатых сограждан. Но в Швейцарии есть прямая демократия. Все эти предложения поэтому регулярно выносились на референдум и отвергались народом в целом. Совсем недавно, в сентябре 2021 года, избиратели отвергли «Инициативу о 99%».

Мелани Хенер (Melanie Häner). IWP

В Берне транспаранты с этой магической цифрой висели едва ли не на каждом втором балконе. И неудивительно: в «красном и зеленом» городе требование сделать так, чтобы доходы от вложенного капитала (проценты или дивиденды) облагались более высоким налогом, нежели доходы от «честного труда», воспринимались позитивно.

Молодые социалисты, которые собственно и инициировали этот законопроект, хотели «положить конец привилегиям сверхбогатых», утверждая, что реальное богатство создается остальными 99% населения. Но народ отверг эту инициативу. Не помогли и данные, опубликованные накануне референдума Институтом швейцарской экономической политики (Institut für schweizerische Wirtschaftspolitik, IWPВнешняя ссылка) при Университете Люцерна. Эти данные продемонстрировали характер и динамику изменения такого показателя, как распределение в Швейцарии доходов от труда и капитала за последние 100 лет. И, хотя эти цифры не учитывают иные активы (мы вернемся к этому позже), они дают некоторое представление об общей ситуации. И что мы видим? Замечательная стабильность!

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В самом деле, характер распределения доходов в Швейцарии был в течение последнего столетия очень стабильным. До уплаты налогов самые богатые 10% населения Швейцарии имели лишь около трети общего дохода по стране. И эта доля практически не изменилась с начала 1930-х годов. Потом вмешивается государство, оно начинает «отнимать и делить», но и потом эта доля снижается только на несколько процентных пунктов до 30%, что также является очень стабильным значением. Мелани Хенер (Melanie HänerВнешняя ссылка), руководитель отдела социальной политики в IWP, считает особенно примечательным тот факт, что сегодня в Швейцарии «мы наблюдаем не больше социального неравенства, чем 100 лет назад, и это с учетом всех экономических кризисов и войн, имевших место за прошедшее столетие».

Данные, основанные на модели Томаса Пикетти Швейцарская база данных о социальном неравенстве (SID), опубликованная 20 апреля 2022 года, основана на данных федеральных, кантональных и муниципальных налоговых органов. Эта интерактивная база данных показывает распределение доходов в Швейцарии в период с 1917 по 2018 год. База данных SID есть швейцарская копия Всемирной базы данных о неравенстве (WIDВнешняя ссылка), глобальной базы данных, созданной командой под руководством французского экономиста Томаса ПикеттиВнешняя ссылка, признанного эксперта по социальному неравенству. Ежегодный отчет о глобальном неравенстве взят из WID.

«В этом отношении в международном сравнении Швейцария является скорее невероятным исключением, притом что целый ряд солидных исследований показывает, что начиная с 1980-х годов социальное неравенство в большинстве стран мира скорее увеличилось. В особенно драматических масштабах это можно наблюдать в России, а также в Индии и в США. Исследовательская лаборатория во главе с экономистом Томом Пикетти включила, например, Россию в группу стран с самым высоким неравенством в мире. «Доля миллиардеров в мировом богатстве достигла рекордного уровня во время коронавирусного кризиса».

«Богатые тоже платят»

Швейцария — одна из немногих западных стран, отличающихся низкой степенью неравенства в распределении доходов даже на фоне Европы, которая вообще является регионом с самым низким социальным неравенством в мире. «Речь идет, это надо отметить отдельно, о «грязных» доходах до уплаты налогов», — уточняет Мелани Хенер. «После уплаты налогов различия между Швейцарией и соседними странами во многом выравниваются — при этом степень государственного перераспределения в Швейцарии несколько ниже, но сам процесс начинается в условиях более низкой степени социального неравенства». Однако Швейцария не была бы Швейцарией, если бы тут не было таких различий «от кантона к кантону».

Особенно сильно разница в доходах выражена в кантонах Швиц, Цуг и Женева. Там до уплаты налогов 10% самых богатых жителей владеют соответственно 47, 46 и 43% от общего дохода — на фоне среднего по стране показателя в 34%. Противодействует неравенству доходов в целом хорошее состояние экономики Швейцарии. Как говорит М. Хенер, «наиболее важными факторами тут являются, с одной стороны, гибкий рынок труда — у нас один из самых низких уровней безработицы в мире — и, с другой стороны, «дуальная система» образования, которая позволяет людям даже без университетского диплома работать и неплохо получать».

