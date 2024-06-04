Парламент Швейцарии даст армии больше денег

А вот предложение профинансировать единым пакетом перевооружение армии и проекты по поддержке Украины было отвергнуто малой палатой парламента. На фото: «шеф армии» (высшая военная должность в Швейцарии в мирное время) комкор Томас Зюссли. Keystone / Anthony Anex

Европа вооружается. Начиная с 2024 года большинство стран НАТО будут тратить на армию около 2 процентов своего валового внутреннего продукта. А что Швейцария?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss Senate rejects special fund for army and Ukraine Читать далее Swiss Senate rejects special fund for army and Ukraine

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После вторжения России в Украину она переживает период финансово-бюджетной турбулентности. То Вооруженные силы страны могли надеяться, что в ближайшем будущем они смогут закупить гораздо больше вооружений, то снова не могли. Но теперь цели ясны и задачи определены: армия получит больше денег.

Федеральный совет (кабмин) и парламент уже давно заявляли о своем намерении инвестировать в армию гораздо больше средств, чем раньше. Первоначальная цель заключалась в том, чтобы к 2030 году тратить на армию в год 1 процент от ВВП Швейцарии, что, по нынешним ценам, составило бы около 10 млрд франков. А это почти вдвое больше нынешнего оборонного бюджета.

Однако сейчас общественные финансы страны находятся в сложном положении, поэтому в декабре 2023 года Федеральный совет и парламент приняли решение притормозить темпы увеличения расходов на оборону. Бюджет в десять миллиардов в год на армию должен был быть достигнут только к 2035 году, даже несмотря на то, что «шеф армии» (высшая военная должность в Швейцарии в мирное время) комкор Томас Зюссли предупредил, что такое решение приведет просто к потере страной всех механизированных сухопутных частей как таковых.

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Этот призыв о помощи был видимо услышан и теперь Совет кантонов решил все-таки вложить в армию больше денег, чем планировалось, то есть примерно ещё четыре дополнительных миллиарда в течение следующих четырех лет. В итоге цель довести военные ассигнования до показателя в 1 процент от ВВП все-таки будет достигнута к 2030 году. Половина из этих четырех миллиардов должна быть получена за счет экономии в области так называемой «помощи развитию».

Неясно ещё, поддержит ли этот план Национальный совет (большая палата парламента). А вот что потерпело полное поражение, так это долго обсуждавшаяся в последние недели пакетное решение о выделении 15 миллиардов франков сразу и на армию и на послевоенное восстановление Украины, причем в обход так называемого «бюджетно-долгового тормоза», нормы, которая не позволяет общественным бюджетам тратить больше, чем они получают.

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С точки зрения правоцентристского парламентского большинства такой пакет был бы гибелью «долгового тормоза», решение о введении которого принималось на всенародном референдуме. В принципе, в настоящее время у Швейцарии есть три способа получить больше средств на армию: сэкономить на других ведомствах, набрать еще больше долгов, повысить налоги. Однако в настоящее время в парламенте явного большинства нет ни за одним из этих вариантов. Так что пока парламент, как сообщает радио SRFВнешняя ссылка, ожидает отчета министра финансов Карин Келлер-Суттер.

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В конце лета она намерена показать депутатам, где можно еще сэкономить и откуда можно получить больше бюджетных доходов. Что касается армии, то для нее это означает, что она по-прежнему не может пока рассчитывать на быстрое получение в свое распоряжение дополнительных четырех миллиардов. Эти деньги еще должен будет утвердить Национальный совет в сентябре, а первый транш на следующий год должен быть одобрен обеими палатами в декабре 2024 во время обсуждения бюджета на 2025 год.

Согласно прогнозам Министерства финансов Швейцарии в следующем году федеральный общественный бюджет страны уже не получится сделать бездефицитным. И совершенно непонятно, откуда тогда взять еще четыре миллиарда на армию. Так что в то время как европейские страны быстро перевооружаются, в Швейцарии продолжаются финансово-бюджетные разбирательства и споры, которые и проводятся в месте для дискуссий под названием парламент.

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