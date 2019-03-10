По данным туристического ведомства Nendaz Tourism около 75% всех, кто работает в ресторанах и отелях на этом горнолыжном курорте, являются сезонными работниками.

(swissinfo.ch)

Успех и выживание любого горнолыжного курорта в Швейцарии определяется двумя факторами: наличием снега и... сезонной рабочей силы. Без их рук, мотивации и энергии, импортированных, как правило, из-за границы, рестораны и отели остались бы закрытыми, равно как и лыжные школы, где гастарбайтеры из-за рубежа составляют едва ли не большую часть преподавателей и инструкторов. Каковы мотивы, заставляющие их ежегодно отправляться в швейцарские горы? Кого-то манит курортная атмосфера, другие хотят заработать на жизнь. Журналист портала Swissinfo.ch побывал на зимнем курорте Ненда (Nendaz) в кантоне Вале и вернулась с оттуда с очень интересным репортажем.

Лилиана Лопес (Liliana Lopes) и Луис Сантана (Luis Santana) на лыжи зимой не встают. И это несмотря на то, что живет пара в самом сердце горнолыжного курорта с прекрасными трассами общей протяженностью в 400 километров. Их рабочий день начинается... вечером, когда последний подъемник спускается вниз в долину, увозя припоздавших туристов и отдыхающих. Именно в этот момент молодые уроженцы Португалии и приступают к генеральной уборке в ресторане «Tracouet», расположенном наверху, там, где начинаются лыжные трассы.

На уборку у них уходит примерно три-четыре часа, и потом ресторан снова готов принять туристов, которые утром приедут сюда кататься на лыжах. Но пока здесь, на высоте в 2 200 метров над уровнем моря царят тишина и спокойствие. Лилиана Лопес, Луис Сантана и еще пара сезонных рабочих-итальянцев остаются в одиночестве, вдали от бурной ночной жизни лыжного курорта. Поужинав на кухне для сотрудников, пара поднимается в свою комнатушку над рестораном, вход в которую нам заказан. Они предпочитают спокойный отдых: «К счастью, здесь есть интернет, и вечерами мы смотрим португальское телевидение».

Португальцу Луису Сантане 29 лет. На фото он готовит знаменитую валезанскую «тарелку с нарезкой и закусками». (swissinfo.ch)

Их рабочий день начинается в 8 часов утра на кухне. На протяжении зимнего сезона дни текут один за другим, похожие друг на друга, как близнецы, и работа тоже остаётся одной и той же. В выходные пара из Португалии пользуется возможностью навестить родственников, живущих невдалеке в кантоне Во. Впрочем, рассиживаться в гостях некогда — им нужно успеть вернуться в Ненда до конца дня, перед закрытием подъемников, чтобы успеть на последнюю кабину, уходящую наверх.

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«Это нелёгкая жизнь, но благодаря ей мы можем отложить на будущее некоторое количество денег», — говорят они. За вычетом расходов на проживание и питание они могут рассчитывать на доход около 3 000 франков в месяц (примерно 200 тыс. рублей или 80 тыс. гривен). «Ежемесячно мы должны еще платить 200 франков на медицинскую страховку на каждого, всего получается 400, в остальном же мы почти не тратим здесь денег», — отмечает Луис Сантана.

Оба с нетерпением ожидают конца апреля, когда сезон завершится и они смогут вернуться в Португалию. Там они работают в пятизвездочном отеле. «Там у нас нагрузка куда больше, а получаем мы в три раза меньше, чем здесь», — признается Лилиана Лопес. Тем не менее, по ее словам, имей они постоянную работу в Португалии, они предпочли бы не проводить зиму в Швейцарии, а оставаться у себя дома.

Гастарбайтерами являются примерно тридцать сотрудников ресторана «Tracouet», они работают вахтовым методом, приезжая сюда только на зимний сезон. Менеджер Дамьен Барберон (Damien Barberon), француз, старается сделать так, чтобы работать с одной и той же командой. Он и сам когда-то приехал сюда в горный Вале сезонным рабочим в ресторан, и влюбившись в этот регион, не захотел больше покидать его. Даже воротник его рубашки украшает изображение двух маленьких швейцарских флагов. «Местный валезанский диалект я не понимаю и не говорю на нём, но это не помешало мне проникнуться местным духом», — рассказывает он.

