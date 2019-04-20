Как выглядят швейцарские горнолыжные курорты в межсесознье, когда последние лыжники уже уехали, а летние туристы еще только пакуют чемоданы? Ответ на этот вопрос попытался с помощью своей фотокамеры отыскать фотограф Симон Вальтер (Simon Walther), который провел немало времени в Альпах и «нащелкал» столько фотографий, что их потом хватило для издания целого фотоальбома.

Каждую зиму миллионы отдыхающих со всей Европы съезжаются в швейцарские, немецкие, австрийские итальянские или французские Альпы, чтобы посвятить неделю-другую самозабвенному катанию на лыжах. Однако ничто не вечно под луною, самое позднее еще до католического праздника Пасхи, примерно к середине апреля, даже самые упорные лыжники понимают, что сезон завершился и что пора домой.

Период «межсезонья» имеет, бесспорно, свою необычную прелесть. Три года подряд, в период с марта по июнь, Симон Вальтер совершал долгие поездки по швейцарским Альпам, итогом которых стал выпущенный им фотоальбом под названием «ZwischenSaisonВнешняя ссылка» («Межсезонье»). На его страницах он попытался запечатлеть Альпы такими, какими они редко попадаются на глаза иностранным туристам. Некоторые из своих фотографий мастер предоставил в распоряжение портала swissinfo.ch.

На этой работе, например, запечатлён горный курортный регион Гемсшток (GemsstockВнешняя ссылка) недалеко от города Андрематт (Andermatt), кантон Ури.

(Simon Walther)

По данным швейцарского отраслевого «Объединения организаций пассажирских перевозок в горах» (Branchenverband Seilbahnen SchweizВнешняя ссылка) в среднем обычный швейцарский горный курорт тратит по 200 тыс. франков в день для того, чтобы подготовить горные склоны к лыжному сезону, а также на реализацию мер по поддержанию склонов и лыжной инфраструктуры в надлежащем виде. Очень дорого обходятся, например, снежные пушки, которые получают воду по временным трубопроводам из резервуаров, специально построенных для нужд «горной артиллерии».

(Simon Walther)

Горнолыжные склоны в регионе города Церматт (ZermattВнешняя ссылка) также оборудованы устройствами для производства искусственного снежного покрова. Одно из них можно увидеть ниже справа. Расходы на снежные пушки составляют четверть общих расходов среднего швейцарского горного курорта за сезон, однако отказаться от них уже просто невозможно, если только данный курорт действительно хочет обеспечить своим гостям идеальные условия для катания вплоть до Пасхальных праздников.

(Simon Walther)

Однако после длинных пасхальных выходных сезон заканчивается, завершается он и у тысяч и тысяч работников горнолыжных курортов, обеспечивающих туристам их отдых и работающих на горных подъемниках и в лыжных школах, в отелях, барах, спа-комплексах и ресторанах.

+ Узнайте, кто обеспечивает туристам их приятный отдых!

Дороги пустеют, кресельные подъемники, снежные пушки и прочие устройства технической инфраструктуры курорта отключаются от электроснабжения. Потом на южных клонах начинает таять снег, из-под камней пробивается первая трава...

(Simon Walther)

Будучи настоящим «авантюристом» Симон Вальтер почел своим долгом прокатиться, не выпуская камеры из рук, и по льду последней в мире естественной бобслейной трассыВнешняя ссылка в Санкт-Морице. Расположенный на высоте в 1 800 метров над уровнем моря регион вокруг этого всемирно известного курорта пока позволяет каждый год готовить к сезону натуральную трассу для спуска на санях, к помощи искусственного снега прибегать здесь пока не нужно.

С другой стороны, именно из-за этого в 2019 году, например, трассу пришлось закрыть уже после первых выходных марта. В центре правой фотографии можно увидеть фрагмент скалы с маркировкой, указывающей, что здесь проходит летний туристическо-прогулочный маршрут, ведущий к перевалу Альбула (Albulapass), недалеко от Санкт-Морица.

(Simon Walther)

На левой фотографии ниже мы видим знак с надписью на немецком языке «Кемпинг запрещён». Пока этот запрет никого не волнует — площадка для кемпинга занесена сугробами и никому просто и в голову не приходит остановиться тут на ночлег с палаткой или с жилым автофургоном. Однако пройдет пара месяцев, и отбоя от туристов тут не будет.

На фото справа мы видим лежаки во дворе одного из отелей в регионе Валлемаджа (Valle Maggia), в кантоне Тичино на юге страны. Пока они покрыты снегом, но это только пока... Скоро и сюда придёт окончательно весна, а вместе с нею и туристический поток.

(Simon Walther)

Короткий зимний сезон обеспечивает швейцарским Альпам три четверти всего торгового оборота за год.

+ Узнайте больше о том, в самом ли деле Швейцария — это нация лыжников.

С другой стороны, за прошедшие годы курорты Швейцарии инвестировали значительные средства для того, чтобы привлечь в горы и летных туристов. Теперь в их распоряжении находятся самые разные возможности летнего горного отдыха, от кемпинга и пробежек по горам до занятий горным велосипедом. За счет этого летный торговый оборот вырос за последние годы с 13% до 28%: небольшая, но от того не менее желанная прибавка!

(Simon Walther)

(Simon Walther)

Фотоальбом Симона Вальтера «ZwischenSaison» («Межсезонье») — это уже вторая работа, посвященная альпийским пейзажам. В первом сборникеВнешняя ссылка его фотоснимков всё внимание фотографа было посвящено горам и их отражениям на поверхностях швейцарских водоёмов. Кстати, хотите узнать, чего стоит подготовить туристам качественную и безопасную трассу? Тогда этот материал ниже для вас!





Русскоязычную версию материала подготовили Людмила Клот, Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!