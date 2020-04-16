



С 16 марта работники секс-индустрии не могут больше продолжать свою деятельность, а значит, и лишились дохода.

(Anne-Camille Vaucher)

С 16 марта Швейцария запретила древнейшую в мире профессия в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Проститутки остались без дохода, некоторые – и полностью без средств к существованию. Эта драматическая ситуация подталкивает их не только к бедности, но и к нарушению закона.

Телефон Александры *, секс-работницы во франкоговорящей Швейцарии, продолжает названивать. На другом конце провода – клиенты, которые заинтересованы встретиться с ней. Когда Александра напоминает им, что 16 марта правительство запретило проституцию для борьбы с распространением Covid-19, некоторые пытаются убедить ее нарушить закон. Женщина возмущена этим: «Люди забываются. Я перестала работать еще до того, как власти это официально запретили. Я не могу позволить себе подхватить коронавирус и заразить мою семью! У меня, между прочим, отец-диабетик, и он относится к группе риска, люди из которой могут умереть от осложнений, если заболеют».

«Не приюти меня подруга, я оказался бы на улице».

Карлос Конец цитаты

Коронавирусный кризис поставил эту секс-работницу в трудную ситуацию, но она считает, что по сравнению с сестрами по несчастью ей очень повезло. Пусть она и лишилась дохода, но у нее осталась крыша над головой: «Я живу со своим парнем, и сейчас у нас все хорошо». Большинство проституток в Швейцарии живут и работают в салонах и секс-клубах, которым управляет менеджер. «Некоторые из моих коллег остались без крова после закрытия заведения. Кому-то из них удалось вернуться в страны, откуда они приехали: в Венгрию, Молдову или Румынию. У других нашелся друг или клиент, с которым они могут временно пожить», – говорит Александра.

В Швейцарии проституция считается формой законной индивидуальной предпринимательской деятельности, и доходы от нее облагаются налогом. В случае пандемии люди, которые занимаются ею и имеют разрешением на проживание в стране, получают, как и другие ИП, право на возмещение убытков по страхованию от потери заработка. Александра отвечает этим требованиям и говорит: «Я думаю, что сделаю запрос», – правда, по всему видно, что она не слишком хорошо представляет себе эту процедуру.



Карлос *, секс-работник из Латинской Америки, три года занимался проституцией в Швейцарии. Однако он не продлил свой вид на жительство и, следовательно, не может получить компенсацию. «Не приюти меня подруга, я оказался бы на улице», – рассказал этот парень, который говорит только по-испански. Когда ситуация нормализуется, Карлос, однако, должен будет заплатить арендную плату своей квартирной хозяйке.



Из бедности в подполье

Хотя и Карлос, и Александра нашли сейчас какие-то способы прожить без продажи своего тела, другим секс-работникам приходится продолжать нелегальную практику. Например, у Карлоса есть коллеги, которые продолжают оказывать услуги постоянным клиентам. Александра тоже знает женщин, которые занимаются проституцией у себя квартире. «Я вижу, что их реклама по-прежнему выставлена в интернете», – говорит она.

Тем не менее, некоторые интернет-платформы действительно последовали указаниям правительства настолько буквально, что на время эпидемии приостановили рекламу. Например, швейцарский сайт KXY напрямую предлагает своим пользователям перейти на «розовый телефон», то есть бесконтактный секс.



Один из самых больших страхов ассоциации из кантона Во, которая занимается помощью секс-работникам Fleur de pavéВнешняя ссылка («Придорожные цветы»), в том, что эти женщины – а также и мужчины – уйдут в подполье. «Чем более скрыта проституция, тем она опаснее. Помимо риска заразиться коронавирусом секс-работники подвергаются риску насилия или могут сами пренебречь защитой своего здоровья», – заявила директор ассоциации Сандрин Девиллер (Sandrine Devillers).



>> Телерадиокомпания Radio Télévision Suisse также смогла связаться с несколькими женщинами, которые продолжают заниматься проституцией (на французском языке).



Репортаж телекомпании RTS о нелегальной проституции в период карантина (на французском языке)

Бесплатный суп и общественное осуждение

Чтобы избежать худшего, сотрудники Fleur de pavé продолжают свое добровольное патрулирование по улицам Лозанны (крупнейший город и столица кантона Во), чтобы поддерживать связь с секс-работниками, напоминать им об инструкции по безопасности и выяснять, не нужна ли им помощь. Впрочем, связаться с этими людьми стало сложно – в основном, они изолируются у себя дома. Однако в офисах ассоциации телефон звонит все чаще и чаще. «Мне нечего есть», – звучат в нем отчаянные голоса. «Мы помогаем им связаться с организациями, которые предлагают продовольственную помощь или экстренное размещение. Мы также можем помочь им в осуществлении административных запросов», – объясняет Сандрин Девиллер.