Голландец на лыжах

А между тем день уже начался, с первым утренним подъемником на вершину прибывают сразу десяток лыжных инструкторов, все как один в красной спортивной форме. Все они тоже работают тут, пока не кончится сезон, большинство из них — швейцарцы, но есть среди них и иностранцы. Таков, например, 49-летний Хак Валенкамп (Hak Walenkamp), голландец, который уже десятую зиму подряд приезжает на работу сюда, в Ненда.

Хак Валенкамп: «У меня самый красивый офис в мире». В виду он имеет изумительные горные виды.

(Keystone / Laurent Gillieron)

Удивительно, но факт: в прошлой жизни он — бывший владелец агентства по недвижимости, причем из равнинных краев, а теперь учит других кататься на лыжах. Развод и финансовый кризис 2007 года сильно подкосили его бизнес. Тогда-то Хак Валенкамп и поменял профессию, начав работать в Голландии на пляже. «Дело было за малым — найти еще сезонное место себе на зиму. А поскольку я всегда неплохо стоял на лыжах и даже был в состоянии заложить пару виражей, то я решил найти себе работу на горнолыжном курорте», — рассказывает он.

С годами голландец снискал здесь всеобщую известность и любовь. «Меня прозвали „легендой Ненда“, потому что, возвращаясь домой к пяти утра после бурного вечера, к девяти я был уже рассекал по лыжным склонам, причем всегда в хорошей форме и с улыбкой», — говорит Хак, чью футболку украшает надпись: «Я — живая легенда». А насколько справедливо клише о том, что сезонных рабочих хлебом не корми, дай только поразвлекаться с гостями?

Зимние сезоны в Ненда для Хака Валенкампа — это не столько «неплохая прибавка к пенсии», но еще и огромное удовольствие. Он говорит, что «у меня самый красивый офис в мире», имея в виду изумительные горные виды. Однако основной доход приносит ему все-таки лето: лыжные инструкторы получают ведь оплату не аккордную, а почасовую, они должны учитывать порой резкие взлеты и спады в плане числа клиентов, что в значительной степени может отразиться на чистом доходе. «В январе у нас обычно бывает трехнедельная финансовая яма. Поэтому нужно всегда очень тщательно планировать свой бюджет», — говорит Хак.

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Работать в Ненда в целом сезонным работникам достаточно удобно, они могут найти жилье по доступным ценам, да еще и недалеко от центра курортной жизни. При этом многие, чтобы снизить накладные расходы, готовы даже делить жилье с коллегами. Так поступает, например, Людовик Делерю (Ludovic Delerue). Он работает в спортивном магазине, а также является инструктором по сноубордингу. Вместе с командой коллег каждый год он снимает одни и те же три шале. «Это позволяет заранее договориться о хорошей цене и поудобнее обустроить наш быт», — рассказал нам этот француз из города Лилль, проводящий на этом швейцарском курорте уже шестую зиму.

За это время у него и его коллег наладились доверительные отношения с домовладельцами, и это сильно облегчает жизнь, потому что агентства недвижимости обычно требуют солидных финансовых гарантий в форме выплаченного вперед депозита. «В первый год у меня были, поэтому, большие сложности с поиском квартиры», — говорит он. А чем Людовик Делерю занимается летом? На протяжении последних нескольких лет он сочетал работу летом на берегу океана с зимней работой на курорте Ненда, но потом ему удалось найти в Швейцарии и летнее занятие, но уже в качестве садовника. «Ни за что на свете не променял бы я сезонную жизнь на нормальную работу с девяти до шести в офисе». А когда высокий туристический сезон завершается, он сам отправляется путешествовать. «Это и есть свобода», — утверждает француз.

«Апре-ски», или Развлечение, опасное для кошелька

Однако чтобы заработать на жизнь на курорте, следует не терять бдительности: искушение самому потратиться на развлечения и ночную жизнь слишком велико. «После моего первого лыжного сезона я вернулся домой с долгом в 6 тысяч франков! Я дал не так много уроков сноуборда, зато проводил все вечера в барах и на дискотеках», — вспоминает Людовик Делерю. Те сезонные работники, которым нравится живая курортная атмосфера, обязаны довольно оперативно освоить непростое искусство развлекаться так, чтобы при этом не спустить все заработанные с большим трудом деньги.

