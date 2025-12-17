Зимний отдых в Церматте и Санкт-Морице обойдется дороже всего
Зимний отдых в Церматте и Санкт-Морице обойдется дороже всего. При этом ценовые различия между швейцарскими лыжными курортами остаются весьма значительными.
Грядут школьные зимние каникулы, а горнолыжный отдых в Швейцарии станет дороже, чем год назад. Как следует из нового маркетингового исследования, средние расходы на катание на лыжах, например, в период третьей недели февраля 2026 года, увеличатся примерно на 6 процентов. При этом ценовые различия между швейцарскими лыжными курортами остаются весьма значительными.
Самыми доступными направлениями для семей, пар и учащихся вузов остаются Айроло, Андрематт-Седрун и Энгельберг-Титлис. Об этом говорится в совместном исследовании банка Cler и Института экономических исследований BAK Economics. Самые высокие цены на ски-пассы, занятия в лыжной школе и самая дорогая аренда снаряжения ожидают туристов в Церматте, Санкт-Морице и регионе Флимс-Лаакс-Фалера.
Лыжные каникулы в Швейцарии станут дороже
Так, для супружеской пары восьмидневный ски-пасс в Церматте обойдётся примерно в 1 200 франков. Семьи с детьми платят за ски-пассы в Церматте около 1 500 франков, а в регионе Флимс-Лаакс-Фалера до 1 524 франков. А вот в Айроло, напротив, расходы остаются ниже 1 000 франков. Авторы исследования отмечают, что раннее бронирование, включая заказ проживания, как правило, позволяет существенно снизить затраты. Кроме того, в Швейцарии всё чаще предлагаются комбинированные ски-пассы, действующие сразу в нескольких горнолыжных регионах на протяжении всего сезона. И это тоже способ сэкономить.
«Они особенно выгодны для тех, кто помимо одной обычной недели каникул проводит на склонах и дополнительные дни», — указывают эксперты. Парам, планирующим проживание в четырёхзвёздочном отеле, нынешний зимний сезон, напротив, может обойтись дешевле: в среднем неделя отдыха обойдётся им на 7% меньше, чем год назад. Однако, как подчёркивается в указанном исследовании, после резкого увеличения цен прошлой зимой актуальную тенденцию следует рассматривать «скорее как нормализацию, а не как смену тренда».
Самые низкие цены на проживание зафиксированы в регионах Айроло, Адельбоден-Ленк и Энгельберг-Титлис, а самые высокие — в гламурных Вербье, Гштааде и Церматте. Исследование банка Cler основано на данных НИИ BAK Economics. Ежегодно на их основе рассчитывается стоимость одной недели горнолыжного отдыха в период школьных каникул в 14-ти швейцарских горнолыжных регионах.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