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После окончания Второй мировой войны в 1945 году 10% самых богатых жителей Швейцарии платили почти 67% всего подоходного налога, а в начале 1960-х годов этот показатель даже превышал 70%. «Между 1960-ми и 1980-ми годами в Швейцарии наблюдается последовательное снижение этого показателя, которое можно объяснить мощным экономическим ростом, наблюдавшимся в тот период в стране: с общим ростом доходов все больше и больше домохозяйств начинали платить налоги или переходили в более высокие налоговые группы», — говорит М. Хенер. «В результате доля самых богатых в общем налоговом поступлении несколько снизилась. Сегодня этот показатель находится на уровне в 51%. Это по-прежнему значительная доля, и она почти никак не изменилась за последние сорок лет».

Она считает, что тут некоторую роль играет налоговая конкуренция между 26 кантонами (субъектами федерации), каждый из которых имеет собственную локальную ставку НДФЛ, но при этом прогрессивная шкала прямого федерального налогообложения во многом компенсирует низкие локальные налоговые ставки в таких кантонах, как Швиц или Цуг. «Они привлекают лиц с высокими доходами своими низкими ставками кантонального налога, но эти люди потом платят федеральный налог по очень высокой ставке», — напоминает нам М. Херен об обстоятельстве, которое многими почему-то не принимается во внимание. Ставка федерального подоходного налога начинается в Швейцарии с 0,77% и может потом подниматься до 11,5% для лиц с особенно высокими доходами.

В результате в общем объеме налоговых поступлений доля самых богатых налогоплательщиков их таких кантонов является непропорционально большой. В знаменитом кантоне Цуге 10% самых богатых граждан получают 46% дохода, но при этом они отчисляют почти 88% всех налогов. В Швице они платят более 70% всех налогов. Кроме того, существует еще система «национального финансово-фискального выравнивания» (Nationaler Finanzausgleich NFA), солидарная система, в рамках которой экономически сильные кантоны финансово поддерживают более слабые регионы. Цуг и Швиц — это именно те самые кантоны, которые вносят в бюджет этой системы наибольший вклад (в размере 2 600 и чуть менее 1 300 франков на человека соответственно).

Неравенство в сфере активов и капиталов

Как упоминалось ранее, «доход» и «богатство» (располагаемые активы) — это две очень разные категории. Люди с высоким доходом необязательно являются «богатеями» в классическом смысле. И если посмотреть именно на «богатство», то так ли уже «эгалитарна» Швейцария? Некоторые особенности, присущие швейцарской системе, отнюдь не способствуют настоящему социальному равенству в этой сфере. Например, доля лиц, владеющих собственной недвижимостью (40%), является в Швейцарии самой низкой в Европе. Постоянный рост цен на объекты недвижимости приводит к тому, что этот актив во все большей степени концентрируется в руках немногих крупных владельцев недвижимости.

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Есть в Швейцарии и так называемое «единовременное», или «порасходное» налогообложение. Это специальный налоговый режим, ориентированный на иностранных сверхбогатых лиц, проживающих в Швейцарии. Налог для них рассчитывается исходя из их трат на свою повседневную жизнь.

То есть можно быть Илоном Маском и жить под мостом, не уплачивая вообще ничего (к олигархам с постсоветского пространства, наверное, это не относится). Есть также режим освобождения от налога на прибыль от продажи акций, кроме того, в Швейцарии крайне низок налог на наследство. Половина общего богатства в Швейцарии поступает за счет наследования, а такие активы распределяются как раз очень неравномерно.

По данным Всемирной базы данных о социальном неравенстве (World Inequality Database), 10% самых богатых лиц в Швейцарии владеют 63% всего капитала (активов). Начиная с 1995 года, когда были доступны последние данные, этот показатель процент увеличился почти на 6 процентных пунктов. В Западной Европе только Ирландия имеет более высокий показатель такого рода (66%). Более «бедная» половина населения Швейцарии не владеет даже 4% всех активов (опять же не путать с простой зарплатой).

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При этом увеличение степени неравенства в распределении «богатств» (активов, капиталов) можно наблюдать почти во всем мире. Концентрация капитала очень ярко выражена в США, где более 70% общего «богатства» принадлежит 10% самых богатых лиц. В период с 1995 по 2020 год эта доля выросла с 41% до 68% в Китае и с 53% до 74% в России. Так что хотя такое неравенство в Швейцарии выражено более ярко, чем в среднем по Европе, но в глобальном сравнении оно остается довольно умеренным.

Перевод с французского: Christoph Kummer, русскоязычная версия отредактирована 21 ноября 2024 года, внесенные стилистические правки не привели к изменению характера и сути материала.