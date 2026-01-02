71 Verletzte bei Crans-Montana stammen aus der Schweiz

Keystone-SDA

Von den beim Brand in Crans-Montana verletzten 119 Personen sind 113 identifiziert. 71 von ihnen stammen aus der Schweiz, 14 aus Frankreich, 11 aus Italien, 4 aus Serbien. Aus Bosnien, Polen, Belgien, Luxemburg, Polen und Portugal stammt je eine verletzte Person.

(Keystone-SDA) Das gab der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, am Freitag an einer Medienkonferenz zum Stand der Ermittlungen in Crans-Montana VS bekannt. Er sagte, das sei der jetzige Kenntnisstand – diese Zahlen seien noch zu bestätigen.

Gisler sagte auch, es habe 40 Todesopfer gegeben. Am Donnerstag sprachen die Walliser Behörden von rund 40 Todesopfern.

Der Kommandant der Walliser Kantonspolizei gab weiter bekannt, dass die Identifikation dieser Todesopfer so rasch wie möglich weitergehe, doch seien internationale Standards einzuhalten. Deshalb werde es Zeit brauchen.

Er habe im Weiteren angeordnet, dass allen Familien, welche nach verletzten oder toten Angehörigen suchten, Tag und Nacht eine Begleitung zur Seite gestellt werde.