Un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana Keystone-SDA

Alle 14:00 la Svizzera si è fermata per un minuto di silenzio dedicato alle vittime del drammatico incendio di Crans-Montana (VS). Il momento di raccoglimento si è svolto nel quadro della giornata di lutto nazionale.

(Keystone-ATS) Il minuto di silenzio è stato accompagnato dalle campane che hanno risuonato in tutto il Paese. Il Consiglio federale ha voluto in questo modo rivolgere un pensiero alle vittime, ai feriti, ai loro cari ma anche ai soccorritori.

Pure a livello locale si sono svolte manifestazioni di solidarietà. A Berna i trasporti pubblici alle 14:00 si sono fermati per 20 secondi, attivando i lampeggiatori d’emergenza in segno di commemorazione. In diverse scuole in Svizzera verrà poi trattato l’argomento della tragedia.

Anche le FFS hanno partecipato alla commemorazione, con bandiere a mezz’asta nelle stazioni e annunci che hanno invitato al minuto di silenzio, sempre alle 14:00.

Skyguide, responsabile del controllo dello spazio aereo svizzero, alla stessa ora non ha permesso alcun decollo dagli aeroporti di Ginevra, Zurigo e Payerne (VD), ha reso noto una portavoce a Keystone-ATS.

A Berna gli edifici dell’Amministrazione federale hanno le bandiere a mezz’asta, così come avviene in molte altre parti della Svizzera.