Новости

Ги Пармелен избран Президентом Швейцарии с рекордным результатом

Ги Пармелен избран президентом Швейцарской Конфедерации с рекордным результатом
Ги Пармелен (Guy Parmelin) станет в 2026 году Федеральным президентом Швейцарии — во второй раз в своей политической карьере. Keystone-SDA

Ги Пармелен (Guy Parmelin) станет в 2026 году Федеральным президентом Швейцарии — во второй раз в своей политической карьере. Министр экономики в среду превзошёл свой результат 2021 года и получил самое большое количество голосов депутатов в этом веке.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Всего было в ходе голосования было подано 228 бюллетеней, из которых 203 голоса достались профессиональному виноделу из кантона Во. Семь членов парламента проголосовали за другого кандидата. Перед своим первым президентским годом в 2021 году этот 66-летний политик, представляющий правую Швейцарскую народную партию (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) получил 188 голосов.

Швейцарская политика

Ги Пармелен: правила винодела из кантона Во

Этот контент был опубликован на Кто вы, Ги Пармелен? В нашем материале вы первыми прочтете о новом федеральном министре Швейцарии.

Читать далее Ги Пармелен: правила винодела из кантона Во

Год назад, на выборах вице-президента, за него проголосовали 196 членов Объединённого Федерального собрания (большая и малая палаты, Национальный совет и Совет кантонов). Должность Федерального президента считается в Швейцарии чисто формальной, но депутаты нередко используют это голосование, чтобы выразить членам правительства своё неодобрение или, наоборот, поддержку. В среднем в 21 веке федеральные президенты получали от парламента 172 голоса.

Лучшие результаты за последние 25 лет показали Ули Маурер (Ueli Maurer) — 201 голос в 2019 году, Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin) — 197 голосов в 2008-м и Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) — 196 голосов в 2016-м. Худший результат последних десятилетий принадлежит Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey), получившей 106 голосов в 2011 году. Сильно ниже среднего был и итог голосования в 2023 году: тогда Ален Берсе (Alain Berset) получил лишь 140 голосов.

Новости

