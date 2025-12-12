Из-за участия Израиля: Nemo возвращает приз «Евровидения»

Участие Израиля в Eurovision Song Contest (ESC), по мнению швейцарского артиста Nemo, противоречит ценностям и идеалам этого музыкального смотра. Keystone-SDA

Продолжающееся участие Израиля в конкурсе Eurovision Song Contest (ESC), по мнению швейцарского артиста Nemo, противоречит ценностям и идеалам этого музыкального смотра. В связи с этим победитель «Евровидения-2024» намерен вернуть полученный трофей организаторам.

Как написал Nemo в Instagram, конкурс, по его собственному пониманию, должен олицетворять единство, инклюзивность и уважение человеческого достоинства. «Именно эти ценности сделали для меня „Евровидение“ значимым», — отметил артист. Ранее об этом сообщал портал Blick.ch.

Однако Nemo считает несовместимым с декларируемыми принципами ESC и решениями Европейского вещательного союза (European Broadcasting Union, EBU) тот факт, что Израиль по-прежнему допускается к участию в конкурсе «на фоне происходящего, квалифицированного Независимой международной комиссией ООН как геноцид».

Неделю назад в Женеве состоялось голосование вещателей — членов EBU, по итогам которого было подтверждено, что Израиль сможет принять участие в «Евровидении-2026» в Вене. После этого уже пять стран, в том числе Испания и Нидерланды, объявили о намерении отказаться от участия в конкурсе в следующем году. В своём заявлении Nemo также указывает, что ESC неоднократно использовался для «улучшения имиджа государства, которому инкриминируются серьёзные нарушения», в то время как EBU настаивает на аполитичности конкурса.

«Если страны-участницы начинают из-за этого противоречия выходить из числа участников конкурса, значит, что-то в самой этой системе пошло принципиально не так», — пишет артист. В 2024 году, после победы с песней The Code на конкурсе в шведском Мальмё, Nemo с гордостью поднимал трофей над головой. Теперь этот приз, по его словам, не должен оставаться у него — несмотря на то что он подчёркивает свою глубокую благодарность ESC за опыт, который, как он отмечает, многому его научил — «и как человека, и как артиста».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

