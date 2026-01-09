В Швейцарии почтили минутой молчания жертв пожара в Кран-Монтане
По всей Швейцарии была проведена минута молчания в память о жертвах трагического пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в Кран-Монтане.
В 14:00 по всей Швейцарии была организована минута молчания в память о жертвах трагического пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в Кран-Монтане. В результате катастрофы погибли 40 человек, ещё 116 получили ранения. Акция прошла в рамках национального дня траура.
Минуту молчания сопровождал колокольный звон, звучавший по всей стране. Таким образом общество выразило свое сочувствие погибшим, пострадавшим и их близким, а также признательность спасателям и всем, кто участвовал в ликвидации последствий этой трагедии. В Берне общественный транспорт остановился ровно в 14:00 на 20 секунд, включив аварийную сигнализацию.
Памятные мероприятия провели и Швейцарские федеральные железные дороги: на вокзалах были приспущены флаги, а по громкой связи прозвучал призыв присоединиться к минуте молчания.
Компания Skyguide, отвечающая за управление воздушным движением в Швейцарии, приостановила взлёты из аэропортов Женевы, Цюриха и Пайерна в это же время — об этом сообщила агентству Keystone-SDA представительница компании. В Берне и других регионах страны на зданиях федеральной и кантональной администраций были приспущены флаги.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
