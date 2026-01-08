Задержание Мадуро, техническое доминирование США и новые стандарты вакцинации

Задержание Мадуро, техническое доминирование США и обновлённые рекомендации по вакцинации. SWI

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

10 минут

На этих выходных силовики США задержали в Каракасе венесуэльского лидера Мадуро и доставили его в Нью-Йорк. Американская прокуратура предъявила ему обвинения по нескольким пунктам, включая наркотерроризм. В целом швейцарские газеты отнеслись к результату этой операции скорее положительно, устранение Мадуро они рассматривают как позитивный шаг для Венесуэлы, однако куда меньшую уверенность у них вызвали использованные при этом методы.

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес на вертолётной площадке Wall Street Heliport 5 января 2026 года во время этапирования в федеральный суд Нью-Йорка. Keystone

Насколько значимым является свержение венесуэльского диктатора Николаса Мадуро? С точки зрения газеты Le Temps ответ однозначен: речь идёт о «потенциально драматическом поворотном моменте. На кону стоит не только судьба этой южноамериканской страны, но и вся глобальная геополитика.

Дональд Трамп ввергает США и весь мир в неоколониальную эпоху, когда Россия и Китай больше не будут испытывать сомнений, защищая собственные сферы влияния, даже если для этого им придётся прибегать к силе. Более того, Венесуэлой Трамп, возможно, лишь начинает, кто может поручиться, что завтра он не решит „завоевать“ Гренландию, Кубу или Колумбию»?

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) отмечает, что американский рейд в Каракас подвергся резкой критике со стороны специалистов по международному праву и американских политиков. Даже некоторые республиканцы укорили Дональда Трампа тем, что он предварительно не проконсультировался с Конгрессом. «С формально-юридической точки зрения эти упрёки, вероятно, вполне обоснованны. Однако с моральной точки зрения […] следует признать, что выгоды операции, по всей видимости, значительно перевешивают её издержки», — пишет издание. Вместе с тем газета подчёркивает, что «с точки зрения возвращения Венесуэлы к демократии предстоит ещё много работы».

Газета Blick также заняла двойственную позицию. «Мир стал беднее ещё на одного диктатора. Николас Мадуро правил Венесуэлой жестоко, коррумпировано и без всяких моральных тормозов. Ради сохранения власти он даже не гнушался насилием против собственного народа. Его устранение стало освобождением для многих венесуэльцев», — пишет газета. С этой точки зрения операция в Каракасе выглядит успешным. «Однако после неё остаётся горькое послевкусие», — продолжает Blick.

«Своей атакой на венесуэльские военные и правительственные объекты Трамп показал, что и как он думает о международном праве и прицнипе территориальной целостности государств: ничего не думает». По мнению газеты Blick, удары Трампа по Венесуэле были «продиктованы соображениями не морали, а скорее интересами силы, знаменуя собой возвращение американского империализма». Швейцарская общественная телерадиокомпания SRF обратила внимание на экономические интересы США в богатой нефтью Венесуэле, однако отметила, что эта акция спровоцировала политический кризис и в самом Вашингтоне.

«Во внешнеполитическом плане существует угроза неконтролируемой эскалации. Во внутриполитическом — Трамп рискует понести серьёзные потери в качестве президента, написавшего на своих знаменах лозунг America First и стремящегося избегать военных авантюр. Если конфликт затянется, и если пострадают американские солдаты, то давление на него, вероятно, лишь усилится».

Телеканал SRF также сообщил, что демократы обвиняют Трампа в сознательном разжигании конфликта с целью отвлечь внимание обществеа от внутренних проблем, таких как удорожание жизни или так называемое «дело Эпштейна». «То, что Трамп представляет всем как шаг к большему порядку, привело в Вашингтоне прежде всего к одному — к политической турбулентности в начале важного года, на который приходятся промежуточные выборы», — резюмирует немецкоязычная телерадиокомпания.

На кампусе Apple Park в Калифорнии, сентябрь 2025 года: что-то нам новый год готовит, может, складной айфон? Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Бум в сфере искусственного интеллекта стимулирует рост американских технологических компаний и выводит их на вершину списка самых дорогих публичных корпораций мира.

