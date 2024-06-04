Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Парламент Швейцарии даст армии больше денег

А вот предложение профинансировать единым пакетом перевооружение армии и проекты по поддержке Украины было отвергнуто малой палатой парламента.
А вот предложение профинансировать единым пакетом перевооружение армии и проекты по поддержке Украины было отвергнуто малой палатой парламента. На фото: «шеф армии» (высшая военная должность в Швейцарии в мирное время) комкор Томас Зюссли. Keystone / Anthony Anex

Европа вооружается. Начиная с 2024 года большинство стран НАТО будут тратить на армию около 2 процентов своего валового внутреннего продукта. А что Швейцария?

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

После вторжения России в Украину она переживает период финансово-бюджетной турбулентности. То Вооруженные силы страны могли надеяться, что в ближайшем будущем они смогут закупить гораздо больше вооружений, то снова не могли. Но теперь цели ясны и задачи определены: армия получит больше денег.

Федеральный совет (кабмин) и парламент уже давно заявляли о своем намерении инвестировать в армию гораздо больше средств, чем раньше. Первоначальная цель заключалась в том, чтобы к 2030 году тратить на армию в год 1 процент от ВВП Швейцарии, что, по нынешним ценам, составило бы около 10 млрд франков. А это почти вдвое больше нынешнего оборонного бюджета.

Однако сейчас общественные финансы страны находятся в сложном положении, поэтому в декабре 2023 года Федеральный совет и парламент приняли решение притормозить темпы увеличения расходов на оборону. Бюджет в десять миллиардов в год на армию должен был быть достигнут только к 2035 году, даже несмотря на то, что «шеф армии» (высшая военная должность в Швейцарии в мирное время) комкор Томас Зюссли предупредил, что такое решение приведет просто к потере страной всех механизированных сухопутных частей как таковых.

Показать больше
Парламент Швейцарии нового созыва начинает свою летнюю сессию, на повестке дня стоят, среди прочих, вопросы обороны и экономии бюджетных расходов.

Показать больше

Парламент Швейцарии: летняя сессия под знаком обороны и финансов

Этот контент был опубликован на Парламент Швейцарии нового созыва начинает свою летнюю сессию, на повестке дня стоят, среди прочих, вопросы обороны и экономии бюджетных расходов.

Читать далее Парламент Швейцарии: летняя сессия под знаком обороны и финансов

Этот призыв о помощи был видимо услышан и теперь Совет кантонов решил все-таки вложить в армию больше денег, чем планировалось, то есть примерно ещё четыре дополнительных миллиарда в течение следующих четырех лет. В итоге цель довести военные ассигнования до показателя в 1 процент от ВВП все-таки будет достигнута к 2030 году. Половина из этих четырех миллиардов должна быть получена за счет экономии в области так называемой «помощи развитию».

Неясно ещё, поддержит ли этот план Национальный совет (большая палата парламента). А вот что потерпело полное поражение, так это долго обсуждавшаяся в последние недели пакетное решение о выделении 15 миллиардов франков сразу и на армию и на послевоенное восстановление Украины, причем в обход так называемого «бюджетно-долгового тормоза», нормы, которая не позволяет общественным бюджетам тратить больше, чем они получают.

Показать больше
Центр Берна, Швейцария, в украинских цветах.

Показать больше

Швейцария и военные расходы: война за рубежом, дискуссии дома

Этот контент был опубликован на Агрессия России против Украины развеяла последние пацифистские надежды, даже в Швейцарии. Но какова цена вопроса?

Читать далее Швейцария и военные расходы: война за рубежом, дискуссии дома

С точки зрения правоцентристского парламентского большинства такой пакет был бы гибелью «долгового тормоза», решение о введении которого принималось на всенародном референдуме. В принципе, в настоящее время у Швейцарии есть три способа получить больше средств на армию: сэкономить на других ведомствах, набрать еще больше долгов, повысить налоги. Однако в настоящее время в парламенте явного большинства нет ни за одним из этих вариантов. Так что пока парламент, как сообщает радио SRFВнешняя ссылка, ожидает отчета министра финансов Карин Келлер-Суттер.

Показать больше

В конце лета она намерена показать депутатам, где можно еще сэкономить и откуда можно получить больше бюджетных доходов. Что касается армии, то для нее это означает, что она по-прежнему не может пока рассчитывать на быстрое получение в свое распоряжение дополнительных четырех миллиардов. Эти деньги еще должен будет утвердить Национальный совет в сентябре, а первый транш на следующий год должен быть одобрен обеими палатами в декабре 2024 во время обсуждения бюджета на 2025 год.

Согласно прогнозам Министерства финансов Швейцарии в следующем году федеральный общественный бюджет страны уже не получится сделать бездефицитным. И совершенно непонятно, откуда тогда взять еще четыре миллиарда на армию. Так что в то время как европейские страны быстро перевооружаются, в Швейцарии продолжаются финансово-бюджетные разбирательства и споры, которые и проводятся в месте для дискуссий под названием парламент.

