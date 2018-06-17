Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 11:00 17.06.2018 - 11:00

В ходе работы над своей книгой американец Даг Майер (Doug Mayer) лично, собственными ногами, проинспектировал почти 1000 км прогулочных и туристических маршрутов. На фото: регион ледника Алеч-глетчер (Aletschgletscher), кантон Вале.

(PatitucciPhoto)

Швейцарские Альпы и трейлраннингВнешняя ссылка (англ. trail running) — бег по природному рельефу в свободном темпе, просто созданы друг для друга.

«В Швейцарии с её бесчисленными туристическими пешими маршрутами, с видами, от которых захватывает дух, и общественным транспортом, которым можно добраться даже до самых отдалённых долин страны, созданы все условия для того, чтобы стать настоящим раем для всех любителей бега по пересечённой горной местности», — говорит американец Даг Майер, опубликовавший недавно книгу на эту тему.

swissinfo.ch: Как у вас родилась сама идея написать книгу о самых живописных природных беговых маршрутах Швейцарии?



Советы от Дага МайераВнешняя ссылка Самая сложная тропа: «Несомненно, трасса Хардерграт (Hardergrat) в кантоне Берн, узкая тропинка, протяжённостью в 25 километров, идущая по горному хребту, нависающему над Бриенцским озером. Этот маршрут требует высокой физической выносливости и склонности к занятиям альпинизмом». Самый живописный маршрут: «В моем арсенале насчитывается 31 такая тропа, все они почти как мои собственные дети, поэтому выбирать очень сложно! Но если было бы нужно выбрать только одну, это был бы маршрут в регионе горы Монте-Дзуккеро (Monte Zucchero) в кантоне Тичино. Там совершенно восхитительные пейзажи, почти абсолютная безмятежность — идеальное место для того, чтобы отдохнуть душой». Первый раз: «Я советую отправиться на первую пробежку с кем-то, у кого уже есть подобный опыт, и, конечно же, начинать нужно постепенно. Пять километров бега по горной тропе — это уже очень хорошо. Если вы хотите почувствовать вкус к этому занятию, а не забросить его после первой же пробежки, то главное — получать от этого удовольствие». Риски: «Трейлраннинг не слишком отличается в этом смысле пеших прогулок или других форм активного досуга в горах. Необходима соответствующая экипировка, кроме того, важно знать свои возможности и границы. Здравый смысл - превыше всего: если вы устали и погода портится, то надо немедленно возвращаться». Конец инфобокса

Даг Майер: Несмотря на растущую популярность трейлраннинга до настоящего момента не существовало еще ни одного посвящённого ему издания. Широкой публике была доступна лишь очень ограниченная информация. И именно исходя из этого я решил летом 2017 года совершить в компании Ким Стром (Kim Strom) тур по Швейцарским Альпам и выбрать по его итогам 31 самый живописный маршрут для горного бега. Нас сопровождали фотографы Дженин и Дэн Патитуччи (Janine / Dan Patitucci), знающие горы как свои пять пальцев. На четверых мы преодолели в совокупности маршрут 4000 километров, забравшись на горы общей высотой в 200 километров.

swissinfo.ch: Вы американец, живущий в Шамони (Франция), горном курорте, который принято считать Меккой трейлраннинга в Европе. Почему же вы выбрали Швейцарию?

Д.М.: Прежде всего, я хорошо знаю Швейцарию, некоторые из моих родственников живут в Труаторране (Troistorrents), что в кантоне Вале. Кроме того, Швейцарские Альпы, несомненно, являются одной из самых живописных «площадок» для занятий этим видом спорта, с великолепными горными тропами, захватывающими пейзажами, маленькими живописными деревеньками и ни с чем не сравнимым спокойствием. Иными словами, эта местность предлагает просто идеальные условия для фанатов горного бега.

И в отличие от многих других регионов, от Шамони, например, в Швейцарии ещё есть многочисленные неисследованные места. Например, затерянные долины Энгадина в кантоне Граубюнден. В нашей книге мы не стали подробно останавливаться на известных горных беговых маршрутах, таких как Сьер — Зеналь или марафон у горы Юнгфрау, а предпочли уделить более пристальное внимание наименее известным, «диким» маршрутам.

swissinfo.ch: Каков, по-вашему мнению, потенциал развития трейлраннинга в Швейцарских Альпах?

Д.М.: Он огромен! Швейцария располагает тысячами километров хорошо размеченных и поддерживаемых в прекрасном состоянии туристических маршрутов. Это существенное преимущество. К этому можно добавить развитую сеть общественного транспорта с уникальной плотностью покрытия, которая позволяет без труда добираться даже до самой удалённой альпийской деревни.

swissinfo.ch: Трейлраннинг в последние годы испытывает стремительный рост популярности. Как вы могли бы это объяснить?