Нередко проститутки – это иностранки с 90-дневной шенгенской визой, которые приехали в Швейцарию только на короткое время. Порой языковой барьер мешает им воспользоваться помощью, на которую они имеют право, но проблемы их не только в этом. «Наше общество стигматизирует секс-работниц. Те, в свою очередь, не считают себя вправе просить о поддержке и не решаются, например, выйти на улицу и поесть бесплатного супа, который раздают благотворительные организации», – отмечает заместитель директора Fleur de pavé.

Сандрин Девиллер говорит, что большинство людей, которые занимаются проституцией в Швейцарии, не имеют права на госкомпенсацию от прекращения занятия малым бизнесом. Тем же, кому эти средства все-таки полагаются, придется еще дождаться, пока деньги будут в их руках. Fleur de pavé, как и другие подобные ассоциации в Швейцарии, запустила кампанию по сбору средствВнешняя ссылка на то, чтобы удовлетворить самые насущные потребности своих подопечных.

Женщины на улице

Секс-работники и не близко видят света в конце туннеля. «Проституция, вероятно, продолжит оставаться одним из видов деятельности, который будет находиться под запретом дольше всего», – говорит Сандрин Девиллер, имея в виду выход из карантина. И чем больше времени пройдет до снятия с нее запрета, тем больше частыми будут человеческие драмы, особенно в том, что касается жилья.

Ведь многие проститутки зависят от доброй воли владельцев салонов, которые берут оплату за пользование своей инфраструктурой. Когда салоны пришлось закрыть, некоторые хозяева сочувствовали секс-работницам и разрешали тем оставаться жить бесплатно. Другие же оказались неумолимы.

«Наше общество стигматизирует секс-работников. Поэтому они не считают себя вправе просить о помощи».

Сандрин Девиллер Конец цитаты

Лоик, менеджер салона в городе Бюль, с которым поговорил сайт Heidi.newsВнешняя ссылка, поддерживает двух таких женщин, оказавшихся в изоляции в Швейцарии: «Они румынки, но официально проживают одна в Германии и другая – Италии. Закрытие границ не позволяет им вернуться. Один из них только что приехала в наш салон, она совсем без средств. Я кормлю их, обе могут оставаться здесь так долго, как это потребуется».

В начале кризиса Fleur de pavé направила всем менеджерам салонов письма с просьбой войти в положение и предоставить проституткам временный бесплатный кров. «Как долго они еще будут соглашаться на это, неизвестно», – скептически говорит Сандрин Девиллер, которая со дня на день опасается увидеть толпу бездомных женщин, стучащихся в дверь ассоциации.

«Увы! Люди, которые находятся у основания социальной пирамиды, – это те, кто больше всех страдает во время кризиса», – заключает заместитель директора Fleur de pavé.

Полиция помогает деньгами и штрафует

Александр Отт (Alexander Ott), один из руководителей полиции Берна, пояснил редакции Swissinfo.ch, что в полиции разослали письма всем содержателям секс-клубов с тем, чтобы те оставили своих работниц – и работников – жить на территории салонов. В большинстве это решение и было реализовано. Что же насчет иностранных секс-работниц?

«У нас были женщины из Испании и Италии, которые хотели вернуться домой. Мы помогли им с деньгами на дорогу в случаях, когда это требовалось, – пояснил Александр Отт. – Другим иностранкам мы даем специальный документ, временное разрешение на то, чтобы впоследствии на дни карантина им продлили разрешение на пребывание. Потому что им не остается ничего иного, как оставаться в Швейцарии без дохода».

Что случится, если проститутки нарушат карантинный запрет? А такие действительно есть, признает Александр Отт. Их ожидает штраф за нарушения закона об эпидемии. Клиента этот регламент тоже касается.



Проституция 2.0 как решение? Fleur de pavé поощряет секс-работников перемещать свою деятельность в виртуальную реальность. Ассоциация уже сделала шаг в этом направлении в 2018 году, запустив сайт Call me to play («Позвони мне, поиграем») с женевской организацией Aspasie, бесплатный сайт с объявлениями о секс-услугах, субсидируемый Конфедерацией. Теперь эта платформа теперь предлагает услуги исключительно через веб-камеру или «розовые телефоны». Специальная страница содержит пояснения для клиентов и работников секс-бизнеса о необходимости приобретать или предоставлять сексуальные услуги удаленно. «Мы подготовили подробные инструкции, чтобы напомнить о правилах, которые необходимо соблюдать, и объяснить проституткам, как настроить безопасные способы оплаты», – добавляет помощник директора Fleur de Pavé Сандрин Девиллер. Конец инфобокса

* Имены известны редакции



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!