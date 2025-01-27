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А вы уже записались в ряды «флекситарианцев»?

Доля домохозяйств, без ограничений потребляющих продукты животного происхождения, снизилась в Швейцарии с 71% до 64%.
Доля домохозяйств, без ограничений потребляющих продукты животного происхождения, снизилась в Швейцарии с 71% до 64%. Keystone-SDA

Доля домохозяйств, без ограничений потребляющих продукты животного происхождения, снизилась в Швейцарии с 71% (2022 год) до 64% (2024 год). Таковы данные, предоставленные Университетом Санкт-Галлена.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Одновременно в стране выросла доля так называемых «флекситарианцев», то есть людей, сознательно сокращающих объемы потребление мяса и рыбы, но не отказывающихся от них полностью. Для того чтобы считаться флекситарианцем, в неделю надо есть не более 300 граммов мяса и 200 граммов рыбы и морепродуктов.

В 2022 году около 18% всех опрошенных домохозяйств заявили, что придерживаются флекситарианской диеты. В 2024 году этот показатель составил около 27%, то есть произошло увеличение на 45 процентов. А вот популярность веганской и вегетарианской диет практически осталась на прежнем уровне.

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Вегетарианцев стало лишь немного больше, их доля подросла с 7,8 до 8,1%, доля же веганских домохозяйств даже немного снизилась с 0,5 до 0,3%. Потребление молочных продуктов остается неизменным и находится на прежнем уровне, даже несмотря на то, что растительные альтернативы молоку и йогуртам становятся все более доступными.

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Все эти данные взяты из составленного указанным вузом отчета Ernährungsatlas SchweizВнешняя ссылка («Швейцарский атлас питания»). В общей сложности для составления его актуальной версии в 2024 году было опрошено 308 швейцарских домохозяйства с периода с мая по июнь, причем май 2024 года был очень дождливым в Швейцарии, что резко сократило потребление мясопродуктов в формате барбекю, а это, как признают эксперты, могло исказить общую картину и, как следствие, повлиять на результаты опроса.

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