А вы уже записались в ряды «флекситарианцев»?

Доля домохозяйств, без ограничений потребляющих продукты животного происхождения, снизилась в Швейцарии с 71% до 64%. Keystone-SDA

Доля домохозяйств, без ограничений потребляющих продукты животного происхождения, снизилась в Швейцарии с 71% (2022 год) до 64% (2024 год). Таковы данные, предоставленные Университетом Санкт-Галлена.

2 минут

Одновременно в стране выросла доля так называемых «флекситарианцев», то есть людей, сознательно сокращающих объемы потребление мяса и рыбы, но не отказывающихся от них полностью. Для того чтобы считаться флекситарианцем, в неделю надо есть не более 300 граммов мяса и 200 граммов рыбы и морепродуктов.

В 2022 году около 18% всех опрошенных домохозяйств заявили, что придерживаются флекситарианской диеты. В 2024 году этот показатель составил около 27%, то есть произошло увеличение на 45 процентов. А вот популярность веганской и вегетарианской диет практически осталась на прежнем уровне.

Показать больше

Показать больше Швейцария будет есть меньше мяса? Этот контент был опубликован на Швейцария намерена стать «климатически нейтральной страной», но на пути к этой цели стоит пристрастие жителей этой страны к мясу. Что делать? Читать далее Швейцария будет есть меньше мяса?

Вегетарианцев стало лишь немного больше, их доля подросла с 7,8 до 8,1%, доля же веганских домохозяйств даже немного снизилась с 0,5 до 0,3%. Потребление молочных продуктов остается неизменным и находится на прежнем уровне, даже несмотря на то, что растительные альтернативы молоку и йогуртам становятся все более доступными.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Все эти данные взяты из составленного указанным вузом отчета Ernährungsatlas SchweizВнешняя ссылка («Швейцарский атлас питания»). В общей сложности для составления его актуальной версии в 2024 году было опрошено 308 швейцарских домохозяйства с периода с мая по июнь, причем май 2024 года был очень дождливым в Швейцарии, что резко сократило потребление мясопродуктов в формате барбекю, а это, как признают эксперты, могло исказить общую картину и, как следствие, повлиять на результаты опроса.

Показать больше

Показать больше Почему потребители до сих пор травятся продуктами питания? Этот контент был опубликован на И это несмотря на то, что современная индустрия производства продуктов питания давно стала вроде бы высокотехнологичной инновационной отраслью. Читать далее Почему потребители до сих пор травятся продуктами питания?

Показать больше

Показать больше Как технологии меняют пищу, которую мы едим? Этот контент был опубликован на Изменение климата, войны, эпидемии: эти насущные проблемы заставляют нас менять то, что и как мы едим. Читать далее Как технологии меняют пищу, которую мы едим?