Показать больше
Дебаты о том, как и в каком объеме следует финансировать армию и как нужно поддерживать Украину в Швейцарии уже ведутся несколько месяцев. Фото: Запорожье, Украина, 5 апреля 2024 года.

Показать больше

Сделка на 15 миллиардов для армии и Украины

Этот контент был опубликован на Эти деньги планируется потратить на увеличение военных ассигнований и на финансирования проектов по восстановлению Украины.

Читать далее Сделка на 15 миллиардов для армии и Украины

Новости

Вице-президент США Камала Харрис примет участие в конференции высокого уровня по Украине, которая пройдет 15 и 16 июня 2024 года

Показать больше

Камала Харрис приедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Этот контент был опубликован на Она примет участие в конференции высокого уровня по Украине, которая пройдет на горном курорте Бюргеншток.

Читать далее Камала Харрис приедет в Швейцарию на конференцию по Украине
Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малые и средние предприятия (МСП), основу экономики страны.

Показать больше

Конференция по Украине: насколько велик риск хакерских атак?

Этот контент был опубликован на Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малые и средние предприятия (МСП), основу экономики страны.

Читать далее Конференция по Украине: насколько велик риск хакерских атак?
Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине.

Показать больше

Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине.

Читать далее Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке
В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

Показать больше

Шале и квартиры в Швейцарских Альпах становятся роскошью

Этот контент был опубликован на В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

Читать далее Шале и квартиры в Швейцарских Альпах становятся роскошью
Мирная конференция по Украине пройдет в отеле Bürgenstock над Фирвальдштетским озером в центральной части Швейцарии. Этот роскошный курорт принимал предыдущие мирные переговоры по Судану (2002) и Кипру (2004).

Показать больше

Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам

Этот контент был опубликован на Конференция по Украине на Бюргенштоке может стать объектом российских кибератак, пострадать могут и общественные электронные СМИ страны.

Читать далее Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам
Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.

Показать больше

Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

Этот контент был опубликован на Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.

Читать далее Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ
ВВС Швейцарии будут учиться взлетать с автобана

Показать больше

ВВС Швейцарии будут учиться взлетать с автобана

Этот контент был опубликован на Военно-воздушные силы Швейцарии проведут 5 июня 2024 года тестовые взлеты и посадки с использованием участков скоростных автомагистралей.

Читать далее ВВС Швейцарии будут учиться взлетать с автобана
Швейцарские ученые, дипломаты и политики представили Манифест, в котором изложены контуры возможного нейтралитета Конфедерации в 21 веке.

Показать больше

Политики и дипломаты требуют переосмыслить нейтралитет Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые, дипломаты и политики представили Манифест, в котором изложены контуры возможного нейтралитета Конфедерации в 21 веке.

Читать далее Политики и дипломаты требуют переосмыслить нейтралитет Швейцарии
Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты

Показать больше

Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты

Этот контент был опубликован на Причина: меры по обеспечению безопасности участников конференции. Аэродромы требуют компенсаций. Многие недовольны.

Читать далее Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
fighter jets in formation

Показать больше

Армия Швейцарии останется без денег?

Этот контент был опубликован на Швейцарские Вооруженные силы столкнутся в ближайшие годы со значительными финансовыми проблемами.

Читать далее Армия Швейцарии останется без денег?
Thomas Süssli

Показать больше

Армии Швейцарии не хватает денег?

Этот контент был опубликован на «Шеф армии» Швейцарии Томас Зюссли огорошил всех заявлением, что у Вооруженных сил едва хватает средств на выполнение повседневных задач.

Читать далее Армии Швейцарии не хватает денег?
army issues

Показать больше

Вооруженные силы Швейцарии: отвечаем на ваши вопросы!

Этот контент был опубликован на Отвечаем на вопросы нашей читательской аудитории относительно Вооруженных сил Швейцарии.

Читать далее Вооруженные силы Швейцарии: отвечаем на ваши вопросы!
Leopard tank in Thun, Switzerland.

Показать больше

Швейцария сможет продать 25 танков «Леопард» Германии

Этот контент был опубликован на Швейцарский парламент одобрил перепродажу 25 танков Leopard 2 немецкому военно-промышленному концерну Rheinmetall.

Читать далее Швейцария сможет продать 25 танков «Леопард» Германии
swiss flag and swiss army

Показать больше

Парламент Швейцарии одобрил увеличение военных ассигнований

Этот контент был опубликован на Увеличение военных расходов одобрено как большой, так и малой палатами парламента страны.

Читать далее Парламент Швейцарии одобрил увеличение военных ассигнований
В Берне прошла весенняя сессия парламента страны. Наш обзор основных вопросов.

Показать больше

Швейцарский парламент и вечный вопрос: «Где деньги?»

Этот контент был опубликован на В Берне прошла весенняя сессия парламента страны. Наш обзор основных обсуждавшихся вопросов.

Читать далее Швейцарский парламент и вечный вопрос: «Где деньги?»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR