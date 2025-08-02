Йодль, блюз и предостережения 1-го Августа в Берне
В пятницу 1 Августа в городе Берн Федеральная площадь (Bundesplatz) превратилась «место встреч, игр и гурманства». Организаторы подчеркивали, что швейцарский национальный праздник должен «стать событием для всех».
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В воздухе витал аромат жареных швейцарских колбасок сервела (не путать с «сервелатом), с концертной сцены звучало всё: от детских песен до поп-хитов и танцевальной музыки. Те, кто предпочитал более спокойную атмосферу, могли посетить традиционный концерт в стиле йодль в городском соборе.
Председатель Правительства города Берн (городского совета) Том Бергер (Tom Berger, партия «Либералы» / Freisinnig-Demokratische Partei, FDP.Die Liberalen) в своей речи на площади призвал защищать и укреплять демократию, особо подчеркнув значение политического образования и просвещения.
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По его словам, необходимы места, где демократическое мышление становится реальным социальным действием — имея в виду школы, молодежные парламенты и городские проекты с участием граждан. «Только тот, кто на собственном опыте убедился, что его голос имеет значение, будет им пользоваться», — отметил он.
В городе Биль национальный праздник вновь отметили в формате фестиваля LakeliveВнешняя ссылка на берегу озера. Главным событием стало выступление йодлера Барбары Клосснер (Barbara KlossnerВнешняя ссылка), известной под сценическим именем Miss Helvetia. Артистка и популярной как во франкоязычной, так и в немецкоязычной части Швейцарии. Она сочетает в своём творчестве традиционную музыку и двуязычие.
В городе Тун официальный праздник прошёл на площади Lindermatte. Каждому горожанину предложили уникальную возможность — выйти на сцену с пятиминутной речью, посвящённой Дню 1 Августа. В программе также было выступление местного блюзового музыканта Лаки Вютриха (Lucky WüthrichВнешняя ссылка).
Среди наиболее известных политиков, выступивших в этом году в кантоне, был член правительства кантона Берн Филипп Мюллер (Philippe Müller, FDP), отвечающий за безопасность. Он предостерёг от пассивности в сфере обороны. По его словам, нынешняя геополитическая ситуация напоминает 1930-е годы, и Швейцария должна укреплять обороноспособность.
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«Дебаты о финансировании (армии) бессмысленны: в конце концов никто не вознаградит нас за то, что мы сэкономили не в то время и не в том месте», — заявил он. Депутат Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии) от Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP/UDC) кантона Берн Вернер Зальцманн (Werner Salzmann) также призвал к укреплению оборонных возможностей страны.
Он указал на опасные пробелы в материальном обеспечении армии и в организации работы оборонной промышленности. Он выступил с речами сразу в четырёх местах по всему кантону Берн и решительно предостерёг от Третьего пакета соглашений Швейцарии с Европейским союзом. По его словам, «автоматическое согласие с тем, что указано на 20 000 страниц новых соглашений поставит под угрозу право Швейцарии на самоопределение и роль суверенных кантонов в системе швейцарского федерализма».
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