По состоянию на конец прошлого уже 2025 года производитель микрочипов Nvidia с рыночной капитализацией свыше 4,5 трлн долларов (около 3,5 трлн швейцарских франков) обогнал многолетнего лидера, компанию Apple, чья капитализация составляла около 4 трлн долларов. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании EY.

Согласно этому исследованию, о котором сообщила газета Tages-Anzeiger, по состоянию на 31 декабря 2025 года одна лишь Nvidia стоила почти вдвое больше, чем все 40 компаний, входящие в фондовый индекс Германии DAX, совокупная капитализация которых составила 2,5 трлн долларов. Как пишет это издание, «разработки Nvidia стали ключевой технологией в области программного обеспечения систем на основе искусственного интеллекта, а сама компания рассматривается как ориентир для оценки состояния всего сектора ИИ».

Следующие места в рейтинге также занимают американские технологические гиганты. Головная компания поисковика Google — концерн Alphabet — находится на третьей позиции с рыночной капитализацией чуть менее 3,8 трлн долларов, опережая Microsoft и Amazon. «Как заявил председатель правления EY Хенрик Алерс, год 2025 год на мировых фондовых рынках прошёл под знаком искусственного интеллекта, хайп, связанный с новыми ИИ-приложениями и бизнес-моделями привел к резкому скачку котировок многих релевантных ценных бумаг по всему миру. Однако основными выгодоприобретателями этого подъема остаются компании, базирующиеся прежде всего в США и Азии».

Американские корпорации продолжают доминировать и на глобальных фондовых рынках. По данным EY, 60 из 100 самых дорогих компаний мира зарегистрированы в Соединённых Штатах. В первой десятке США представляют восемь компаний, исключениями являются нефтяная компания Saudi Aramco, занимающая восьмое место, и тайваньский производитель микрочипов TSMC, находящийся на десятой позиции. Швейцария представлена в первой сотне тремя компаниями: Roche, Novartis и Nestlé.

Как заявил Дональд Трамп, «рекомендации по вакцинации должны распространяться лишь на 11 наиболее тяжёлых и опасных заболеваний». Keystone / Christian Beutler

В понедельник 5 января 2026 года США сократили перечень вакцин, рекомендованных для всех детей. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что этот шаг может привести к «лишним» госпитализациям и смертельным исходам, которых можно было бы избежать.

«Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший известен своей критикой в адрес прививок. И вот теперь администрация президента Дональда Трампа рекомендует для детей значительно меньше прививок, чем раньше», — написала во вторник 6 января 2026 года цюрихская газета Tages-Anzeiger. Как объявил Дональд Трамп в понедельник на своей платформе Truth Social, прививочные рекомендации должны распространяться лишь на «11 самых серьёзных и опасных заболеваний».

При этом, по его словам, «родители по-прежнему смогут по собственному желанию прививать детей всеми вакцинами, и такие прививки будут покрываться медицинской страховкой». Газета Tages-Anzeiger также сообщила, что Дональд Трамп опубликовал инфографику «с необычной похвалой в адрес Европы»: на ней изображён европейский младенец, окружённый 11 шприцами, и рядом — печально выглядящий американский ребёнок, окружённый 72 шприцами.

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRF сообщила, что в США больше не относятся к числу общих рекомендаций прививки против ротавирусной инфекции, гепатита A, гепатита B, RSV-инфекций, а также против менингококка группы B и менингококков ACWY. По данным SRF, Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics, AAP) подвергла новые, сокращённые рекомендации резкой критике, назвав их «опасными и ненужными. Соединённые Штаты — это не Дания, и нет никаких оснований навязывать американским семьям датский календарь прививок, тем более что актуальные риски и системы здравоохранения в двух странах существенно друг от друга отличаются».

Следующий выпуск нашего швейцарского взгляда на новости из США выйдет в четверг 15 января 2026 года.

Если у вас есть комментарии или отзывы, то пишите нам на адрес english@swissinfo.ch.