Д.М.: Я могу тут говорить только за себя. Как и многие другие любители бега, я начал бегать по дороге с оживлённым автомобильным движением, и это мне довольно быстро надоело. И когда я, около 20 лет назад, открыл для себя трейлраннинг, то назад пути для меня уже не было. На мой взгляд, свою роль сыграл тут другой немаловажный фактор: за последние десять лет значительно повысилось качество экипировки, я имею в виду обувь, куртки, рюкзаки и т.д. Заниматься трейлраннингом стало легче и приятнее. Наконец, чтобы начать бегать, не нужно обладать какими-либо специальными навыками. Горный бег доступен всем и каждому, если только ставить перед собой разумные цели, например, совершить для начала пятикилометровую пробежку с небольшим перепадом высот.

Хребет Хардерграт (Hardergrat) в кантоне Берн, узкая тропа протяжённостью 25 км, живописный и опасный маршрут, годится только для опытных спортсменов. (PatitucciPhoto)

swissinfo.ch: Трейлраннеры пользуются теми же тропами, что и пешие туристы или горные велосипедисты. Как избежать конфликтов между разными «пользователями» одной и той же горной местности?

Д.М.: С учётом того бума, который сейчас переживает этот вид спорта, это действительно может стать реальной проблемой в будущем. И это стало одной из причин, по которой мы выбирали маршруты, не слишком популярные у любителей пеших прогулок. Но в Швейцарии все очень вежливы и «мирное сосуществование» на горных тропинках обычно удаётся поддерживать без всяких проблем. В Северной Америке, например, это далеко не всегда так.

swissinfo.ch: Чем объясняется Ваш выбор в пользу бега? Не лучше ли заниматься медитативным созерцанием во время неспешных горных прогулок?

«Courir les montagnes suisses: 30 trails incroyables», Kim Strom, Doug Mayer, Janine & Dan Patitucci, издательство Verlag Helvetiq. (DR)

Д.М.: Не могу разделить ваше мнение, ведь пешие прогулки я тоже люблю. Физические усилия, необходимые для горного бега, позволяют, на мой взгляд, еще сильнее погрузиться в медитативное состояние. Трейлраннеры называют это «flow state» («потоковое состояние», своего рода чувство экстаза). Мозг концентрируется на беге, на преодолении препятствий и, в то же время, он очень расслаблен и спокоен. Я начал практиковать трейлраннинг из-за тяги к физическим нагрузкам и приключениям, но теперь это занятие стало моим собственным методом медитации и релаксации. И я не откажусь от него ни за что на свете.

Швейцарское ведомство по туризму и трейлраннинг

«Трейлраннинг стремительно набирает обороты в Швейцарии», — отмечает пресс-секретарь Швейцарской организации по туризму (Schweiz TourismusВнешняя ссылка) Вероник Канель (Véronique Kanel). За десять лет, по её оценкам, количество соревнований по трейлраннингу в некоторых альпийских кантонах, например, в кантоне Вале, увеличилось в десять раз! Популярные маршруты, такие как Сьер — Зеналь (Sierre-Zinal / Siders-Zinal) или супер-маршрут вокруг горы Айгер привлекают атлетов со всего мира, все выделенные номера участников расхватываются уже через несколько минут после начала регистрации.

«Растущее количество и разнообразие маршрутов позволяет привлекать спортсменов не только из Швейцарии, но и из соседних стран, и даже Великобритании и Северной Америки», — рассказывает Вероник Канель. Популярные туристические направления в Швейцарии в последнее время отметили для себя потенциал трейлраннинга. В последние годы число организованных ими соревнований по трейлраннингу росло очень быстрыми темпами.

Но, конечно, же, заниматься горным бегом можно и вне зависимости от официальных спортивных состязаний. Постоянно смотреть на хронометр? Совершенно не обязательно, а потому мода на трейлраннинг распространяется по швейцарским горным курортам очень быстро. Особенно этим отличается кантон Вале. Такие курортные регионы как Сен-Люк (Saint-LucВнешняя ссылка), Шандолен (Chandolin), Эволен (EvolèneВнешняя ссылка) или Порт дю Солей (Portes du SoleilВнешняя ссылка) предлагают с недавнего времени специальные беговые маршруты, оцифрованные и отмеченные на картах, протяжённостью каждый в десятки километров.

бег бег

По мнению Schweiz Tourismus, не нужно быть экспертом, чтобы усмотреть в трейлраннинге огромный, еще полностью не освоенный, потенциал развития, в том числе и экономического. «Трейлраннинг особенно интересен в качестве формата диверсификации туристической активности в Швейцарских Альпах», — полагает Вероник Канель. В этом году, правда, ее организация сделала ставку на велоспортВнешняя ссылка, но в следующем году в рамках промо-кампании очередного летнего сезона Schweiz Tourismus намерен уделить горному бегу приоритетное внимание.

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Перевод на русский и адаптация: Нина Шулякова

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