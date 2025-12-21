The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Запасы подсолнечного масла женевской компании были разбомблены в Украине

Украина: нефтяные запасы женевской компании подверглись бомбардировке
Запасы подсолнечного масла женевской компании были разбомблены в Украине. Keystone-SDA

Запасы подсолнечного масла, принадлежащие компании Allseeds SwitzerlandВнешняя ссылка со штаб-квартирой в Женеве, были разбомблены Россией в регионе Одессы. По словам директора компании Киса Вринса в результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения. Потеряны тысячи тонн масла.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

«Наши объекты в порту Пивденный, примерно в 50 километрах к востоку от Одессы, подвергались бомбардировкам на прошлой неделе, минувшей ночью и сегодня утром. Три резервуара в настоящее время всё ещё горят», — заявил Кис Вринс. Он отметил, что пока рано давать точную оценку ущерба. «Сейчас мы прежде всего пытаемся потушить пожар», — добавил он.

По его словам, серьёзный ущерб нанесён и запасам промышленной продукции на соседних портовых объектах, однако подробностей он не привёл. Он также сообщил, что объекты его компании не были застрахованы от подобных событий. «Это уже восьмой обстрел с начала войны», — подчеркнул он. Компания Allseeds Switzerland работает в Украине уже 28 лет и занимается торговлей зерном, а также подсолнечным и рапсовым маслом.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