Центром ночной жизни в Ненда являет бар Igloo Gloo. Именно здесь концентрируются гости курорта после наступления темноты, когда прекращают работать лыжные подъемники. Из колонок несется веселая музыка, гости в лыжной экипировке подтягиваются к стойке. За ней стоит сезонная работница с самой, наверное, необычной биографией. Подавая напитки, она очаровательно улыбается: 35-летняя Рева Сегонне (Reva Segonne) родом с Таити!

Рева Сегонне, таитянка и бывшая участница конкурса красоты «Мисс Франция — 2006», работает в баре «апре-ски» на горнолыжном курорте Ненда, кантон Вале. (swissinfo.ch)

Она бывшая модель, в 2006 году участвовала даже в конкурсе красоты «Мисс Франция», на котором представляла свой регион Пуату-Шаранта (Poitou-Charentes). Затем она пробовала продолжить профессиональную карьеру в мире финансов и снималась в кино. Курортная атмосфера ей нравится: «Здесь настоящая сплоченная команда сезонных работников и местных жителей, именно это и привлекает меня больше всего». Она также хочет поискать работу в Ненда и на летний сезон.

Опора и надежда индустрии гостеприимства

В расположенной ниже гостинице «Эдельвейс» лыжники тоже могут рассчитывать на самый теплый прием. Здесь им предлагают, например, самые разные сорта бельгийского пива, которые были специально и тщательно отобраны для них управляющим отелем и рестораном Филиппом Дювилье (Filip Duvillier). Нетрудно догадаться, что сам он родом — тоже из Бельгии. А когда-то он, как и многие другие, приехал сюда в качестве инструктора по сноуборду на один сезон. «Это было уже почти десять лет назад. В этой деревне я оказался почти случайно на какой-то попутке, потому мне нужно было добраться до железнодорожной станции. Женщина, которая тогда подвозила меня, сказала как бы в шутку, мол, будь осторожен, это как „Город Зеро“: тот, кто однажды приезжает сюда, остаётся тут навсегда!»

«Я стараюсь не нанимать слишком молодых сотрудников, чтобы не оказалось так, что они в основном катаются на лыжах и тратят время на гулянки». Филип Дювилье Конец цитаты

Шутливое пророчество сбылось: инструктор по сноуборду не смог устоять перед обаянием горного Вале и вместе со своей подругой Сарой Гарсия (Sarah Garcia) начал работать в области отельного бизнеса. «Все наши сотрудники — сезонные рабочие, чаще всего это французы и бельгийцы. От швейцарцев мы еще ни разу не получали просьб о приёме на работу, так что у нас их нет. А еще я избегаю брать на работу слишком молодых людей, чтобы не оказалось так, что они в основном катаются на лыжах и тратят время на гулянки». Сегодня он может опереться на отлично работающую сплоченную команду, но так было не всегда, в прошлом ему даже приходилось увольнять некоторых сотрудников, несмотря даже на разгар сезона.

Филип Дювилье старается налаживать тесные рабочие контакты с самыми хорошими и надёжными работниками, он бы хотел работать с ними постоянно, из года в год, но это не всегда возможно. Каждый новый сезон становится для его отеля, поэтому, настоящим испытанием на прочность. «Труднее всего быстро настроить персонал на работу „по полной программе“, потому обычно в начале сезона клиентов и гостей у нас не так-то и много. В один день у нас может быть в ресторане не больше 25 посетителей, а назавтра у нас вдруг сразу вал гостей, число которых переваливает за полторы сотни! И к этому нужно быть готовым», — говорит Филип Дювилье.

Для своих работников он арендует две квартиры, там они могут располагаться, как в общежитии, тратя при этом около 350 франков в месяц на человека. В отелях и ресторанах, на горных склонах и в магазинах, именно эти «мастера на все руки», приезжающие издалека и говорящие сразу на нескольких языках, позволяют городку Ненда принять и обработать мощный туристический поток: в период высокого зимнего сезона население города резко возрастает с обычных 6 600 человек до 30 тыс. человек с лишним. «Без сезонных работников-иностранцев горнолыжный курорт просто не смог бы функционировать», — подводит итог Баптист Константэн (Baptiste Constantin), директор туристического ведомства Nendaz Tourisme.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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