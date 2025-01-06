«Вершину Европы» гору Юнгфрауйох посетили более миллиона гостей

Как и в предыдущем году, в 2024 году транспортная компания Jungfraubahn-Gruppe перевезла на «Вершину Европы», расположенную в Швейцарии, более одного миллиона человек, что гораздо больше, чем показатели до пандемии коронавируса. В целом новый зимний сезон также начался для компании вполне удачно.
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В 2023 году на горной вершине Юнгфрауйох побывали в общей сложности 1,06 млн гостей, что на 5,1% больше, чем в предыдущем 2022 году. Показатели 2019 года — последнего перед пандемией коронавируса — также были превышены на 0,2 процента. По словам представителей компании Jungfraubahn-Gruppe начало зимнего сезона 2024/25 стало «лучшим в истории».
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Нынешний сезон начался 30 ноября 2024 года, а с 14 декабря регионы и курорты, специализирующиеся на зимних видах спорта, работают непрерывно. К концу 2024 г. в горнолыжном регионе Юнгфрау было зарегистрировано 218 500 гостевых посещений, что на 5,1% превышает показатель предыдущего 2023 года. Окончательные данные о выручке и прибыли за 2024 финансовый год транспортная компания Jungfraubahn-Gruppe опубликует 3 апреля 2025 года.
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