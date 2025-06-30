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Большинство в Швейцарии отвергает уплотнительную застройку

И это несмотря на то, что те же самые опрошенные признают, что в стране существует опасный дефицит жилой площади.
И это несмотря на то, что те же самые опрошенные признают, что в стране существует опасный дефицит жилой площади. Keystone-SDA

Большинство населения Швейцарии признаёт наличие дефицита жилья, однако лишь немногие готовы согласиться на уплотнительную застройку, в частности, на возведение более высоких зданий или на сокращение площади зелёных зон. Об этом свидетельствует репрезентативный опрос, опубликованный сервисом сравнения цен и качества товаров и услуг Comparis.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Согласно результатам опроса, нехватку жилья в своём регионе ощущают 61% опрошенных. Особенно остро этот дефицит воспринимается в городах — 68,6% респондентов подтверждают наличие этой проблемы. В сельской местности ситуация воспринимается менее напряжённо (55,4%). Региональный разрыв также очевиден: в западной (франкоязычной) части Швейцарии нехватку жилья ощущают 65% опрошенных, в то время как в италоязычном Тичино этот показатель составляет лишь 35%.

При этом желание расширить жилищное предложение сталкивается с культурными и эмоциональными барьерами. Так, 50,7% опрошенных выступают против строительства более высоких зданий, а 70,7% не готовы к сокращению зелёных зон в интересах уплотнения застройки. Особенно критично к таким мерам относятся женщины: 57,4% выступают против высотного строительства, 75,6% — против сокращения зелёных зон. Мужчины, напротив, в большинстве своём демонстрируют готовность к высотной застройке (53,2% — за).

Прямая демократия против девелоперов

Кроме того, молодёжь и люди с высоким уровнем образования в целом более готовы воспринять идею уплотнения жилой среды. В городах, например, строительство более высоких зданий поддерживают 56,6% респондентов. Но Швейцария — это ещё и страна прямой демократии и часто на пути девелоперских проектов возникают преграды в лице несогласных граждан. Их возражения (так называемые Einsprachen) показали чёткую корреляцию с уровнем доходов.

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Лица с брутто-доходом свыше 8 000 франков в месяц гораздо чаще высказываются в пользу ограничение возможностей оспаривания строительных проектов. Эксперт сервиса Comparis Гарри Бюссер (Harry Büsser) говорит, оценивая итоги опроса, о конфликте между потребностью в доступном жилье и стремлением сохранить высокое качество жизни. По его словам, в Швейцарии весьма широкое распространение получила установка в стиле Not in my backyard («Только не у меня под окнами»).

Этим понятием описывается ситуация, когда люди в принципе одобряют жилое строительство, но отвергают конкретные проекты в своём непосредственном социальном окружении. Каким может быть выход их этого замкнутого круга? Как считает Гарри Бюссер, необходимо усиливать разъяснительную работу с женщинами как с ключевой целевой группой, а также следовало бы провести пересмотр механизмов подачи гражданами возражений против строительных проектов. Указанный опрос был проведён в апреле 2025 года с участием 1 011 взрослых респондентов из всех регионов Швейцарии и поэтому считается репрезентативным.

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