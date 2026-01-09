Швейцария отметит национальный день траура

Ги Пармелен обратился к нации с открытым письмом, в пятницу Швейцария почтит память жертв пожара в Кран-Монтане. Keystone-SDA

В связи с национальным днём траура федеральный президент Ги Пармелен (Guy Parmelin) обратился к населению страны с открытым письмом, пообещав извлечь выводы из трагического пожара в Кран-Монтане. В этот день, подчеркнул он, «Швейцария скорбит и едина в сердце своём».

«Мы обязаны отдать должное пострадавшим, их семьям и близким: уважением, памятью и обязательством сделать всё возможное, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась», — написал Ги Пармелен в письме, которое в пятницу, 9 января 2026 года, было впервые опубликовано в журнале Schweizer Illustrierte.

По его словам, органы юстиции в настоящее время расследуют, в какой мере были нарушены требования безопасности, и сделают соответствующие выводы. «Это наша обязанность перед лицом жертв и их близких», — отметил он, выразив им свои искренние соболезнования. Федеральный президент также «склонил голову перед всеми теми, кому посчастливилось выжить в этом пожаре, но кто теперь стоит лишь в начале долгого пути к выздоровлению».

В пятницу Швейцария отметит национальный день траура в память о пожаре в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 40 молодых людей, а 116 человек получили тяжёлые ранения. В 14:00 по всей стране зазвонят церковные колокола, после чего будет объявлена минута молчания. В городах, коммунах и школах пройдут дополнительные памятные мероприятия.

Официальная траурная церемония начнётся в 13:45 в выставочном центре CERM в городе Мартиньи и пройдёт в закрытом для широкой публики формате. В ней примут участие родственники погибших и приглашённые гости. Для жителей Кран-Монтаны будет организована публичная прямая трансляция, чтобы и на месте трагедии люди могли вместе проститься с жертвами.

В церемонии примут участие три министра Федерального совета: федеральный президент Ги Пармелен (Guy Parmelin), министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) и министр юстиции и полиции Беат Янс (Beat Jans). Также будет присутствовать федеральный канцлер Виктор Росси (Viktor Rossi). В полном составе на траурной церемонии будет представлен Государственный совет (правительство) кантона Вале. Федеральные власти официально объявили пятницу национальным днём траура.

На церемонию приглашены по сообщению радио SRFВнешняя ссылка представители 37 государств и Европейского союза; к настоящему моменту своё участие подтвердили около 30 стран. Среди ожидаемых гостей — президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron), президент Италии Серджо Маттарелла (Sergio Mattarella), великий герцог Люксембурга Анри (Henri), премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Bart De Wever), министр иностранных дел Сербии Марко Джурич (Marko Đurić), а также председательница Европейского парламента Роберта Метсола (Roberta Metsola). В Мартиньи также ожидают представителей других стран, граждане которых погибли или пострадали в результате пожара, а также государств, предложивших Швейцарии свою помощь.

В связи с присутствием высокопоставленных гостей в Мартиньи введены усиленные меры безопасности. К обеспечению порядка привлечены сотни сотрудников муниципальной, кантональной и федеральной полиции. В городе перекрыты многие дороги. С 11:00 до 17:00 будет приостановлено движение поездов между станциями Мартиньи и Мартиньи-Бур — на этом участке будут курсировать автобусы. Траурные мероприятия проходят также на кантональном и местном уровнях.

В Берне, например, трамваи и автобусы компании Bernmobil в пятницу в 14:00 остановятся на 20 секунд и включат аварийную сигнализацию в знак памяти и траура. В регионе Бернская Юра, в общине Вальбирс (Valbirse), запланирован траурный марш. В школах трагедия также станет предметом размышлений и обсуждений — с тем, чтобы дать учащимся возможность проявить эмпатию и осмыслить произошедшее. Так, в школьном здании Малле (Malleray) будут зажжены 40 свечей в память о погибших и возложены 116 роз в знак солидарности с пострадавшими.

