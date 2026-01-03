Большинство раненых в Кран-Монтане – граждане Швейцарии. Эти данные на пресс-конференции, посвящённой ходу расследования трагедии в Кран-Монтане, озвучил шеф кантональной полиции Вале Фредерик Гизлер.

Из 119 человек, получивших травмы в результате пожара в баре на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале / Valais), на сегодняшний день удалось установить личности 113 пострадавших. Об этом сообщил в пятницу, 2 января 2026 года, на пресс-конференции шеф кантональной полиции Вале Фредерик Гизлер (Frédéric Gisler).

Согласно уточнённым данным, 71 пострадавший является гражданином Швейцарии, 14 — Франции, 11 — Италии и четверо — Сербии. Кроме того, среди пострадавших числятся по одному гражданину Боснии и Герцеговины, Польши, Бельгии, Люксембурга и Португалии. Фредерик Гизлер подчеркнул, что речь идёт о текущем состоянии расследования, и что приведённые цифры могут быть скорректированы по мере обновления информации.

Идентификация продолжается, в том числе и среди погибших, которых, по-прежнему, насчитывается около 40 человек. «Этот процесс требует времени, поскольку мы обязаны строго соблюдать международные стандарты и протоколы идентификации», — заявил глава полиции кантона Вале. Он также сообщил, что для родственников жертв и пострадавших организована круглосуточная поддержка и консультации.

Накануне власти кантона уже подтверждали число жертв — порядка сорока человек. По данным на пятницу, общее число пострадавших достигло 119. Масштаб трагедии остаётся беспрецедентным для региона: пожар, вспыхнувший в ночь на 1 января 2026 года в баре Le Constellation, унес десятки жизней, нанеся тяжелейшие травмы большому количеству посетителей, среди которых было много молодых людей.

